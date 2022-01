Así es 'Super Pumped', la serie antológica que contará historias que han sacudido el mundo empresarial

Una de las series más prometedoras para este 2022 es Super Pumped: La batalla por Uber, una antología de Showtime escrita por los creadores de Billions, Brian Koppelman y David Levien junto a Beth Schacter (Soundtrack), que se estrenará en Movistar+ el próximo 28 de febrero. Basándose en el exitoso libro y best-seller de Mike Isaac, periodista de The New York Times, la serie tratará en cada temporada una gran historia que haya marcado el mundo empresarial, comenzando con Uber, uno de los gigantes de la economía actual.

La primera entrega tendrá un total de siete episodios y contará con un reparto de lujo, con actores como los ganadores del Emmy Joseph Gordon-Levitt (El juicio de los 7 de Chicago) y Kyle Chandler (Bloodline), o la célebre actriz nominada al Emmy y al Oscar Uma Thurman (Pulp Fiction).

Os contamos todos los detalles sobre la producción antológica y uno de los lanzamientos más prometedores del primer trimestre del año.

Nos adentramos en los orígenes de Uber

'Super Pumped: La batalla por Uber' | Temporada 1 | Movistar+

Durante los primeros episodios de la serie, la audiencia podrá sumergirse de lleno en las entrañas de la multinacional Uber para conocer a Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), el ambicioso CEO de la empresa. Conoceremos de cerca su ascenso y caída, recorriendo su trayectoria profesional hasta su despido final en una unánime junta extraordinaria que convocaron los miembros de la directiva.

Poco a poco, Super Pumped: La batalla por Uber nos sumerge en la única y estrambótica compañía de Silicon Valley, retratando su estrategia de funcionamiento hasta llegar a convertirse en imperio que es hoy en día, tanto para bien como para mal. Allí veremos cómo se desenvuelve su compleja y conflictiva relación con su mentor, Bill Gurley (Kyle Chandler), un capitalista de Texas que sin miramientos y que construye su reputación individual teniendo en cuenta el éxito de Uber y sin importar las consecuencias.

Los pasos agigantados que dio la compañía hasta el día de hoy

Joseph Gordon-Levitt en una de las escenas de la serie. Movistar+

A lo largo de los episodios, nos adentraremos en las tripas de Silicon Valley, observando más de cerca el funcionamiento de Uber y el retrato de toda una rocambolesca odisea como la que protagoniza esta compañía. Desde sus primeras andadas como Ubercab y hasta consolidarse como la auténtica revolución que ha supuesto Uber a todos los niveles, Super Pumped: La batalla por Uber se sitúa en el epicentro de la empresa, dándonos a conocer a sus altos cargos, entre los que también se encuentra Arianna Huffington (Uma Thurman), una avispada empresaria y cofundadora de The Huffington Post, y miembro de la junta directiva.

Además de analizar el ascenso y el consecuente descenso a los infiernos de una marca de este calibre, también conoceremos a fondo todo el entramado que encierra y cómo ha llegado a ser una amenaza para otras empresas. En definitiva, la serie nos sitúa en el auge de Uber, dejando que veamos cómo se convirtió en un prodigio y también en una fábula llena de batallas internas y externas con inesperadas consecuencias.

Basada en una historia real

Escena de 'Super Pumped: La batalla por Uber'. Movistar+

La serie está basada en el libro Super Pumped: The Battle for Uber, escrito por Mike Issac, periodista de tecnología de The New York Times. En él se narra el nacimiento de Uber y su vertiginoso ascenso hacia el éxito, centrándose en las polémicas en las que se ha visto involucrada la empresa y la salida de Kalanick después de protagonizar varios escándalos de acoso sexual, malas prácticas empresariales y sostener un tóxico ambiente de empresa.

Tal y como ocurrió con otras grandes empresas como Facebook, Uber contará su historia por primera vez en formato audiovisual. La empresa nació de una idea que tuvo el millonario y exitoso empresario Kalanick, que escuchó a un compañero de posgrado hablar sobre un excesivo gasto que tuvo que hacer en un viaje privado en coche para Nochevieja. A partir de entonces surgió en 2009 Ubercab, una empresa creada para dividir el coste de transporte con otras personas y abaratar el servicio de este tipo de automóviles.

Poco a poco, la compañía fue creciendo y acortó el nombre a Uber, aprovechando para darle más protagonismo a Travis Kalanick, que obtuvo el puesto más alto. Con su ascenso llegaron las polémicas y los titulares sobre escándalos, y la compañía se tuvo que hacer cargo de mucho tipo de problemas, que llegaron a encadenarse hasta la inminente salida del CEO de la empresa.

El equipo tras las cámaras

Desde un primer momento, la producción comenzó a plantearse como una miniserie, pero finalmente, Showtime confirmó que será una serie antológica, tratando en cada temporada una de las historias que revolucionó tanto el mundo empresarial. El reparto lo protagonizan Joseph Gordon-Levitt (El juicio de los 7 de Chicago), Kyle Chandler (Bloodline, Friday Night Lights) y Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction), junto a los actores Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire, Penny Dreadful: City of Angels), Jon Bass (Miracle Worker), Bridget Gao Hollitt (Home and Away) y Babak Tafti (Succession).

Los guiones están firmados por los showrunners Koppelman y Levien (Billions) junto a Beth Schacter (Soundtrack). Paul Schiff, Stephen Schiff y Allyce Ozarski también ejercen como productores ejecutivos y Allen Coulter (Los Soprano, Ray Donovan) dirige y produce el primer episodio. La serie es distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group.

'Super Pumped: La batalla por Uber' se estrena el 28 de febrero en Movistar+.

