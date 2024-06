Apple TV+ estrena lo nuevo del creador de 'El caso Asunta': una comedia con Carmen Maura y Eva Longoria

"Una mujer de la alta sociedad neoyorquina se ve obligada a escapar con su madre y su hija a un encantador pueblo vinícola español. Allí tendrá que acostumbrarse a las excentricidades de sus vecinos y enfrentarse a los secretos más profundos de su familia, así como a un par de sicarios incompetentes". Estas líneas marcan el punto de partida de Tierra de mujeres, la nueva serie de Ramón Campos que se estrena en Apple TV+.

Concretamente, la ficción que adapta la novela del mismo nombre escrita por Sandra Barneda, cuenta cómo Gala Scott (Eva Longoria) se une a su madre Julia (Carmen Maura) y su hija Kate (Victoria Bazùa) para viajar a su hogar ancestral en la región de Cataluña. Sin embargo, el objetivo del viaje no será precisamente volver a conectar con sus raíces familiares. Parece que Gala no ha sido del todo sincera.

Una vez llegan allí, empiezan a sospechar que algo anda mal y descubren que la casa familiar en la que pensaban hospedarse en realidad no pertenece a la familia. Y también que Gala parece haber omitido algunos detalles importantes.

Unos días antes de que todo esto ocurriera, Gala estaba tan tranquila en su casa en Nueva York, preparándose para la inauguración de su negocio de vinos comprando tres vestidos nuevos. Por otro lado, Kate estaba en el internado donde vive, en Connecticut, y Julia en la residencia de ancianos, donde tiene que lidiar con problemas de memoria aparentemente selectivos.

Este estilo de vida que llevan es posible gracias al marido de Gala, Fred (James Purefoy), un hombre de negocios. Aunque pronto se descubre que todo es una tapadera cuando en la fiesta de Gala, un par de hombres intimidantes aparecen buscando a su marido que, al parecer, le debe a su jefe 15 millones de dólares. Después de hablar con él, Gala vende sus joyas para poder escapar junto a su hija y a su madre. Aunque ellas también esconden algún que otro secreto que complicará las cosas.

El origen de la serie

'Tierra de mujeres'

La idea inicial de la serie surgió cuando la productora ejecutiva y actriz protagonista Eva Longoria se acercó a Ramón Campos para hablar con él sobre una posible colaboración. "Yo era una gran fan de lo que había hecho en España y le dije que me encantaría hacer algo en español y, específicamente, en España", recordaba Eva Longoria en unas declaraciones recogidas en el dosier de prensa.

"Me dijo: 'Hay un gran libro llamado 'La Tierra de las Mujeres' de Sandra Barneda y tengo pensado adaptarlo’”, añadió, aunque también es cierto que Campos tuvo que hacer ciertos cambios para adaptar la historia en una serie. "Sandra nos dio total libertad para adaptar la novela”, compartió Campos. "Ella es muy consciente de que una novela no es lo mismo que una serie de televisión o una película".

"Cuando escribimos los primeros episodios, habíamos cambiado muchas cosas, pero ella se dio cuenta de que el espíritu estaba en los guiones. La clave fue encontrar el tema para la serie y eso resultó ser la identidad. Así que construimos los personajes con las identidades de estas tres mujeres en el centro".

“Cuando leí los guiones, me parecieron muy divertidos y que contaban algo muy hermoso", expresó Longoria. “Me encantó y era en España, así que me metí de lleno. Me encantan las historias de peces fuera del agua y, como Gala, me encanta el vino y me considero una experta. Pero a diferencia de mí, Gala es un completo desastre. Ella cree que tiene su vida bajo control, pero la mayor parte ha sido una mentira".

'Tierra de mujeres' está disponible en Apple TV+.