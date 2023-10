Muere Alejandra Villafañe, pareja del actor de 'Café con aroma a mujer' Raúl Ocampo: así fue la despedida

"Quiero que sepas que... Por siempre", escribía Raúl Ocampo en la publicación que compartió en Instagram el pasado domingo y donde se despedía de su pareja. En ella compartía algunas imágenes junto a Villafañe, como la que recordaba el momento en el que ambos decidieron raparse el pelo a la vez.

La serie que protagoniza Ocampo, Café con aroma de mujer, fue todo un éxito de audiencias y está disponible en Netflix. Se trata de un remake de la telenovela colombiana del mismo título que también fue un fenómeno cuando se estrenó en la cadena RCN Televisión hace 27 años. El reparto lo encabezan William Levy y Laura Londoño.

Así ha sido la amarga despedida

Unos días antes de que se diera a conocer el suceso, el actor y su novia compartieron en Instagram el mismo vídeo, una especie de homenaje que terminó siendo una despedida. "Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida. Gracias por vivir este momento tan íntimo con tanto respeto”, escribía la pareja.

Desde el principio, Villafañe compartió en sus redes sociales cómo era su evolución en las distintas etapas del tratamiento contra el cáncer. "Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara", decía en una publicación.

"Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocidos. Gracias”, escribió hace tres semanas", concluyó Villafañe.