Así es 'Pachinko', la serie coreana sobre identidad y supervivencia que estrena Apple TV+.

Apple TV+ estrena el viernes 25 de marzo el primer episodio de Pachinko, una serie y drama intergeneracional capaz de entrelazar la complejidad del amor y el dolor con el sacrificio, la resistencia, el racismo, el poder y el retrato de toda una familia. La producción, que lo tiene todo para ser otro gran fenómeno de la plataforma, se basa en la novela homónima y bestseller escrito por Min Jin Lee.

Situándose en la península de Corea durante la ocupación del Imperio Japonés, la historia de los Pachinko comienza con Sunja, una joven de origen humilde que vive en un pueblo pesquero situado al Este del mapa. Con la misma delicadeza con la que se entrelazan las ramas de una cesta y haciendo referencia al juego que es toda una obsesión en el continente asiático, la narración se sumerge en un íntimo relato sobre un amor prohibido y nos permite adentrarnos en una línea temporal de varias generaciones que viajan desde Corea y Japón hasta los Estados Unidos.

Con motivo del estreno de la serie en Apple TV+, SERIES & MÁS pudo hablar con el elenco protagonista, formado por la actriz ganadora del Oscar por Minari Youn Yuh-jung, el fenómeno de las series románticas en Corea del Sur Lee Minho, Minha Kim, Jin Ha y Anna Sawai. Todos ellos nos cuentan cómo ha sido contar esta historia, cuál fue su fuente de inspiración y qué les llamó la atención del relato.

La historia real detrás de la ficción

La historia que se cuenta en Pachinko, desgraciadamente no suele llegar a aparecer en los libros de historia de los institutos. Obsesionados con abarcar la mayor parte de la evolución de los seres humanos, resulta imposible abordar temas como la época de los samuráis en China o el período de expansión del Imperio Japonés. Sin embargo, la era actual nos brinda la oportunidad de regresar al pasado, ya sea a través de las fotografías, o a través de series como esta, basadas en un libro que requirió de un largo proceso de investigación previo a la escritura.

Anna Sawai, que interpreta a Naomi en la serie, reconoció que, "como alguien que ha crecido principalmente en Asia y vivido en Japón, estaba al tanto del tema", pero que aun así "no conocía muchos detalles sobre la historia al completo" y que para ella "leer el libro fue una experiencia chocante y que le abrió los ojos". También aprovechó para reivindicar la labor del personaje de Naomi en la historia, que aunque no aparezca en el libro, "puede ayudar a la gente a conocer lo que experimentaban las mujeres en Japón durante los años 80".

Por otro lado, Jin Ha, que hace de Solomon Baek, estuvo de acuerdo con su compañera de reparto y explicó que "siempre es fantástico que una obra de arte pueda educar", especialmente en este caso, "que está arraigada en la historia real y en la historia de tantas familias y comunidades que existieron de verdad. Porque a través de la narración y la serie podemos aprender sobre las familias coreanas que vivieron en Japón en ese momento y poner el foco tanto la cultura coreana como la japonesa".

Escuchando a las generaciones anteriores para meterse de lleno en la historia y los personajes

Fotograma de la serie. Apple TV+

A la hora de ponerse en la piel de los personajes, una de las opciones más recurrentes de los actores más jóvenes del reparto fue escuchar a las generaciones anteriores, utilizando su testimonio real como punto de partida para crear a los personajes de la ficción. Por ejemplo Minha Kim, que interpreta a la versión más joven de la protagonista Sunja, explicó que, para adentrarse en el proceso interpretativo, "tuvo que escuchar muchas historias de su abuela, que tuvo la experiencia de haber vivido aquella época". Después, fue mucho más sencillo "ponerse en la piel de Sunja y desempeñar ese papel, porque mientras el personaje es capaz de albergar mucho poder en su interior, también puede resultar vulnerable en otros momentos".

Lee Minho, que hace de Hansu en la serie, contó que desde el principio se mentalizó en la idea de "contar una historia sobre la supervivencia y personas que soportaban y lograron sobrevivir a tiempos muy difíciles". Su proceso creativo fue parecido, y contó que "intentó encontrar imágenes del pasado de su historia, buscar todos aquellos eventos de la historia que no suelen aparecer representados en los libros, y también ver documentales sobre personas que pasan por dificultades y que pueden superarlas".

Además, Jin Ha admitió que Pachinko permite "sentirse identificado con muchos personajes diferentes, ya sea a través de una persona mayor o una figura paterna". Sin embargo, él concretamente supo empatizar con Solomon sin dificultad, especialmente por "su propia experiencia como inmigrante coreano-americano que ha nacido en Corea y vivido en Hong Kong y en Estados Unidos". Por otro lado, Anna Sawai coincidió con las palabras de Jin Ha, explicando que, como ocurre con Naomi, ella también "tuvo que lidiar con muchos comentarios machistas" y que eso le hizo ver "cómo las mujeres de esa época habían normalizado ese ambiente", por lo que en realidad, al estar tan cerca de las propias experiencias, tampoco tuvo que investigar mucho.

