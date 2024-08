Imágenes exclusivas de la docuserie 'El caso Sancho': Max revela los testimonios inéditos de los nuevos episodios

El caso de Daniel Sancho, condenado este jueves a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Por ello, HBO Max no dudó en abordarlo en una docuserie de la que solo está ahora disponible el episodio cero.

Un día después de la lectura de la sentencia que declaró a Sancho culpable de tres delitos, la plataforma de streaming ha publicado un avance exclusivo de los tres episodios restantes. En las imágenes, HBO Max, ahora conocido como Max, desvela algunos de los testimonios con los que contará, entre ellos, el de Darling, la hermana de Edwin Arrieta.

"Adéntrate en el caso más mediático de los últimos tiempos con testimonios inéditos", ha anunciado Max. La plataforma no ha desvelado aún la fecha de estreno de los nuevos episodios y tan solo ha informado de que verán la luz "muy pronto".

El pasado mes pasado abril, solo unos días antes del mediático juicio que ahora ha sido resuelto, la plataforma HBO Max estrenó la nueva producción de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), descrita como una serie documental y true crime, que profundiza en la investigación de la muerte de Edwin Arrieta.

El Caso Sancho emitió el episodio cero de la docuserie en el que se seguía el testimonio y visión del actor Rodolfo Sancho, padre del acusado, y prometía esclarecer más detalles una vez se conociera el final de la historia.

Los nuevos testimonios

Precisamente, Rodolfo Sancho será uno de los protagonistas también de los nuevos episodios. "Estoy destruido, ahora mismo, la verdad", asegura el actor español al final del vídeo exclusivo. Durante las imágenes, el padre de Daniel narra la llamada que le hizo su hijo. "Él estaba muy alterado. 'Ha ocurrido esto, lo siento, lo siento...', llorando", señala.

La producción, que se rodó en secreto, investiga el caso en tiempo real e incluye testimonios de personas del entorno de Daniel Sancho y de la víctima, Edwin Arrieta. Entre ellos se encuentra el de su hermana Darling. "A mí se me ocurrió buscar el Instagram de Daniel Sancho para preguntar qué sabía de mi hermano", señala.

Tal y como se puede ver en las imágenes, el documental contará también con testimonios de periodistas, expertos y conocidos de Edwin Arrieta. Entre ellos, una mujer del entorno del colombiano que cuenta una conversación que mantuvo con la víctima días antes del crimen. "Él me dijo 'me voy a ir a Tailandia con unos amigos de España' (...) Yo siento que él no me está diciendo la verdad", señala.

En el vídeo, de un minuto de duración, se presenta el caso y deja una pregunta final: "¿Pelea o premeditación?".