Está basado en hechos reales y es lo más visto en Amazon: un drama conmovedor con Mark Wahlberg y un perro

Aunque haya pasado más bien desapercibida entre los estrenos de la temporada, una de las películas a las que merece la pena echar un vistazo estos días es Arthur, un largometraje de aventuras que protagonizan Mark Wahlberg y un perro, que además de estar basado en una inspiradora historia real, acaba de colarse entre lo más visto de Amazon Prime Video.

Dirigida por el ganador de un premio BAFTA Simon Cellan Jones (Our Friends in the North), Arthur está basada en el libro Arthur: El perro que atravesó la jungla para encontrar un hogar, un éxito de ventas que escribió Mikael Lindnord, el corredor de aventuras sueco cuya historia inspiró la película.

Cuenta la historia de Michael White (Mark Wahlberg), el capitán de un equipo que participa en una carrera de 700 km durante 10 días por las selvas ecuatorianas. Durante esta épica carrera de resistencia, un perro callejero se les une, recorriendo con ellos algunos de los terrenos más difíciles del planeta. Su increíble conexión hace que Michael decida adoptar al perro, creando con él un vínculo inquebrantable.

Tráiler | 'Arthur'

Junto a Wahlberg, completan el reparto del filme Simu Liu (Barbie, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Paul Guilfoyle (L.A Confidencial, The Good Fight), Rob Collins (Tyler Rake, La leyenda de Molly Johnson), Ali Suliman (La sombra del reino, El único superviviente) y Nathalie Emmanuel (Fast&Furious 7, Juego de tronos).

Quién es Mikael Lindnord

Basada en la historia real de Mikael Lindnord, esta película cuenta cómo, aunque Lindford había participado en competiciones y en carreras de aventura desde 1997, la Adventure World Racing Competition celebrada en la selva amazónica fue una de las más difíciles de la historia.

Mikael Lindnord y Arthur en la carrera en la que participaron en 2014.

Esta competición era realmente exigente y en ella, los participantes tenían que caminar, montar en bicicleta, en kayak e incluso en tirolina, sometiéndose a un circuito repleto de peligrosos obstáculos. A diferencia de otros deportes de competición, las carreras de este tipo requieren de una resistencia específica y que obliga a los equipos a planificar su recorrido con antelación para saber dosificar su energía.

En Arthur, la película cambia el nombre del protagonista por el de Michael Light y desarrolla algo más el vínculo que tenía con sus compañeros de equipo. Hay ciertas partes de la película para las que se tomaron algunas licencias creativas, como por ejemplo las que tienen que ver con la motivación de Michael para participar en la expedición, pero el largometraje sigue manteniendo intacta la experiencia que vivió el personaje.

Y el perro que acompaña a los protagonistas se ha convertido en una razón más para darle una oportunidad a esta entrañable historia de aventuras.