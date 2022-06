Conspiraciones, Antoine Fuqua y salud mental: así se hizo 'La lista final', el regreso a la tele de Chris Pratt

La lista final es uno de los platos fuertes del verano para Amazon Prime Video. Antes de que los ocho episodios que forman su primera temporada lleguen a la plataforma el 1 de julio, la serie que marca el regreso a la televisión de Chris Pratt desde el adiós de Parks & Recreation se ha presentado estos días en la 61 edición del Festival de Montecarlo, un evento por el que también ha pasado la española Un asunto privado.

A partir de la novela de Jack Carr, la historia sigue a James Reece después de que todo su pelotón de la marina sufra una emboscada en una operación de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas pruebas, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos.

El productor y showrunner David DiGilio (el creador de otro thriller conspiratorio como Traveler) y el actor Taylor Kitsch (el icónico Riggins de la serie de culto Friday Night Lights) se pasaron por el certamen televisivo para hablar con SERIES & MÁS de ambicioso proyecto que marca el debut en las series de Antoine Fuqua, el director de Training Day y Culpable. Hablamos con ellos sobre Chris Pratt, el origen de la obsesión del escritor con las conspiraciones y la aproximación de la serie a la salud mental.

Chris Pratt no había vuelto a la televisión desde 2015. ¿Escribiste la serie con él en mente?

David: Sí. De hecho, el proyecto empezó cuando Chris Pratt descubrió la existencia del libro a través de su amigo, Jared Shaw, un antiguo miembro de los SEAL que había estado en el ejército con Jack Carr, el autor de la novela. Jared se enteró que el libro se iba a publicar cuando no era más que un manuscrito. Consiguió una copia, se la pasó a Chris y le dijo: “este es tu siguiente personaje”. En paralelo Antoine Fuqua se había enterado de la existencia del libro a través de uno de sus amigos y estaba intentando comprar los derechos para adaptarlo.

Los unos se enteraron de los planes del otro y dijeron: “si todos queremos el mismo material, ¿por qué no dejamos de competir y creamos un equipo?”. Ahí fue cuando pasaron a la fase de desarrollo y llegué yo. Les presenté una visión del personaje que tomaba un elemento psicológico de menor importancia en el libro y que en la adaptación iba a ser más importante.

Cuando estaba escribiendo me acordé de una cosa que había dicho Chris y que me había parecido muy interesante. Al principio del proceso estábamos hablando del personaje y de sus rasgos cuando me dijo: “por favor, que no diga las típicas frases que le dan a las estrellas de cine”. Eso fue una idea suya y me pareció una sugerencia brillante. Queríamos que fuera tan auténtico y tan honesto como fuera posible. Yo tengo un estilo de escritura muy espartano, prefiero simplificar las cosas y que después evolucionen más adelante. Ese concepto que él tenía en mente encajaba perfectamente con mi forma de trabajar. Fue una colaboración muy natural y orgánica entre todas.

'La lista final' es la primera serie de Chris Pratt desde su fichaje por Marvel.

Antes de La lista final, creaste Traveler, una serie sobre una conspiración del FBI. Aquí hablas del SEAL y la CIA. ¿Siempre te ha llamado la atención el lado más oscuro de estas instituciones más oscuras?

David: Yo crecí en Washington D. C. y siempre me llamaron la atención los thrillers sobre conspiraciones que hablaban de los más poderosos y de cómo condicionaban las vidas de aquellos que no tenían poder alguno. También me interesaba lo contrario: ver ese viaje en el que alguien insignificante de primeras se vuelve muy poderoso. Cuando leí la novela de Jack Carr, me gustó que a pesar de la militarización tan auténtica del relato, ese tema siempre está de fondo.

Había una frase muy interesante que Amazon ha usado en la campaña promocional. Alguien habla de cómo esta es una historia sobre David contra Goliat cuando un personaje se pregunta cuál de los dos es realmente James Reece. “Todavía estoy intentando descubrirlo”. Es uno de los momentos claves de esta historia porque captura muy bien la esencia de esta historia. Hay cosas que le han pasado a Reese que la audiencia llegará a entender según avance la historia. Hasta qué punto tiene razones para hacer lo que hace es una de las grandes preguntas de la serie. Es un viaje muy intenso, desde luego.

Taylor, has hecho más películas de acción en el pasado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta aproximación que hicieron entre David y Antoine Fuqua?

