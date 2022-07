Maya Rudolph ('Loot'): “Vivimos en un mundo en el que hay demasiada riqueza y ostentación”

Molly Novak tiene una vida de ensueño con acceso a jets privados, mansiones y gigayates. O eso creía ella hasta que descubre que su socio y marido desde hace 20 años la engaña. El divorcio con un gurú de Silicon Valley la convierte en la tercera mujer más rica de Estados Unidos. Molly tiene casi 90 mil millones de dólares en el banco, pero no sabe qué hacer con su vida hasta que descubre que gracias al divorcio también está a su nombre una fundación sin ánimo de lucro que le dará la oportunidad de reencontrarse a sí misma. Ese es el punto de partida de Loot, la nueva comedia de Apple TV+ que protagonizan Maya Rudolph y Michaela Jaé Rodriguez.

La veterana del Saturday Night Live se reúne en su nuevo proyecto con Alan Yang y Matt Hubbard, los creadores de Forever, la serie de culto de Prime Video que protagonizó en 2018 junto a Fred Armisen. La mujer de Paul Thomas Anderson (con el que acaba de trabajar por primera vez haciendo un cameo en Licorice Pizza) insiste en que nunca ha conocido a alguien como Molly a pesar de estar cerca de cumplir los treinta años en la alocada y excesiva industria del entretenimiento.

Yang y Hubbard han confesado que una de sus inspiraciones directas de la serie fue el millonario divorcio de Jeff Bezos. El dueño de Amazon tuvo que pagar 38.000 millones de dólares a su ya exmujer MacKenzie Scott, ahora una filántropa que dedica parte de su fortuna a ayudar a los más necesitados.

La protagonista de 'Loot' descubre en el primer episodio que su matrimonio es una mentira

“Creo que todos hemos oído hablar de todos estos multimillonarios que viven en otro planeta y alguna vez nos hemos preguntado cómo serán en realidad. Puedes ver un programa como Real Housewives y darte cuenta de que no tienen ni idea de cómo vive el resto del mundo”, explica la actriz y productora ejecutiva sobre sus inspiraciones para crear a un personaje límite. “Vivimos en un mundo en el que hay demasiada riqueza y ostentación. Al resto nos llega una versión resplandeciente y seguramente falsa de estas personas, ya sea a través de la televisión o las redes sociales”.

Siguiendo la tradición de otros clásicos modernos del género como Parks & Recreation, The Office y Schitt’s Creek, Loot hace un juego de malabares entre la excentricidad de sus personajes protagonistas y las dinámicas de aprendizaje y buenos sentimientos sobre las que están construidos sus universos narrativos. “Para mí lo más importante era no crear a un personaje desagradable y que no resultara empático para la audiencia. Era algo complicado retratar esa falta de autoconsciencia sin que cayera en ser una persona despreciable”, insiste Rudolph.

“Yo nunca he sido la jefa de una empresa como lo es Molly con su imperio, pero ser la protagonista y la productora ejecutiva de una serie como Loot era algo nuevo para mí”, confiesa. “Quería asegurarme de que se tuviera en cuenta la felicidad de todo el equipo. Era importante para mí, como persona que ha formado parte de muchos repartos y producciones en las que solo era una más. Sé lo que es estar al otro lado y lo importante que es sentir el respeto de tu jefe o tus compañeros, porque no es algo que pase tan a menudo. Yo sería una pésima anfitriona de un evento porque soy alguien que quiere asegurarse de que todos estén felices. Por eso no organizo fiestas”, ríe.

Michaela Jaé Rodriguez es la directora de la ONG de una millonaria divorciada.

Loot es el primer proyecto de Michael Jaé Rodriguez desde el final de Pose, la serie que cambió su vida para siempre y que le dio la primera nominación al Emmy a un intérprete trans en las categorías principales de los premios más importantes de la televisión. “Fue una responsabilidad interpretar a Blanca durante cuatro años. Es un personaje al que estoy muy agradecida porque era muy similar a lo que yo había pasado en mi vida, aunque no seamos la misma persona. Me gustó pasar de interpretar a una mujer que quiere cuidar a los demás a hacer de alguien que lucha por mantener su poder e influencia en una posición a menudo le es hostil a cualquier mujer”.

Sofia es la directora de la fundación sin ánimo de lucro que Molly recibe sin saberlo en su millonario divorcio. “Me gustaba que tenga un humor tan seco y se tome las cosas tan a pecho. Hacer Loot era la mejor manera de mostrar versatilidad como actriz. Mucha gente intenta ponerte en una caja, pero como artista y como persona no quieres que te encasillen. Esa es una de las razones por las que quería hacer la serie. La otra está sentada a mi lado. ¿Cómo dejas pasar la oportunidad de trabajar con Maya Rudolph?”, pregunta retóricamente una actriz que por primera vez en su carrera interpreta a un personaje que trasciende su identidad de género.

“Creo que lo más importante que Sofia puede aprender de Molly es cómo estar relajada. Me encanta que Sofia sea tan estirada, pero creo que hay mucho que aprender de Molly, una persona de espíritu libre que se deja llevar por lo que pase a su alrededor. Muchas personas no son así y Sofia, aunque no lo reconozca, en realidad quiere que se le pegue esa actitud”, dice Rodriguez. “Me lo pasé muy bien jugando con las diferencias que hay entre las dos. Son personajes muy distintos, pero encajan de tal forma que al final de la temporada parece que están imantadas”.

Los actos de la fundación ocupan la mayoría de las tramas de 'Loot'.

Incluso en el humor hay espacio para la moraleja, defiende Rudolph. “Creo que es importante que hablemos de los problemas que tenemos. Es algo que me ha pasado a mí misma con otras mujeres. En Loot vemos a alguien que está en una crisis personal después de que su matrimonio se vaya por el desagüe. Esta idea de que la vida no es exactamente lo que esperábamos de ella. Lo que escojamos hacer a partir de ese momento es muy importante. Creo que hablar de las cosas es fundamental, y es algo que como sociedad no hacemos lo suficiente, porque parece que hay un aura de vergüenza en pedir ayuda”.

Los fans de la cómica pueden estar tranquilos. Lejos de las lecciones vitales que se lleva su personaje, Molly también protagoniza momentos muy divertidos, como la participación del personaje en un famoso formato de entrevistas en el que el invitado tiene que comer alitas picantes mientras responde preguntas. El momento parece improvisado, pero no lo estaba en realidad.

“En esa escena sí que probé sobre la marcha algunas cosas, pero casi todo ya estaba en el guion. Un ejemplo de algo que sí que fue repentino en el rodaje fue la escena del primer capítulo en la que le digo a Seal que se calle. Se me ocurrió en el momento y a él le hizo mucha gracia. Después le pedí perdón por si acaso, pero no hubiera hecho falta”. ¿Quién sería capaz de enfadarse con Maya Rudolph?

Los cuatro primeros episodios de Loot ya están disponibles en Apple TV+. El resto de episodios de la primera temporada de la serie se emiten los viernes en Apple TV+.

También te puede interesar....

Sigue los temas que te interesan