'Fringe' llega a HBO Max: 5 razones para ver esta serie de ciencia ficción, la gran heredera de 'Expediente X'

Entre las novedades que nos trae el calendario semanal de estrenos, en los últimos meses hemos recibido con agrado las incorporaciones de series finalizadas que llegan a los catálogos de las plataformas. Da igual que hayan pasado más de 30 años desde su primer episodio, como Las chicas de oro, o que hayan terminado hace 15, como Alias, las esperamos con la misma ilusión que un nuevo lanzamiento, porque ahora podemos verlas cómodamente, Y ha llegado el turno de recuperar Fringe.

Esta serie de ciencia ficción creada por J.J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci en 2008 se les escapó a muchos en su estreno. La primera temporada no recibió críticas muy efusivas, ya que en un principio podía parecer un procedimental pseudocientífico, pero para la segunda entrega abrió sus puertas a una mitología con varios conceptos estimulantes que la convirtieron en la serie de culto que es hoy, aquí os contamos por qué.

La gran heredera de 'Expediente X'

Peter y Olivia, los Mulder y Scully de 'Fringe'.

La serie sigue los casos de la División Fringe, un departamento del FBI que incluye a la agente Olivia Dunham, el Dr. Walter Bishop y a su hijo, Peter Bishop, un negociador. Juntos investigan casos extraños e inexplicables relacionados con la ciencia fringe, ideas en la frontera de la ciencia y altamente especulativas, que a veces pueden confundirse con lo paranormal.

Peter y Olivia recrean el arquetipo "creyente y escéptica" de Mulder y Scully -también su potente química-, y hay varios episodios que son homenajes claros a Expediente X, como A new day in the Old Town (2x01) o Welcome to Westfield (4x12). Y no por mera casualidad, Darin Morgan, uno de los mejores guionistas de la serie de Chris Carter, es uno de los productores asociados de Fringe.

Cada temporada es mejor que la anterior

Como muchas de las series de cadenas generalistas, Fringe necesita algunos episodios para encontrarse a sí misma y definir su tono. La primera temporada tiene una estructura procedimental de caso de la semana muy marcada, pero a partir del tramo final de esa entrega, cuando se retoma algo mencionado al inicio de lo que no se había vuelto a hablar (qué hace especial a Olivia), y se introduce a un trasunto de Rambaldi de Alias (una enigmática figura que parece tener todas las respuestas), la serie empieza una escalada de la nunca volverá a bajar.

Desde el primer episodio de la segunda temporada todo cambia y Fringe se mete de lleno en la ciencia ficción y empieza a abrazar una mitología que irá creciendo temporada a temporada, en las que cada vez será más serializada, y con menos casos de la semana, los cuales, de todas formas, siempre son interesantes.

A Anna Torv le deben un Emmy

Anna Torv dio vida a la inolvidable Olivia Dunham.

Sobre el papel, el personaje de Olivia Dunham podría ser el malentendido arquetipo del "personaje femenino fuerte", una agente solitaria, fría y con rasgos asignados socialmente al género masculino, pero la interpretación llena de matices de Anna Torv le da una profundidad emocional al personaje que eleva la intrínseca complejidad de su arco.

No podemos entrar en muchos detalles para evitar spoilers, pero en una serie que se lanza de lleno a los universos paralelos, Torv os sorprenderá en cada temporada cuando se enfrenta al reto de interpretar diferentes versiones de Olivia. Retos de los que sale airosa y nos recuerdan que la academia le debe, al menos, un par de nominaciones.

Una mitología rica y estimulante

Universos paralelos en 'Fringe'.

Durante las cinco temporadas de la serie, la mitología y la exploración del pasado de los personajes de la serie crece exponencialmente, introduciendo temas como experimentos secretos, universos paralelos, líneas temporales alternativas, doppelgängers, patrones, cambiaformas o unas misteriosas figuras llamadas Observadores. Todos estos elementos están conectados con los protagonistas en un gran arco que conecta la historia desde el inicio hasta el último episodio.

Tiene final. Y es muy bueno

Si actualmente cada vez es más común que las series se cancelen dejando sus tramas sin resolver, con las series en abierto de hace más de una década ese era un peligro que siempre sobrevolaba a los fans, especialmente, si como en el caso de Fringe, estábamos ante una historia con mucha mitología.

El camino hasta su quinta y última temporada no fue fácil, porque la serie fue perdiendo espectadores conforme fue avanzando y al mismo tiempo se centró mucho más en la trama horizontal, lo que complicaba la posibilidad de recuperarlos cuando no existía la posibilidad de ponerse al día en streaming. Afortunadamente para todos, los guionistas se enfrentaron a la quinta entrega sabiendo que sería la última, por lo que pudieron darle un cierre satisfactorio a la historia.

'Fringe' está disponible en HBO Max.

