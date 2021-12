El final de temporada de 'Succession' explicado por Jesse Armstrong: del Monopoly al plano de Shiv

Después de triunfar en la pasada edición de los premios Emmy, y de una espera de más de dos años para ver los nuevos episodios, la tercera temporada de Succession volvió en medio de una mayor expectación y con el reto de superar su anterior entrega. Aunque durante su emisión algunos afirmaron que se había estancado, algo que suele ocurrir cuando se combinan el reconocimiento crítico y la popularidad, después de su espectacular final se han despejado todas las dudas. Sobre este último episodio y otras escenas clave de este año, SERIES & MÁS tuvo oportunidad de hablar con Jesse Armstrong, el creador y showrunner de la serie estrella de HBO Max.

El guionista británico opta por ser reservado y protector cuando se le pregunta por los verdaderos sentimientos de los personajes, porque prefiere que los espectadores lleguemos a nuestras propias conclusiones con lo que vemos en pantalla, pero cuando se le pregunta sobre el proceso creativo en la sala de guionistas o el rodaje, se muestra generoso. Y también responde simpático a preguntas como qué hay de cierto en lo que se dice de la bebida de raíz de maca que está bebiendo Logan, "esa información está basada en la investigación del equipo", dice riendo. Esto es lo que nos contó sobre la temporada horas después del estreno del último episodio.

Expresando afecto de la única y limitada forma que conocen. HBO Max

La segunda temporada terminó con una explosión y esta con una implosión, ¿estaba ese arco en tu mente al escribir los guiones?

Es una buena descripción teórica, pero es algo secundario para nosotros. A veces pensar así puede serme útil cuando estoy escribiendo un episodio o definiendo el arco de la temporada, pero generalmente lo más típico es que sigamos una lógica empresarial, financiera o de la psicología de un personaje. Una vez establecemos eso, lo siguiente es decidir si acaba bien o de forma amarga. Cuando terminamos podemos analizarlo de forma más teórica y ver qué es lo que hemos hecho. No estoy en contra de hacerlo al contrario, también es una buena estrategia, pero siempre priorizo la verdad emocional de los personajes antes de encajar una forma, como los finales circulares que tanto nos gustan, por muy genial que sea. Espero que podamos seguir por esa línea.

La escena en la que juegan al Monopoly es una idea perfecta para los personajes, ¿siempre la tuviste en mente o simplemente te pareció una buena forma de abrir este episodio?

Tenemos una pizarra con muchas ideas de cosas que podemos incorporar a la serie, pero la mayoría de ellas se quedan allí apuntadas y no las utilizamos hasta que, de repente, un día, se da la situación perfecta. Lo del Monopoly lo teníamos como una idea para ambientar alguna escena de unas vacaciones familiares, porque es un juego que literalmente va sobre acumular riqueza y en esta ocasión parecía la oportunidad perfecta para poner en marcha toda la tensión que viene después.

"Todo tiene que dirigirse a un clímax psicológico, emocional y empresarial que sea honesto con los personajes y satisfactorio para el espectador"

¿La posibilidad de que Logan vaya a tener otro hijo es algo que os habéis planteado seriamente o es solo una nota de humor?

Aunque lo planteamos como una especie de juego cómico para equilibrar el intenso episodio de anoche, realmente no es una tontería, es un detalle psicológico muy potente porque nos habla de alguien que está pensando en su mortalidad. Sin embargo, es algo de lo que no hemos hablado seriamente en la sala de guionistas, así que cualquier cosa que pudiera decir sería falsa porque por ahora solo es una anécdota.

No tienen forma de ganar. HBO Max

Los finales de temporada de 'Succession' siempre cambian las reglas del juego ¿sabías que la última escena sería el final cuando empezasteis a escribir esta temporada?

Sí. Nuestra sala de guionistas está estructurada de manera que intentamos pasar las tres o cuatro primeras semanas haciendo el esquema general antes de que cada guionista escriba los episodios por separado. Es importante para mí saber hacia dónde nos dirigimos, porque de lo contrario tendríamos que improvisar. Además, es importante que lo tengamos claro porque a lo largo de la temporada tengo que reescribir guiones, supervisar rodaje y postproducción, por lo que no tengo mucho tiempo para escribir los dos últimos episodios sobre la marcha. Tenemos libertad de hacer algunos cambios durante el proceso dentro de la estructura marcada, pero todo tiene que dirigirse a un clímax psicológico, emocional y empresarial que sea honesto con los personajes y satisfactorio para el espectador. Sabiendo eso, podemos pensar cuáles son las escenas que nos llevarán hasta allí y eso hace nuestro trabajo más agradable y no aterrador.

"Creo que mi reacción instintiva es decir que sí, Logan sí los quiere, pero la forma en la que lo expresa puede ser muy complicada, inusual y perversa, por lo que a veces no parece amor"

Has mencionado varias veces que el plan original era que Logan muriera al principio de la serie, ¿sientes que habría sido una serie muy diferente si lo hubieras hecho?

Sí, era una idea. He tenido muchas ideas malas que podrían haber entrado en la serie y eso es parte de mi trabajo, pensar, decidir y descartarlas. Tan pronto como estaba escribiendo el piloto me di cuenta de que no quería que muriera.

Logan Roy al resguardo de la tormenta en el 3x01 de 'Succession'. HBO Max

Brian Cox escribió en su libro que al inicio de la primera temporada te preguntó si Logan quiere realmente a sus hijos y tú le dijiste que sí, ¿sigues pensando lo mismo que entonces?

Esa ahora podría ser una discusión muy amplia, diría que sí, pero tendría algunas anotaciones al respecto. Creo que mi reacción instintiva es decir que sí, Logan sí los quiere, pero la forma en la que lo expresa puede ser muy complicada, inusual y perversa, por lo que a veces no parece amor. De todas formas, creo que era muy útil para Brian saber la respuesta en términos generales, aunque sea de una forma tan retorcida, creo que Logan lo siente o cree que lo siente.

