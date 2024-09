Solo tienes 24 horas para ver una de las mejores películas de la historia: se va de Netflix esta cinta ganadora de 6 Oscars

Netflix cuenta con una amplia oferta de películas, tanto de producción española, como extranjera. Dentro de ella figuran títulos muy premiados, como El padrino, Cadena perpetua, Titanic o La lista de Schindler. En las últimas semanas, además, la plataforma ha incorporado algunos títulos nuevos, como Los feos, Gifted o Rebel Ridge, que se encuentran entre lo más visto en España.

Algunas de las películas dentro del catálogo de Netflix son cintas originales de la plataforma, mientras que otras son adquisiciones que realiza la compañía. En algunos de estos casos, los derechos pueden expirar, por lo que el filme deja de estar disponible para sus usuarios.

Esto es lo que ha sucedido con una de las películas más exitosas de la última década, que desaparecerá en apenas 24 horas del catálogo de Netflix. En concreto, este lunes, 30 de septiembre, será el último día para poder verla. Se trata, nada más y nada menos, que de La ciudad de las estrellas (La La Land), una cinta musical dirigida por Damien Chazelle, estrenada en 2016.

Tráiler de 'La la land'.

La película está protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, quienes interpretan a Mia Dolan, una aspirante a actriz, y Sebastian Wilder, un músico de jazz, respectivamente. La historia narra sus esfuerzos por lograr el éxito en Los Ángeles mientras intentan mantener su relación amorosa en medio de sus ambiciones personales.

Ambos actores sorprendieron al director por su entrega en la película, según señaló en una entrevista para Europa Press: "Dieron más de lo que me podría haber imaginado". "Ambos trabajaron duro para ensayar e interpretar sus números musicales. Nunca he visto tanta dedicación en estrellas de cine de ese calibre. No es normal que se arriesguen a hacer algo así", indicó.

Un éxito en taquilla y premios

La película es conocida por su estilo visual único, inspirado en los clásicos musicales de Hollywood, con coloridos números de baile y, en especial, por su banda sonora. Compuesta por Justin Hurwitz, incluye canciones destacadas como la popular City of Stars y Audition (The Fools Who Dream).

Como curiosidad, Chazelle rodó la mayoría de números musicales en una toma: "Pienso que así te los crees aún más, ya que siempre que hay un corte en uno de ellos es como si hicieras trampas de alguna manera. Si los números musicales de entrada se alejan de la realidad de nuestras vidas, me parecía importante rodarlo de la manera más realista posible", explicó en la entrevista en Europa Press.

Fotograma de 'La ciudad de las estrellas: la la land'. Netflix

Para crear la película, Chazelle se inspiró en otro musical: Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy. "Siempre me impresionó la manera en que es capaz de arrastrarte emocionalmente sin que te des cuenta", explicó.

El filme resultó un gran éxito tanto en crítica como en taquilla, obteniendo 14 nominaciones a los Oscars y ganando seis, incluidos los galardones a Mejor Director para Chazelle - quien se convirtió en el cineasta más joven en ganar este premio- y Mejor Actriz para Emma Stone. Como anécdota, durante la gala se produjo un error en la entrega del premio a Mejor Película, ya que inicialmente se la anunció como ganadora en lugar de Moonlight.

Además, la película de Chazelle se hizo con 7 Globos de Oro, incluyendo mejor comedia musical, director, actor y actriz, 5 Premios BAFTA y 8 Critics Choice Awards. La ciudad de las estrellas (La La Land) también cautivó a los espectadores, que abarrotaron las salas de cine. En taquilla, la película recaudó más de 445 millones de dólares.

A pesar de su éxito, la cinta desaparecerá de la oferta de Netflix en solo un día. Sin embargo, todavía estará disponible para los suscriptores de Prime Video, Movistar Plus+ y SkyShowtime.