Honrando a la historia y reconciliándonos con ella

Yuh-Jung Youn como Sunja en 'Pachinko'. Apple TV+

Una de las cosas que más llama la atención del libro Pachinko y que se convierte en emblema a lo largo de la serie, es la frase que aparece nada más comenzar la lectura: "La historia nos ha fallado, pero no importa". En sus ocho episodios, la producción nos invita a conocer a Sunja y nos sostiene impasible el corazón de su público en un puño, haciéndonos partícipes de un pasado que condicionó el presente que vivimos hoy en día.

Yuh-Jung Youn, que interpreta a la versión más mayor de Sunja y que ya es veterana en el mundo del cine y todo un fenómeno en la cultura y sociedad coreanas, nos contó lo inspiradora que fue para ella la historia de la protagonista, destacando "su fuerza y determinación como punto clave para alcanzar la supervivencia". Para ella, Pachinko es una historia universal y con la que sentirse identificado, sea cual sea nuestro lugar de origen y espera que "la audiencia conecte con los sentimientos y las emociones de los personajes, y con la época que tuvieron que vivir". Para ella, "sobrevivir forma parte de la existencia humana", aunque se conforma con que el público saque sus propias conclusiones.

Encontrando al elenco perfecto para contar esta historia

Jin Ha como Solomon en 'Pachinko'. Apple TV+

Cuando llega el momento de tomar las decisiones creativas, al equipo técnico de Pachinko no le tiembla el pulso y espera el tiempo necesario para escoger al elenco perfecto que interpretará a los personajes. De esta manera, se logra dar con actrices como Yuh-Jung Youn y Minha Kim para dar vida a Sunja, y con Lee Minho y Jin Ha para hacer de Hansu y Solomon respectivamente. El impacto de estos actores en el mundo del cine y la televisión no ha llegado a nuestro país, y aunque ahora algunos de ellos sean un fenómeno de masas en Corea, no fue fácil su camino para llegar hasta ahí.

Así ha sido el caso de Yuh-Jung Youn, una actriz nacida en Corea del Norte que, por generación y por ser una mujer, reconoció sentirse identificada con Sunja al llegarle el turno de "casarse y ser feliz para siempre", tal y como ocurre en los cuentos. Por eso mismo, contó que, al casarse, "su carrera se paralizó" y que "llegó un punto en el que "nadie la recordaba y que su nombre y la fama se desvanecieron". Después, los guiones y las oportunidades comenzaron a aparecer de nuevo y aceptó regresar, convirtiéndose en la actriz que es a día de hoy. El propio Jin Ha se sintió enormemente afortunado de trabajar con ella, explicando que "siempre pensó que sus interpretaciones fueron más allá de los límites de la representación de las mujeres coreanas en el cine" y que "fue fantástico trabajar con alguien con la que sus padres había crecido a través de las películas".

Por otro lado, Lee Minho también es uno de los actores más famosos en Corea del Sur y aunque hasta ahora había interpretado a personajes más similares en series centradas en romances, Pachinko ha sido su punto de inflexión para comenzar a interpretar papeles diferentes. Para él, ser parte de esta serie le ha enseñado a "apreciar el poder de las historias y del mensaje que pueden lanzar a la audiencia".

El proceso de rodar escenas que dejan sin aliento

Sunja y su madre con Isak, otro de los personajes más importantes de la serie. Apple TV+

Después de embarcarnos en una historia tan profunda y llena de momentos memorables como Pachinko, es complicado escoger una sola secuencia o escena que nos haya dejado huella. Sin embargo, los miembros del reparto intentaron adelantar algunas de las escenas más emotivas, tratando de no hacer spoiler y contando cómo recuerdan haberlas rodado. Yuh-Jung Youn se centró en una de las escenas que ocurren en los primeros capítulos, donde vemos a una pequeña Sunja sumergirse bajo el agua y bucear mientras su padre la observa desde la orilla. "Cuando se hunde para coger la concha, todos mantuvimos la respiración con ella, que no contaba con ninguna ayuda ni equipación para respirar bajo el agua".

También Jin Ha se sumó a recordar el rodaje de algunas secuencias, destacando especialmente "el estímulo que le causaba estar delante de las máquinas de pachinko y ver las bolas caer y sonar repetidamente" y cómo este "le hizo olvidar que estaba en medio de una grabación". Además de ellos, Lee Minho y Minha Kim recordaron cómo fue rodar las escenas más íntimas, donde sintieron que "eran muy diferentes a cualquier otra escena romántica, donde todo está perfectamente planificado". En este caso, Minho recordó que "fueron lanzados en mitad de la naturaleza" y que "fue más intuitivo e instintivo que en otro tipo de series". Para Minha Kim, la sensación fue la misma, porque "se trataba de transmitir la profundidad del amor en la relación entre Sunja y Hansu".

Además de rememorar algunas de las secuencias más memorables, hubo actores que también destacaron algunos fragmentos del libro que les animaron a empatizar aun más con la historia, como es el caso de Jin Ha. Parafraseando como pudo, intentó subrayar una cita del libro en la que aparece un poema en coreano. Él lo interpretó como "una manera de imaginar que, más allá de las colinas y de los campos, también está Corea", y lo relacionó con su propia experiencia al principio de su vida profesional, donde pensó que "más allá de los muros, podría haber una carrera y una vida para él" y que "podría encajar en todas partes".

'Pachinko' se estrena el 25 de marzo en Apple TV+.

