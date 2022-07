La vida después de Elton John: Taron Egerton regresa para abrazar su lado oscuro en ‘Encerrado con el diablo’

Desde su interpretación como Elton John en Rocketman (2019), un vehículo de lucimiento que le dio un Globo de Oro y le dejó a las puertas de la nominación al Oscar, Taron Egerton no se había vuelto a poner delante de las cámaras. Encerrado con el diablo, una miniserie de Apple TV+ basada en hechos reales que ha adaptado el aclamado escritor y guionista Dennis Lehane que llega a la plataforma este viernes 8 de julio, reunía todos los ingredientes necesarios para suceder a una interpretación que había marcado un antes y un después en su carrera.

El británico tuvo que perfeccionar su acento estadounidense y sureño para interpretar a Jimmy Keene, una antigua promesa deportiva y el hijo de policía condecorado que se acaba convirtiendo en un traficante de drogas convicto. Cuando el joven es sentenciado a pasar 10 años en una prisión de mínima seguridad, se le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall, o quedarse donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional.

El estado de salud de su padre (interpretado por Ray Liotta, en su último trabajo en televisión) le obliga a aceptar la oferta del FBI. Jimmy debe conseguir una confesión que permita a los detectives averiguar dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas antes de que el supuesto asesino pueda ganar su apelación ante un jurado que parece convencido de que en realidad no es más que un pobre hombre que busca la atención confesando crímenes que en realidad no ha cometido. Junto a Egerton está un imponente Paul Walter Hauser, un actor al alza que ha aparecido en películas como Yo, Tonya, Infiltrado en el Kkklan y Richard Jewell.

“Me emocionaba mucho la idea de interpretar a alguien que en realidad no me caía demasiado bien al principio, porque ese no es realmente el tipo de personajes que me suelen ofrecer”, admite a SERIES & MÁS un actor que ha interpretado en el cine a figuras inspiradoras en películas basadas en hechos reales como Eddie el Águila y a héroes de acción en la saga Kingsman. “Cuando eres el protagonista sueles tener la presión de tener que conseguir que la audiencia empatice contigo y esté de tu lado”.

Había más motivos para regresar a la primera línea de la industria después de tres años en los que solo participó como actor de doblaje en diferentes producciones de animación. “La historia original era increíble. Una vez que conoces la premisa de la serie, no puedes no saber cómo acaba. Necesitas saber si Larry Hall hizo estas cosas de verdad, o si simplemente es un confesor en serie”. El actor quería explorar también el viaje de aprendizaje de un complicado joven que había elegido voluntariamente a una vida criminal. “A lo largo de la serie Jimmy aprende su propia humanidad y encuentra la mejor versión de sí mismo después de jugar con fuego e intimar con el diablo”.

A sus 32 años, Egerton confiesa que cree que como actor necesita identificarse de alguna manera con los personajes que interpreta, por oscuros que sean. “Suena como un cliché o una frase de una película, pero creo que todos tenemos luz y oscuridad en nosotros. Estoy seguro de que estoy parafraseando a una película”, insiste, intentando hacer memoria. Así es, le decimos, Taron está haciendo referencia a un momento de la saga Harry Potter. “Tiene sentido. Volví a ver las películas hace poco. Lo decía Sirius Black”, recuerda entre risas. “De alguna forma creo que los lados menos atractivos del personaje están también en mí, aunque no representen quién soy en el día a día de mi vida. ¡O eso espero al menos!”.

Taron Egerton en 'Encerrado con el diablo'.

El británico se lo ha pasado en grande jugando con ese lado canalla que rara vez le permiten explorar en sus películas. “Hay una arrogancia en él, particularmente en mis escenas con la detective McCauley. Da la sensación de que Jimmy en realidad es un cerdo. Debo ser honesto. Fue divertido interpretarlo, porque te puedes permitir otras cosas, pero Jimmy es un cerdo y de eso trata también la historia”. También había rasgos positivos en el personaje que le interesaban. “Es un tipo muy afable y encantador. No le vemos mucho fuera de prisión, solo al principio, pero cuando empieza a interactuar con Larry queda claro que estamos hablando de alguien que no tiene problemas para conectar con la gente. Puede que se la dé demasiado bien”.

