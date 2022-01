Calendario de películas y series: Todos los estrenos en streaming y canales (semana del 17 al 23 enero)

'As We See It', la cuarta y última temporada de 'Ozark' y la película 'Help', entre los estrenos de la semana.

Arrancamos la cuarta semana del año repasando la lista completa de estrenos de series y películas que podremos ver en los canales y plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+, Apple TV+ y TVE.

Entre todas las novedades, destacamos: la película protagonizada por Jodie Comer Help, que aterriza en Movistar+ tras su buen recibimiento por la crítica británica; la llegada de la serie Fringe al completo en el catálogo de Disney+; la cuarta y última temporada de Ozark en Netflix; y el estreno de la comedia As We See It en Amazon Prime Video.

Martes, 18 de enero

'Help' - Película (Movistar+)

Fotograma de 'Help', protagonizada por Jodie Comer y Stephen Graham. Movistar+

Sarah (Jodie Comer) parece haber encontrado su verdadera vocación, trabajando en un hogar de ancianos de Liverpool. Allí se dará cuenta de que tiene un talento especial para conectarse con los residentes, hasta que llega marzo de 2020 y la conocida pandemia, arrasando con todo.

'Sequía' - Temporada 1 (TVE)

'Sequía' | Tráiler | TVE

A causa de una fuerte sequía, el pueblo de Campomediano emerge de las aguas en el fondo del pantano que también lleva su nombre. En una de las antiguas casas aparecen unos restos humanos que pertenecen a dos hombres, y la inspectora de policía Daniela Yanes (Elena Rivera) se hará cargo del caso.

Jueves, 20 de enero

'Fringe' - Serie completa (HBO Max)

Los protagonistas de 'Fringe'.

El creador de Perdidos, J.J. Abrams firma esta serie, donde la agente del FBI Olivia Dunham (Anna Torv) y su jefe, el agente Broyles (Lance Reddick), se encargan de esclarecer fenómenos inexplicables. En sus investigaciones, cuentan con la ayuda del doctor Bishop (John Noble), un científico despistado que sabe más de lo que parece, y de su hijo Peter (Joshua Jackson).

Viernes, 21 de enero

'Ozark' - Temporada 4 (Netflix)

'Ozark' | Temporada 4 (Parte 1) | Netflix

Marty Byrde (Jason Bateman) es un asesor financiero con una aparente vida normal en familia. Está casado con Wendy (Laura Linney) y tiene dos hijos, Charlotte (Sofia Hublitz) y Jonah (Skylar Gaertner), y todos ellos llevan una vida apacible y ordinaria. Sin embargo, bajo esa apariencia la vida de Marty esconde un gran secreto: el blanqueo de dinero de uno de los cárteles de droga más importantes de México. Esta temporada será la última, donde los Byrde tratarán de escapar del acechante FBI.

'As We See It' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'As we see it' | Tráiler VO | Amazon Prime Video

En esta comedia, los tres compañeros de piso del espectro autista Jack, Harrison y Violet deberán encontrar la manera de vivir juntos y luchar por cosas similares en la vida, protagonizando una entrañable producción dirigida por Jaffar Mahmood y Jenée LaMarque.

'Servant' - Temporada 3 (Apple TV+)

'Servant' | Temporada 3 | Apple TV+

M. Night Shyamalan (El sexto sentido) creó su primera ficción televisiva a través de Servant, la historia de un matrimonio acomodado de Filadelfia que le abre la puerta a una misteriosa fuerza paranormal después de la trágica muerte de su bebé.

'Múnich en vísperas de una guerra' - Película (Netflix)

'Múnich en vísperas de una guerra' | Tráiler | Netflix

Durante el otoño de 1938, Europa se encontraba al borde de la guerra. Mientras Hilter se prepara para invadir Checoslovaquia, el primer ministro británico Neville Chamberlain (Jeremy Irons) busca desesperadamente una solución pacífica. Por otro lado, el joven funcionario británico Hugh Legat (George McKay) viajará a Munich para una conferencia de emergencia, adonde también se dirige el diplomático alemán Paul von Hartmann (Jannis Niehwöhner).

'Los Fraguel: La Diversión Continúa' - Temporada 1 (Apple TV+)

'Los Fraguel: La Diversión Continúa' | Temporada 1 | Apple TV+

Las míticas marionetas creadas por Jim Henson regresan en un nuevo musical, protagonizado por Gobo, Red, Wembley y Boober. En estos episodios se embarcarán en aventuras épicas y divertidas sobre la magia que ocurre cuando celebramos y nos preocupamos por nuestro mundo interconectado.

