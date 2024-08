Matt Damon y el director de 'Bourne' se reúnen en esta nueva película de atracos que ya puedes ver en streaming

Rory, un padre desesperado, y Cobby, un expresidiario, se ven obligados a aliarse para cometer un atraco. Cuando todo se tuerce, hacen equipo con un cómplice inesperado, la psicóloga de Rory, para escapar de la policía, unos funcionarios corruptos y un capo vengativo.

Esa es la premisa de Los instigadores, la nueva película de Apple TV+, que llega directa a la plataforma a pesar de que por el equipo técnico y los actores implicados bien podría haberse estrenado en cines.

Matt Damon y Casey Affleck (ganador del Oscar por Manchester By The Sea) son Rory y Coby, dos hombres que serán socios muy a su pesar, que unen sus fuerzas para robar la fortuna ilegal de un político corrupto. Pero cuando su plan sale mal y se ven perseguidos no solo por la policía, sino también por capos del crimen y turbios burócratas, tendrán que dejar sus diferencias de lado y trabajar juntos para evitar lo peor.

Casey Affleck, Doug Liman y Matt Damon

Juntos otra vez

Doug Liman, que ha dirigido éxitos como Sr. y Sra. Smith, Edge of Tomorrow y The Bourne Identity, la película que lanzó la carrera de Damon como héroe de acción, fue la primera opción del actor en cuanto el guion de esta película llegó a sus manos en Artist Equity, la productora que lidera junto a Ben Affleck.

"Doug fue la única persona en la que pensamos para hacerlo", dice Damon en las notas de producción ofrecidas a la prensa por Apple TV+. "Es muy bueno creando el tono adecuado y lo ha hecho muchas veces. Es como si inventara un mundo completamente nuevo para cada película".

"Hubo mucha improvisación en el rodaje, Doug nos animaba a aportar ideas, pero nos mantenía remando en la misma dirección", añade Damon. "Podíamos decir, ¿qué haría más divertido? ¿Qué lo haría más vistoso? Todo el mundo era serio, todos trabajaban duro, pero el ambiente seguía siendo relajado y todo el mundo podía dar lo mejor de sí mismo".

'Los instigadores' | Tráiler español

La extraña pareja

En el centro dramático y cómico de la película están las diferencias entre los dos personajes principales. Affleck interpreta a alguien que vivido dentro y fuera del mundo criminal y Matt interpreta a alguien que le han pasado todo tipo de cosas malas y ha cometido errores, pero nunca ha hecho nada ilegal.

"Cobby siempre busca reírse, pero en realidad su vida ha sido especialmente dura", explica Affleck. "Hasta hasta que le conocemos, no ha experimentado más que abandono y traición. Siempre se ha sentido difamado e incomprendido. No se parece en nada al personaje de Matt, salvo por el hecho de que ambos están tocando fondo. Ambos están en lo más bajo".

Rory, por su parte, es un exmarine que atraviesa un momento difícil. "Al principio de la película, está bastante deprimido por no poder mantener a su hijo, añade Liman. "Es un marginado, un obrero totalmente comprometido con el cumplimiento de las normas, pero su desesperada necesidad de una rápida inyección de dinero hace que esté dispuesto a hacer lo que sea".