¿Os preguntáis en la sala de guionistas si los personajes son buenos o malos o si deben recibir un castigo por sus acciones?

Tratamos de mostrar a los personajes como son. Muchas, o la mayoría de las veces, podríamos decir que sus acciones son, objetivamente, malos comportamientos. La cosa se complica cuando la serie sugiere algunas de las razones por las que actúan así y creo que es una zona gris interesante para los espectadores, porque no hay una respuesta simple a si las experiencias pasadas perdonan sus acciones, porque algunas son tan terribles que son imperdonables, independientemente del trauma que hayan vivido. Otras se pueden entender mejor. No creo que ninguno haya nacido malvado, pero creo que es una de las razones por las que nos sentimos atraídos o intrigados por los personajes, porque constantemente hacemos esos mismos juicios de valor con personas públicas.

¿Cómo se rodó la escena del discurso de Shiv que es saboteado con la canción 'Rape Me' de Nirvana?

Cuando se ruedan ese tipo de escenas no se suele escuchar la música en el plató porque luego es un poco complicado sincronizarlo en la sala de montaje, pero para Cathy Yan, la directora del episodio era importante que los actores la escucharan a todo volumen para captar sus reacciones, especialmente para ver cómo afectaba a Shiv (Sarah Snook). Fue difícil en el aspecto técnico, pero valió la pena, porque la frustración, la rabia y el desconcierto en los rostros de los personajes fueron reales.

"Los guiones son precisos, pero no son una biblia y somos flexibles si pasan cosas geniales en el rodaje"

¿Cómo se os ocurrió la idea de la escena de la "fotopolla" de Roman?

Hablamos de todas las cosas que pueden salir mal cuando metes la pata con mensajes de texto o un correo electrónico y surgió esta idea que encajaba con el personaje y podía tener muchas ramificaciones. Pero la magia ocurre cuando llegas al rodaje y tienes a un actor increíble como Kieran Culkin. Nadie podría indicarle cómo reaccionar cómo lo hizo, simplemente lo hizo y eso es una de las cosas más maravillosas de este trabajo, que es muy colaborativo y todo crece desde la página hasta la sala de montaje, es la suma de todas las partes.

¿Cuál es el nivel de improvisación en el rodaje?

Trabajamos muy duro en los guiones para medir todas las palabras y las comas, hacemos muchos borradores del guion por lo que somos muy específicos con lo que queremos hacer, pero si luego en el rodaje después de repetir varias tomas aparecen cosas buenas, las introducimos. Tenemos la ventaja adicional de hacer lecturas de guion y a veces los actores recuerdan algo de una versión antigua que hemos reescrito y si vemos que funciona vuelve a entrar. También tenemos dos o tres guionistas en plató que escriben líneas alternativas para algunos momentos emocionales o cómicos y así tenemos flexibilidad. Los guiones son precisos, pero no son una biblia y somos flexibles si pasan cosas geniales en el rodaje.

La última escena del episodio recuerda un poco a 'El padrino' y alguna vez has descrito la serie como un cruce entre 'Dallas' y 'Celebración' (Thomas Vinterberg), ¿qué puedes decirnos sobre las influencias cinematográficas de la serie?

Celebración fue una inspiración desde el principio por su brutal dinámica familiar y en cuanto al estilo de rodaje. No es exactamente el mismo porque no derivamos del Dogma, pero sí usamos la cámara casi como en un documental para dar la sensación de que el espectador también está en la habitación. Esas cosas estaban presentes cuando rodamos el piloto con Adam Mckay y cuando empezamos a trabajar con Mark Mylod. Sobre El Padrino, supongo que es una referencia inevitable si estás haciendo una historia americana, una historia familiar, una historia de poder, de patriarcas. Soy un gran admirador de la trilogía y son grandes obras culturales, pero para mí no influyen en la forma de la serie tanto como Celebración.

"El plano final fue mérito creativo de Mark Mylod, el director del episodio. Él fue quien encontró esa forma de terminar la escena y fue un final perfecto"

Esta puñalada ha dolido más porque no la creía posible. HBO Max

¿El último plano de la temporada, el de Shiv y Tom, estaba marcado en el guion?

Los guiones nunca sugieren explícitamente los movimientos de cámara, pero sí que la traición había ocurrido. El rodaje de esa secuencia fue largo y todos trabajaron muchísimo, creo que puede verse en la intensidad de las interpretaciones. Fue todo muy emotivo, pero el plano final fue mérito creativo de Mark Mylod, el director del episodio. Él fue quien encontró esa forma de terminar la escena y fue un final perfecto.

¿Qué pensarías si los Murdock y otros en los que te has inspirado para escribir la serie te dijeran que les gusta?

Bueno, quien ve la serie es algo que no puedo controlar. Una vez están hechos los episodios están al alcance de quien quiera disfrutarlos. ¿Si Berlusconi viera la serie le gustaría? Esa sería una madriguera a la que no me gustaría bajar, prefiero no preocuparme demasiado por eso.

¿Seguiremos viendo a Lukas Matsson en la próxima temporada?

Realmente no hemos empezado a escribir los guiones y no lo sabemos, pero nos encanta trabajar con Alexander.

¿Y para cuándo podemos esperar la cuarta temporada?

Lo haremos tan rápido como podamos. Es un sueño para nosotros que la gente estuviera tan involucrada después de una pausa tan larga y porque es una tercera temporada, no es una serie de estreno. Lo haremos lo más rápido posible porque estamos agradecidos.

'Succession' está disponible en HBO Max.

