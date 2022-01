'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Pedro Almodóvar se convertirá en serie en Apple TV+.

Mientras Pedro Almodóvar se prepara para el rodaje de su primera película en inglés, The Hollywood Reporter ha anunciado que también producirá su primera serie para una plataforma. Mujeres al borde de un ataque de nervios, la gran comedia del director manchego, se adaptará para televisión y contará con Gina Rodríguez (Jane The Virgin) como protagonista, interpretando el papel que Carmen Maura llevó a la pantalla en la película de 1988.

El proyecto aún está en una fase inicial de desarrollo, por lo que no se ha iniciado el proceso de casting para elegir al resto de actores que interpretarían los papeles que en su momento estuvieron a cargo de Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco o Antonio Banderas. Lo que sí se ha confirmado es que se rodará en inglés y español.

Almodóvar será productor ejecutivo a través de su productora El Deseo, junto a Gina Rodríguez, y Eugenio Derbez con 3Pas Studios. Noelle Valdibia, con créditos en series como Masters of Sex, Mozart in The Jungle o Smash será la encargada de escribir los guones de la adaptación y asumir las tareas de showrunner.

Nominada al Óscar, los Globos de Oro, los BAFTA y ganadora del premio al mejor guion en el Festival de Venecia, Mujeres al borde de un ataque de nervios fue la película que le dio a Almodóvar reconocimiento internacional. Este continúa con su último estreno, Madres Paralelas, de la que se espera consiga más de una nominación en la edición de los Óscar de este año.

