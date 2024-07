Las 6 series y películas para ver el fin de semana: estrenos en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y más

El primer fin de semana de julio acaba de comenzar y nos deja algunas opciones de series y películas muy interesantes a las que echar un vistazo mientras desconectamos de la rutina. Y todas ellas están disponibles en los catálogos de Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime.

La primera recomendación tiene mucho que ver con el universo de la película Hierve que protagonizó Stephen Graham. Se trata de Boiling Point (en Movistar Plus+), una serie que traslada su trama al gentrificado barrio londinense de Dalston.

Después, llega a Netflix Goyo, un drama romántico argentino que tiene todos los ingredientes para conquistar al público estos días; y también se pueden ver en Movistar Plus+ y Filmin las películas How to Have Sex, el imperdible debut de la británica Molly Manning Walker, y Los pequeños amores, el segundo largometraje de Celia Rico.

Otra propuesta a la que seguir la pista es la serie de SkyShowtime Las Pelotaris 1926, una ficción histórica que se adentra en el periplo de tres jugadoras de pelota en los años 20, mujeres vascas adelantadas a su época y que fueron conocidas como las ‘raquetistas’.

Y por último Secretos de un escándalo, el sensacional regreso de Todd Haynes con Natalie Portman y Julianne Moore, entre otros. Un melodrama con tintes de terror que además puede ser retorcidamente divertido.

'Boiling Point'

Tráiler | 'Boiling Point'

Serie (episodio 1)

Disponible en: Movistar Plus+

La serie británica y secuela de la exitosa Hierve, la película que también protagonizó Stephen Graham, se sitúa ocho meses después de que Andy Jones (Stephen Graham), sufriera un ataque al corazón. Es entonces cuando la chef Carly, encarnada por Vinette Robinson, se enfrenta a nuevos retos mientras intenta hacerse un nombre en el competitivo mundo de la alta cocina.

Carly ahora trabaja en Point North, un restaurante ubicado en el gentrificado barrio londinense de Dalston, donde la presión y las expectativas son tan altas como las llamas de sus fogones.

'Goyo'

Tráiler | 'Goyo'

Película

Disponible en: Netflix

Goyo, un entusiasta de Van Gogh con autismo, trabaja de guía en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y vive de acuerdo a una rutina muy estricta. Pero su vida da un giro cuando un buen día se enamora de Eva, una nueva guardia de seguridad del museo cuyos problemas matrimoniales la han llevado a desengañarse del amor... e incluso a perder la fe en sí misma. Gracias a su inesperado encuentro, Goyo y Eva descubrirán una nueva forma de amar y ser amados.

'Secretos de un escándalo'

Película

Disponible en: Amazon Prime Video

En la última película de Todd Haynes, Natalie Portman interpreta a Elizabeth, una actriz que ha sido contratada para interpretar en una TV Movie a Gracie (Julianne Moore), una mujer cuya relación sexual con un niño de 12 años, cuando ella tenía 36, la llevó a la cárcel.

Dos décadas después, Gracie y Joe (Charles Melton) siguen juntos, y aceptan que Elizabeth pase un tiempo con ellos para preparar su personaje, con la esperaza de que pueda contar "la verdad" en su película. Está inspirada en una perturbadora historia real, pero no es un biopic sino una exploración de nuestra fascinación por el true crime como producto de entretenimiento y todos los grises que hay en medio. Es una de las películas más complejas e incómodas de la temporada.

'How to Have Sex'

Tráiler | 'How to Have Sex'

Película

Disponible en: Movistar Plus+ y Filmin

Se supone que será el mejor verano de todos los tiempos. Tara, Skye y Em aterrizan en el complejo turístico griego de Malia para pasar las vacaciones que pondrán fin a todas las vacaciones, el viaje de las chicas que todo adolescente británico realiza en la cúspide de la edad adulta.

Tara, la última virgen que queda, tiene la misión de cambiar eso: y sus mejores amigas están causando el caos junto a ella. La joven de 16 años bebe y baila a lo largo de la franja, con todos sus bares desordenados y clubes nocturnos sucios, hasta que conoce a un par de chicos en el balcón del hotel vecino que espera que le brinden un verano inolvidable.

'Los pequeños amores'

Tráiler | 'Los pequeños amores'

Película

Disponible en: Movistar Plus+ y Filmin

Teresa (María Vázquez) cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre (Adriana Ozores), que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre.

'Las Pelotaris 1926'

Tráiler | 'Las Pelotaris 1926'

Serie

Disponible en: SkyShowtime

Narra la lucha de tres pelotaris que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y las limitaciones imperantes en los años 20, cuando los hombres monopolizaban todo el poder. Idoia, Itzi y Chelo son deportistas de éxito que asumen las consecuencias de romper el molde en un mundo donde la ambición y la libertad sexual estaban negadas al género femenino. Una historia de amor, ambición y poder.

Se inspira en las primeras jugadoras de pelota vasca, que desafiaron las convenciones sociales imperantes en años 20 del siglo XX. Es una historia de mujeres independientes, anticipadas a su tiempo, narrada en torno a tres pioneras que se enfrentaron a una sociedad dominada por los hombres y que pusieron los cimientos del deporte femenino.