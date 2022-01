3 series recomendadas para saber qué ver este fin de semana (en Netflix, Disney+ y HBO Max)

Entre las series que estrenan un episodio a la semana, las que llegan con la temporada completa y la entrada en catálogo de series terminadas, es difícil seguir el ritmo de novedades. Por eso, cumplimos nuestra cita de cada viernes para traeros una selección de series para ver este fin de semana.En esta ocasión, os proponemos el estreno de la nueva entrega de una serie documental ganadora del Emmy, un maratón con un clásico de la comedia, y una serie que ha pasado desapercibida que agradeceréis haberle dado una oportunidad. Si os quedáis con ganas de ver algún episodio más, también tenéis el calendario de estrenos de SERIES & MÁS con todas las novedades de series y películas que han llegado esta semana a las plataformas de streaming.

Una de estreno: 'Cheer' (Netflix)

'Cheer' | Temporada 2 VO | Netflix

De qué va

Serie documental que sigue las vidas personales y profesionales del equipo de animadores del Navarro College Bulldogs de Corsicana en Texas, durante su exigente entrenamiento bajo la tutela de Monica Aldana, mientras se preparan para el campeonato nacional de cheerleading.

Por qué debes verla

Después de ganar tres premios Emmy en 2020, la serie regresa con una segunda temporada en la que se ve cómo ha afectado el impacto mediático y la popularidad de los integrantes en la dinámica del equipo. Pero no será este su mayor desafío, también deben navegar las limitaciones por la covid-19 durante su preparación y una grave acusación criminal que recae sobre un miembro del equipo.

Cheer ofrece una mirada de la práctica de las rutinas de animadores como un deporte exigente y competitivo, un nivel de sacrificio físico que está muy lejos de los pompones y purpurina que estamos acostumbrados a ver en la ficción.

Para maratonear: 'Las chicas de oro' (Disney+)

Una escena de la emblemática serie 'Las chicas de oro'. Disney+

De qué va

Sigue las vidas de cuatro mujeres mayores, tres viudas y una divorciada, que ahora son compañeras de piso y disfrutan de la amistad y su independencia.

Por qué debes verla

Han llegado a Disney+ las siete temporadas de este clásico de la comedia cuyo humor sigue intacto 37 años después de su estreno. La química y el talento de sus protagonistas (todas ganadoras de un premio Emmy) funcionan como un reloj y el ritmo de gags y frases para enmarcar es pura fiesta.

Es el momento perfecto para verla desde el principio, tanto si es la primera vez que nos acercamos a Blanche, Rose, Dorothy y Sophia, como si volvemos a ellas en un impulso de nostalgia. Sea como sea, no decepciona, y sorprende la cantidad de temas de los que hablaban en los 80, mucho antes de que estuvieran en la conversación social.

Por descubrir: 'Estación Once' (HBO Max)

De qué va

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos. Los pocos supervivientes hacen vida en asentamientos hostiles al visitante ocasional. 20 años después, un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera, un grupo de teatro ambulante, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad, pero este rescoldo de civilización se verá amenazado por un violento profeta.

Por qué debes verla

Es comprensible que muchos decidieran no ver esta adaptación de la novela de Emily St. John en su estreno, porque llegó antes de Navidad con una premisa que no resultaba muy atractiva, justo cuando estábamos de lleno en una nueva ola de contagios por covid. Pero creedme, os sorprenderá descubrir que no es lo que podríamos esperar de este tipo de historias.

Estación Once es una historia preciosa de conexión humana en los momentos más inesperados, un emocionante canto a la vida y a las relaciones que van más allá de los lazos de sangre y del poder de la ficción como refugio. A nivel narrativo y técnico es exquisita y muy evocadora al entrelazar a los personajes en diferentes líneas temporales. Es realmente preciosa.

