Demi Moore habla alto y claro sobre la victoria de Trump: "El país fue fundado por fanáticos religiosos y criminales"

Los días de incertidumbre se han terminado y después de una intensa jornada electoral, acaba de confirmarse que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. La actualidad solo tiene ojos hoy para el país de Norteamérica, que ha sido una de las principales fuentes de crispación política que se ha vivido recientemente. Este sentimiento es tan intenso que incluso ha impregnado otros ámbitos como el del cine, dejando algunas declaraciones al respecto.

Una de las celebridades que ha opinado sobre esto ha sido la actriz Demi Moore, que durante su visita a París para presentar el estreno francés de La sustancia -y ser homenajeada-, quiso relacionar la película con la actualidad política en Estados Unidos.

“Estados Unidos fue construido sobre puritanos, fanáticos religiosos y criminales. Y eso es algo que estamos viendo en el proceso electoral que estamos viviendo", dijo la actriz.

Después de esto, Moore distinguió entre la sensibilidad que hay en Europa y que inspiró la película y la forma de pensar que predomina y que la película intenta cuestionar constantemente.

"La sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Y en Estados Unidos hay mucho miedo al cuerpo. Es algo que nunca he entendido ni con lo que me he identificado. Sin duda he tratado de combatir esto en algunas de las películas en las que he trabajado, en parte porque [nunca he entendido ese miedo] al cuerpo. Nunca ha tenido sentido que podamos celebrar el cuerpo en el arte, y le tenemos miedo en el cine", señaló.

Tráiler de 'La sustancia'

Estrenada hace unas semanas, La sustancia sigue siendo uno de los fenómenos cinematográficos del año y habla de esto mismo, de romper con esos tabúes arrojando una luz directa y fluorescente sobre ellos.

“Cuando elegimos escondernos, cuando tememos que nos vean, nos aislamos”, dijo Moore. “Y eso genera soledad. Es una gran liberación cuando estás dispuesto a dejar que los demás te vean del todo, no solo las partes que quieres que vean".

“Con cierta edad es mucho más valioso mostrarse con total desenfreno. Estar dispuesta a que te vean con sus defectos, con imperfecciones, [como alguien que] claramente no tiene 20 ó 30 años, y mostrarse un poco más ‘despreocupada’”, añadió.

“Me conmueve la dureza que somos capaces de ejercer sobre nosotros mismos y siento que nunca había sido realmente explorada. Eso me pareció arriesgado, aterrador. Y, personalmente, me sacó de mi zona de confort".

Así es 'La sustancia'

'La sustancia'

La premisa de La sustancia comienza con una promesa. 'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esto es lo que te asegura un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto de ti mismo.

“Me han preguntado si un hombre podría haber dirigido esto. Y sí, tal vez podría, pero no creo que un hombre pudiera haber escrito esta película”, opinaba Moore sobre los temas que se abordan en el filme. “Es una reflexión muy personal. Si los espectadores se sorprendieron con el estilo visual de Fargeat, su estilo simbólico y demás es solo porque hasta ahora las mujeres no han tenido tiempo suficiente de expresarse”.

“Quiero que [el potencial de las mujeres] nos deje de sorprender”, añadió la actriz, que fue respaldada por la directora y guionista del largometraje Coralie Fargeat. "La película es totalmente personal. Es lo que he vivido durante toda mi vida en cuanto a la imagen corporal y las expectativas de lo que significa ser una buena mujer, cómo tienes que ser percibida y cómo tienes que comportarte. Así que, sí, es un viaje muy personal sobre cómo esto ha impactado en todo mi ser".