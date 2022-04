'El hombre del norte': 'making-of' exclusivo de las impresionantes escenas de batalla de la épica vikinga

Robert Eggers se estrena con El hombre del norte en el cine para las masas. El aclamado director de La bruja y El faro se ha aliado con Universal en un épico thriller de venganza que sigue a un príncipe vikingo en su búsqueda de justicia por el asesinato de su padre. Alexander Skarsgård lidera un extraordinario reparto en el que también aparecen, atención, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe y Björk. La película llegará a los cines españoles el 22 de abril, pero SERIES & MAS te adelanta en exclusiva un making of especializado en sus espectaculares escenas de batalla.

Con la ayuda del novelista y poeta islandés, Sjón, el director se embarcó en un proyecto que nacía con la intención de hacer "la película de vikingos más fiel a la historia y documentada de todos los tiempos". Ambos trabajaron con arqueólogos e historiadores para intentar recrear las minucias del mundo físico, mientras también intentamos capturar, sin juzgar, el mundo interior de la mente vikinga: sus creencias, mitología y vida ritual.

En su tercera película uno de los detalles que más le preocupaba era hacer justicia a los guerreros berseker y al estilo de lucha vikingo, aunque el cineasta se mostró más abierto a que su coordinador de especialistas experimentara con las escenas de acción. El featurette muestra algunas de las claves de una producción épica y sangrienta que busca impactar al gran público.

En El hombre del norte, el joven príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre cuando su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Huyendo de su reino isleño en barco, el niño jura venganza. Dos décadas más tarde, Amleth es un vikingo berserker que asalta aldeas eslavas. En una de ellas una vidente le recuerda su promesa: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Viajando en un barco de esclavos a Islandia, Amleth se infiltra en la granja de su tío con la ayuda de Olga, una mujer eslava esclavizada, y se dispone a honrar su promesa.

La producción es la primera colaboración de Eggers con un gran estudio de Hollywood. Su presupuesto inicial estaba estimado en 65 millones de dólares, pero por culpa de la pandemia la cantidad se incrementó hasta los 90. "Creo que les he dado la versión más entretenida posible de esta historia. La versión más entretenida posible no es necesariamente lo que suelo buscar", explicaba Eggers al New Yorker en relación a su primer proyecto dentro del sistema.

El director se muestra reacio a volver a hacer una película con una major. "Sinceramente, no creo que vuelva a hacer algo así. Incluso si eso significa no volver a hacer una película tan grande como esta. Y, por cierto, me gustaría volver a hacer una película así de grande, o incluso más. Pero sin control, no lo sé. [El proceso de montaje] ha sido muy duro".

Las palabras del Eggers parecen menos optimistas que las entusiastas primeras reacciones de la crítica o del mismísimo Alfonso Cuarón. Para el director de Gravity, "todos y cada uno de los planos están cargados con los elementos temáticos de la historia. Debo reconocer que es una película compleja y lo que hace Robert es muy complicado".