Taylor: Lo que más me gustaba es que más allá de la acción había una exploración psicológica muy potente. Me gustaba moverme en esos terrenos pantanosos y explorar la duplicidad de Ben a lo largo de toda la serie. James y él son como hermanos. Puede que Ben sea la única persona en la que Reece puede confiar después de todo lo que ha pasado. Crecieron juntos en el ejército y se jugaron la vida al lado del otro.

Creo que La lista final es una visión original de algo que hemos visto antes, la historia de un grupo de soldados que vuelven de la guerra y deben lidiar con las consecuencias. Creo que Dave y Jack Carr han hecho un gran trabajo para ir más allá y jugar con ese mundo de una forma muy impactante.

Taylor Kitsch es el mejor amigo de James Reece en 'La lista final'.

La serie también habla de la salud mental, un tema cada vez más preocupante en el ejército de Estados Unidos.

David: La idea de lo que está pasando de verdad en la cabeza de James Reece es un motor muy importante para los dos primeros episodios. Ya hemos visto antes otras historias que exploran el trastorno de estrés postraumático y de las secuelas que puede sufrir un soldado tras pasar su vida en el frente. ¿Es un trastorno de estrés postraumático? ¿Es una lesión cerebral traumática? ¿Qué está pasando?

Algunos de nuestros SEAL habían lidiado con lesiones cerebrales traumáticas. Es un problema que pasa muy a menudo, así que tuvimos que enfocarlo con mucho respeto. Recuerdo haber escrito una frase en la que hablaba de ello desde un punto de vista problemático, no me lo había tomado en serio. Jack me hizo una sugerencia: "solo con cambiar esta palabra, mostraríamos hasta qué punto es importante el problema". Queríamos hablar sobre el coste personal de la guerra. ¿Qué le había pasado a Reece? Ese podía ser uno de los grandes hilos conductores de la serie.

Taylor: Eso es lo que me encantó de La lista final. Habla de cosas que conocemos desde puntos de vista originales. No te puedes imaginar la cantidad de guiones que he recibido con personajes que habían vuelto de la guerra y tenían problemas. Están escritos sin profundidad alguna y de forma muy perezosa.

No estoy en contra de que se hable del trastorno de estrés postraumático. Al revés. Es importante y se tiene que hablar de ello, pero lo que no puedes hacer es abordarlo desde una perspectiva tan vaga. Me gusta que el guion se haga tantas preguntas. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué es real, qué es falso? ¿Cómo se manipulan las cosas con el uso de fármacos?

La salud mental será un problema más de James Reece.

Top Gun: Maverick nunca menciona a los villanos ni entra en terrenos políticos. ¿Tuviste dudas a la hora de mencionar a Siria y contextualizar más la historia?

David: Sí que pensamos y debatimos al respecto. Al final lo que pesó fue el componente de autenticidad que buscábamos. Eso nos obligó a enraizar esa primera operación en un país real. En el libro de Jack Carr todo eso pasaba en Afganistán, pero cuando estábamos trabajando en la adaptación era otoño de 2019. Entonces había en el aire cierta sensación de incertidumbre con Afganistán. Nos daba miedo quedarnos ahí y que cuando se estrenara la serie, la guerra hubiera terminado. Así fue. Fue un acierto llevar la acción a Siria, aunque en realidad todo eso no sea más que un detonante para la historia.

La otra pata fundamental del proyecto es Antoine Fuqua. Este es su primer gran proyecto en televisión. ¿Cómo fue esa colaboración con alguien que era nuevo en el medio?

David: Trabajar con Antoine ha sido increíble. Ese hombre es un visionario y un perfeccionista. Creemos que es de cierta manera basándonos en sus películas, pero nos encontramos con un director que va mucho más allá. Nos dimos cuenta de que para él todo se limitaba al personaje. Cada escena de acción, cada plano. Todo empezaba a partir de los personajes.

Hace poco estuvimos cenando juntos y me dijo que había llegado a un punto en el que cree que cada fotograma es importante. Antoine decía que ahora muchos directores estaban intentando acelerar demasiado el ritmo a pesar de que la historia o los personajes acaben sufriendo por ello. Ha sido una oportunidad genial, porque no solo estás trabajando con un director de primera, sino con alguien que tiene un punto de vista sobre su trabajo y sobre el cine muy concretos.

La primera temporada de 'La lista final' estará disponible desde el 1 de julio en Amazon Prime Video.

