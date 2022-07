Krys Marshall ('Para toda la humanidad'): "Es una vergüenza que no hayamos tenido una presidenta"

Ya hemos cruzado el ecuador de la tercera temporada de Para toda la humanidad, la de la misión a Marte. Una entrega que no conforme con el temporal de diez años con respecto a la anterior, ha convertido el uso de la elipsis en un arte demostrando que sabe poner el foco en lo realmente importante.

Y lo que siempre le interesa, son los conflictos de sus personajes, los retos que tienen que superar, cómo se adaptan a los cambios y cómo lidian con sus propias contradicciones. Sobre esto último, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con Krys Marshall, la actriz que interpreta a Danielle Poole, la comandante de la NASA en la misión a Marte.

En el sexto episodio que ha estrenado Apple TV+ este fin de semana, titulado New Eden, su personaje tiene una escena clave centrada en uno de los temas que se explorarán en el resto de la temporada con los personajes de Ellen y Will Tyler: la situación de la comunidad LGBTQ en la realidad alternativa que propone la serie. Marshall nos habló del conflicto personal que le generó ese momento, de su escena favorita de la temporada y cómo se siente con la idea de que Estados Unidos no haya tenido aún a una mujer en la presidencia en la vida real.

Krys Marshall en la Sojourner rumbo a Marte.

¿Cuáles son para usted los temas centrales de la temporada?

Creo que con la historia de Ellen uno de los temas principales es la realización personal. También lo vemos en el caso de Danielle, que sigue luchando por lo que quiere, aunque eso signifique incomodar a otras personas. Otro de los temas centrales es Will Tyler y su salida del armario, que funciona por contraste con Ellen, que tiene que encontrar una manera de lidiar con la realidad de su posición política al mismo tiempo que la de su propia vida privada. Vivir en secreto o elegir vivir tu verdad. Hay muchos temas, pero ese es muy importante.

"No me gustó esa parte de Danielle, pero entendí que estamos tratando de construir personajes realistas y que, por tanto, no son perfectos"

Sobre la escena entre Danny y Will de este episodio, ¿cómo vivió ese momento como persona perteneciente a una minoría?

Fue muy duro. Cuando lo leí en el guion, no me gustó. Le envié un correo electrónico a los showrunners, Matt y Ben. Les dije: "Creo que esto no representa quién es Danielle. Ella debería apoyar a Will, debería defenderlo". Tuvimos una conversación larga y me dijeron algo que me pareció importante: que a pesar de que Danielle es una mujer negra que también es una minoría, ella y Will pertenecen a generaciones diferentes.

Will está en su veintena y Danielle tiene 20 años más. Todos hemos experimentado que la gente que es mayor que nosotros ve las cosas de un modo diferente porque han tenido otras experiencias. Me dolió que no lo apoyara, reconozco que no me gustó esa Danielle, pero entendí que es realista, no es un personaje perfecto.

Se parece a la escena del tercer episodio de la que hablamos, cuando Ed le dice a Danny que cree que en su elección como comandante influyó una discriminación positiva. En este episodio es Danielle la que se equivoca y, aunque personalmente no me haya gustado lo que hace, creo que hace que el personaje sea más redondo y más real.

El equipo de la NASA en Marte en la temporada 3 de 'Para toda la humanidad'.

¿Cuál es su escena favorita de esta temporada?

A pesar del conflicto que me creó a nivel personal, creo que mi escena favorita es precisamente la conversación que tengo con Will Tyler. Gran parte de la serie está marcada por la acción, los efectos visuales, la gravedad cero, el aterrizaje en otros planetas y esos enormes trajes, lo que me gusta de esa escena es que se desarrolla en una esclusa de aire con las puertas cerradas, en una habitación de unos dos metros cuadrados.

Ese tipo de escenas tan íntimas son el sueño de un actor, porque no puedes esconder nada. Estás en un espacio reducido en el que hace calor, estás sudando y solo sois dos personas y unos diálogos. Mi otro momento favorito de la temporada fue el aterrizaje en Marte y todo el trabajo que hicimos en la Sojourner. Todo eso fue muy divertido.

Ellen Wilson, la presidenta de los Estados Unidos en 'Para toda la humanidad'.

Con la presencia de mujeres en puestos de poder el mundo de la serie parece más progresista en algunos aspectos, ¿cómo ve esa línea alternativa?

Mira, es una maldita vergüenza que en Estados Unidos todavía no hayamos tenido una mujer presidenta. Y aunque Ellen no es una opción perfecta, sigue siendo la mejor opción que tenemos. En muchos sentidos prefiero la línea temporal de Para toda la humanidad a esta en la que vivimos.

Es importante también que veamos un personaje como Dev Ayesa, porque si bien puede recordarnos a Elon Musk o Jeff Bezos, es un hombre negro que ha tenido éxito y también es multimillonario. Esos son el tipo de detalles que me gustan de nuestro mundo de ficción, porque la serie siempre rompe nuestras expectativas y nos muestra un mundo que aspiramos ver en la realidad.

Los nuevos episodios de 'Para toda la humanidad' se estrenan los viernes en Apple TV+.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan