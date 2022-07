Ray Liotta estrena su última serie, 'Encerrado con el diablo': Taron Egerton y Dennis Lehane le recuerdan

El pasado 26 de mayo el mundo del cine quedó en shock al hacerse pública la repentina muerte a los 67 años de Ray Liotta, el inolvidable protagonista de Uno de los nuestros. El 8 de julio se estrena en Apple TV+ su último trabajo en televisión, la miniserie basada en hechos reales Encerrado con el diablo. Liotta interpreta al padre de Taron Egerton en un proyecto del escritor Dennis Lehane, autor de las novelas que inspiraron Mystic River y Adiós, pequeña, adiós, entre otras.

Egerton y Lehane hablaron con EL ESPAÑOL | SERIES & MÁS de su relación con un icono que pasó a formar parte de la historia del cine desde que pronunció la frase “desde que tengo uso de razón, siempre quise ser un gánster” en el arranque del clásico de Martin Scorsese.

“Creo que Ray ha sido infrautilizado casi toda su carrera”, lamenta el showrunner del drama carcelario inspirado en las memorias de Jimmy Keene. “Seguí sus pasos desde su primer papel. Es uno de mis actores favoritos y escribí el papel pensando en él. Quería reivindicar su enorme talento. Siempre le dieron estos pequeños papeles: el policía duro, el policía corrupto o el mafioso. Quería que interpretara a un tipo común y corriente que quiere a su hijo, pero que sin querer encuentra la forma de hacerle las cosas más complicadas. Le mandamos los guiones y respondió en 24 horas. No lo dudó”.

Cuando Jimmy Keene, futbolista estrella de su instituto e hijo de un policía condecorado, es condenado a 10 años en una prisión de mínima seguridad, le dan una oportunidad única en su vida: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo de Larry Hall, un presunto asesino en serie, o quedarse donde está y cumplir toda su condena sin opción a libertad condicional. Los problemas de salud de su padre obligan al joven preso a aceptar la oferta: debe conseguir una confesión y averiguar dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas antes de que se estime la apelación que ha presentado Hall.

“Cuando Ray llegó al set, Taron y él rápidamente formaron un vínculo padre-hijo. Fue algo realmente inmediato y construyeron su relación a partir de ahí”, recuerda Lehane. “Tuvimos una relación creativa muy gratificante”, continúa el protagonista de Rocketman. “Sentí que cuando terminamos de trabajar juntos, había hecho un amigo. Ray no era realmente el tipo de persona que te diría algo así, pero cuando falleció, alguien muy cercano a él me dijo que sentía lo mismo por mí que yo por él”.

“Después de trabajar juntos, seguimos en contacto. La última vez que hablamos fue dos meses antes de su muerte. Hay cosas que me encantaría compartir esos momentos con Ray, pero en realidad no son solo míos para poder compartirlos. Todo lo que puedo decir es que he tenido mucha, mucha suerte en mi vida profesional y he trabajado con algunos actores extraordinarios. Compartir escena con Ray Liotta es una de las mejores experiencias que he tenido nunca. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos en la serie”, reivindica el inglés.

Lehane se acuerda también de la otra relación que tiene Big Jim Keene en la serie. “Me encanta su dinámica con su esposa, una mujer que no es la madre de Jimmy. Ray nunca leía los diálogos de la misma forma. Siempre buscaba una nueva interpretación toma tras toma. Le encantaba probar cosas diferentes. Verle jugar con otros actores fue un disfrute absoluto. La última conversación que tuve con él fue tres semanas antes de que muriera. Estábamos hablando de volver a trabajar juntos. Lo único que dijo Ray fue un movimiento clásico de actor: ‘De acuerdo, pero esta vez que el personaje sea más grande’”.

Los dos primeros episodios de 'Encerrado con el diablo' se estrenan el 8 de julio en Apple TV+. Los cuatro restantes se emitirán semalmente los viernes.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan