Wrenn Schmidt ('Para toda la humanidad'): "Margo hace lo que que cree moralmente justo, pero no es ideal"

En la tercera temporada de Para toda la humanidad, la serie de Apple TV+ da un salto temporal de diez años y nos lleva a la década de los 90 de esta realidad alternativa. La carrera espacial se prepara para traspasar una nueva frontera planetaria: Marte, y en la lucha entre la NASA y los soviéticos hay un personaje clave: Margo.

El personaje interpretado por Wreen Schmidt tomó al final de la temporada anterior una decisión controvertida, cuando en plena Guerra Fría empezó a colaborar en secreto con Sergei, ingeniero del programa espacial soviético. En el intercambio de información para beneficio mutuo que acordaron, Margo se impuso desde el principio un límite: no revelar nada que pudiera usarse con fines militares, como lo relacionado con energía nuclear.

SERIES & MÁS pudo hablar con Schmidt sobre el episodio 3x03, decisivo para su personaje, en el que se explora su relación con Sergei durante estos años y Margo se enfrenta a la realidad del peligroso juego de colaborar con el enemigo. Con ella hablamos de por qué decidió compartir información con los soviéticos, del rodaje de las secuencias en el ascensor y la habitación del hotel y qué es lo más difícil para su personaje en esta situación.

Wrenn Schmidt en el episodio 3x03 de 'Para toda la humanidad'

¿Por qué decide inicialmente Margo compartir información con los soviéticos?

Margo decide compartir información con Sergei para detener un conflicto internacional. También, como beneficio propio para la NASA, porque le sirve para acelerar el viaje a Marte. Lo que pasa es que termina creando una trampa para sí misma sin saberlo cuando empieza a desarrollar sentimientos por Sergei. Entonces, se le presenta un dilema, porque sabe que entregar ese diseño está fuera de los límites que se había impuesto, que eran no ceder nada que tenga que ver con energía nuclear porque podría ser usado con propósitos militares.

Wernher von Braun es una figura paterna muy importante para Margo y su talón de Aquiles es que von Braun permitió que personas inocentes murieran por la ciencia. Margo se niega a hacer lo mismo, aunque sabe que profesionalmente y políticamente está cruzando una línea. Y que una vez que comience a andar por ese camino será muy difícil detenerse.

Margo y Wernher von Braun en la primera temporada de la serie.

La relación entre Margo y Sergei es como una tierna amistad y una trágica e imposible historia de amor, ¿cómo vivió el rodaje de este intenso episodio?

Cuando Margo ve que es una posibilidad que asesinen a Sergei es uno de los momentos más potentes e interesantes de toda la temporada para ella, porque tiene que tomar una decisión con muchos grises que no tiene una respuesta correcta. Al final, hace lo que que cree moralmente justo, pero no es ideal, y lo sabe. En ese momento comienza a ver la terrible posición en la que estuvo Von Braun y entiende que no todo es blanco o negro.

Por otro lado, creo que ha sido divertido explorar lo que significa para dos empollones conectar emocionalmente a través de la ciencia. Me divertí mucho rodando las secuencias del ascensor, mostrar cómo evolucionaba la relación y la química entre ellos y ver el resultado final después del montaje. La escena de la habitación de hotel fue como volver a la época del instituto. Fue algo muy vergonzoso para Margo haber esperado tanto tiempo para encontrarse algo así, no podía creer que eso estuviera sucediendo. Fue una gran experiencia rodar este episodio.

"Ha sido divertido explorar lo que significa para dos empollones conectar emocionalmente a través de la ciencia"

Esta trama pone a Margo en una encrucijada con otro personaje esta temporada, ¿qué es lo más difícil de esta situación para ella?

Para Margo es profundamente incómodo mentir y le estresa estar continuamente en la posición de tener que pensar excusas sobre la marcha. Por otro lado, creo que realmente piensa que ese otro personaje se está distrayendo con esta situación y eso le aterra, porque la misión es muy importante, están haciendo muchas cosas por primera vez y con tantas posibilidades de que las cosas salgan mal todos deben estar al 100 por 100. Margo vive en una cuerda floja esta temporada y es un terreno muy interesante para caminar.

¿Qué es lo que más le gusta de la evolución de Margo en la serie?

Me encanta encontrar el humor en Margo, por eso disfruté mucho rodando las partes de este episodio que me permitían explorar otra cara del personaje. Verla cambiar es una de las cosas que más me gustan en cada temporada, porque aunque nunca deja de serlo del todo, creo que con el tiempo se vuelve menos reservada. En realidad, Margo tiene un gran sentido del humor, pero a menudo elige no compartirlo con los demás porque cree que podría ser usado en su contra.

'Para toda la humanidad' está disponible en Apple TV+.