Dennis Lehane, el aclamado autor de novelas negras que Hollywood adaptó en películas como Mystic River y Adiós, pequeña, adiós, ha explicado que las memorias de James Keene son una excusa perfecta para hablar de la masculinidad tóxica y de toda una generación de hombres. El protagonista de su último proyecto reconoce que no lo había pensado de esa forma, aunque coincide en que Encerrado con el diablo sí habla de ese lado oscuro de la masculinidad.

“La masculinidad también tiene una vertiente desagradable, eso no es ningún secreto. Creo que hay un elemento disfuncional y problemático en Jimmy al comienzo de la historia. Nace de su pasado y su percepción de las cosas. Creo que lo interesante de la historia es que, a medida que se desarrolla, comienzas a aprender por qué Jimmy es como es y por qué se comporta como se comporta con las mujeres en particular”. Sus encuentros con Larry Hall, un posible asesino en serie para el que la redención quizás ya no sea posible, obliga al preso a mirarse a sí mismo y hacer frente a la ira y la misoginia que siente. En cualquier caso, deja claro que “no puedo generalizar sobre toda una generación de hombres, eso se lo dejo a Dennis”.

Taron Egerton y Paul Walter Hauser en 'Encerrado con el diablo' .

Egerton se deshace en halagos a su compañero, Paul Walter Hauser, de una forma que va más allá de los clásicos piropos que se lanzan los actores entre sí durante las entrevistas. “Contar con él fue decisión de Dennis, fue él quien escogió al resto del reparto, pero me encantó la idea de contar con Paul desde el principio”. Richard Jewell, la película de Clint Eastwood sobre un héroe anónimo que fue investigado y acusado por los medios de comunicación de terrorismo a pesar de haber impedido un atentado durante las Olimpiadas de Atlanta, tiene la culpa. “Lo que Paul hacía realmente bien ahí era ser activo y pasivo al mismo tiempo. No es fácil. Hay cierta mansedumbre en ambos personajes. Larry Hall no es Hannibal Lecter ni Buffalo Bill”.

A lo largo de los seis episodios que forman Encerrado con el diablo, Hauser y Egerton comparten confidencias y se desafían mutuamente en uno de los duelos interpretativos más eléctricos del año. “Mi episodio favorito es el tercero. Paul y yo tenemos una escena en la sala de calderas y es una de las primeras veces en las que los personajes se miran a los ojos y tienen una conversación. Paul está realmente espectacular. Hay algo realmente aterrador y escalofriante en lo que hace. Quizás no debería decir que son mis escenas favoritas, porque son horribles en realidad. Me ha encantado trabajar con él. Fue muy emocionante tratar este tema tan oscuro y este gran guion con alguien tan comprometido”.

Encerrado con el diablo se rodó en prisiones de verdad durante el verano de 2021. “Si me hubieran preguntado en agosto del año pasado cuando hacía mucho, mucho calor en Nueva Orleans, diría que era una locura, que deberíamos estar en un estudio y que no podía creerme que hubiéramos decidido voluntariamente hacer esto”, ríe el actor. Con distancia reconoce que “estar en una prisión real realmente le da a la serie la sensación de autenticidad y hostilidad necesarias”.

Taron Egerton rodó con Hugh Jackman 'Eddie el águila'. Ahora quiere heredar el personaje de Lobezno.

Taron Egerton ha vuelto a colaborar con Apple TV+ en Tetris, una película sobre la batalla legal detrás de los orígenes del popular videojuego que ha sido comparada en la industria con La red social. Tras su decepcionante debut en el West End londinense con la obra Cock, que tuvo que abandonar por problemas personales poco después de empezar las representaciones junto al actor Jonathan Bailey (el protagonista de la segunda temporada de Los Bridgerton), el intérprete ha confesado que sueña con heredar el personaje de Lobezno de su amigo Hugh Jackman.

En una entrevista con Vanity Fair, reconoció que había tenido reuniones con Marvel, aunque el todopoderoso Kevin Feige todavía no había tomado una decisión al respecto. Mientras esperamos la confirmación, Egerton se deleita en Encerrado con el diablo con el personaje más turbio de su carrera. Hollywood tiene una nueva estrella entre sus manos.

Los dos primeros episodios de 'Encerrado con el diablo' se estrenan el 8 de julio en Apple TV+. Los cuatro restantes se emitirán semalmente los viernes.

