Cartelera de cine: todos los estrenos de películas que llegan a las salas el 14 de enero de 2022.

Viernes. Día de nuevos estrenos en salas de cine y día de consultar la cartelera para ver qué películas llegan. Este 14 de enero viene con diferentes apuestas para diferentes públicos. Quizás la más llamativa para los cinéfilos es la que tiene un estreno más limitado, Macbeth. Cuatro cines de toda España son los que desde el pasado miércoles proyectan esta maravilla de Joel Coen, que se independiza de su hermano Ethan, para adaptar el clásico de Shakespeare. Es, sin duda, la recomendación para este fin de semana desde SERIES & MÁS.

Los afortunados que puedan verla en salas que no se la pierdan, ya que es visualmente arrolladora, pero para los que no tengan esa suerte, o no quieran, desde este mismo viernes ya está disponible en Apple TV+. La plataforma es la productora del proyecto (igual que lo es de lo nuevo de Martin Scorsese). Para los que quieran algo más palomitero la opción está clara, la quinta entrega de la saga Scream, que trae de vuelta a los actores originales e incorpora un nuevo elenco juvenil. También animación, documentales y otros títulos que os resumimos aquí.

'Macbeth'

Director: Joel Coen

Reparto: Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson

Género: Drama

Duración: 105 minutos

Sinopsis: Denzel Washington y Frances McDormand protagonizan la audaz e implacable adaptación de la obra de William Shakespeare a cargo de Joel Coen; que se independiza por primera vez de su hermano Ethan, con quien ha dirigido obras maestras como Fargo, para ofrecer su peculiar visión de esta historia de asesinato, locura, ambición y conspiraciones motivadas por la ira que resuena completamente actual. De la mano del director de fotografía francés Bruno Delbonnel ofrece una mirada que bebe del expresionismo alemán y de las clásicas adaptaciones de Laurence Olivier.

• Crítica: ‘Macbeth’, Joel Coen se independiza con una apabullante adaptación shakespeariana al cine

'Scream'

Director: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett

Reparto: Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega

Género: Terror

Duración: 114 minutos

Sinopsis: Veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. Neve Campbell ("Sidney Prescott"), Courteney Cox ("Gale Weathers") y David Arquette ("Dewey Riley") retoman sus icónicos papeles en Scream junto a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar.

'Buscando a la mágica Doremi'

Director: Junichi Sato y Haruka Kamatani

Género: Animación

Duración: 92 munutos

Sinopsis: Mire Yoshizuki es una oficinista de 27 años que vuelve a Japón. Sora Nagase es una estudiante universitaria de 22 años que aspira a convertirse en profesora. Reika Kawatani es una trabajadora a tiempo parcial en una tienda de "okonomiyaki" de 20 años. Pese a ser tan distintas, algo las une entre ellas, una gema mágica, que les llevará a una mágica aventura. Película de la serie anime "La mágica Do-Re-Mi" con motivo de su vigésimo aniversario.

'Madeleine Collins'

Director: Antoine Barraud

Reparto: Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Jacqueline Bisset

Género: Thriller / Drama

Duración: 106 minutos

Sinopsis: La película gira alrededor de los secretos y la doble vida de la protagonista, pero ese calculado equilibrio entre ambas vidas no tarda en descontrolarse. La propia Virginie Efira, quien encarna a la protagonista, describe que el guión está escrito “de una manera casi matemática, cada escena agrega una nueva pieza a una personalidad misteriosa cuya naturaleza compleja se acumula gradualmente, pero cuyos elementos no necesariamente parecen encajar”.

'Lunáticos'

Director: Ali Samadi Ahadi:

Género: Animación

Duración: 85 minutos

Sinopsis: Basado en uno de los libros infantiles más populares de Alemania, "Moonbound" cuenta la historia del pequeño Pete que se embarca en un viaje encantador junto con el escarabajo, el Sr. Zoomzeman y Sandman para rescatar a su hermana pequeña del malvado Moon Man.

'Pájaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres)'

Director: Oliver Rihs

Reparto: Marie Leuenberger, Joel Basman, Jella Haase

Género: Drama romántico

Duración: 118 minutos

Sinopsis: Barbara Hug es una joven abogada que luchó contra el anticuado sistema penitenciario de Suiza en la década de 1980. Walter Stürm está preso y, a menudo, escapa de la cárcel y se le conoce como el Rey de las fugas. Cuando los dos se encuentran, se forma una alianza insólita.

'Historias del agua'

Director: José Carlos de Isla, Paco Ortiz

Género: Documental

Duración: 84 minutos

Sinopsis: Líquida o sólida, salada o dulce, en un planeta donde el 70% es agua y siendo el elemento más importante para la existencia de vida, las relaciones de los seres humanos con el agua merecen ser dignas de un acercamiento desde los más diversos puntos de vista. Desde la ausencia en el desierto almeriense hasta las aguas bravas del Genil, descubriendo los secretos de la Alhambra o adentrándonos en el corazón de la tierra por la Gruta de las Maravillas, amaneciendo en la Laguna de Fuente de Piedra o pasando la noche de San Juan en Lanjarón, esta serie propone un viaje por Andalucía desfilando por aquellos lugares donde el agua es protagonista, y por supuesto, tiene una historia que contar.

