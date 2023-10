Muere Elaine Delvry, actriz de 'Perry Mason', 'Bonanza' y 'Mi bella genio', a los 93 años

Elaine Devry, actriz de películas como The Atomic Kid y Guía para el hombre casado, y series como Perry Mason, Bonanza, 77 Sunset Strip y Mis tres hijos, ha fallecido en su casa de Grant Pass en Oregón, según un anuncio publicado en la página web de una funeraria local. Tenía 93 años.

Devry fue la cuarta esposa de Mickey Rooney, con quien se casó en Las Vegas en noviembre de 195. Un año después hizo sus primeras apariciones como actriz en la comedia protagonizada por Rooney A Slight Case of Larceny y en un episodio de la serie antológica de la CBS General Electric Theater, presentada por Ronald Reagan.

En la comedia de ciencia ficción de Republic Pictures The Atomic Kid (1954), dirigida por Leslie H. Martinson, fue presentada en los créditos como Elaine Davis (Sra. de Mickey Rooney). Su personaje, una enfermera, se casa al final de la película con el personaje de su marido, Barnaby "Blix" Waterberry.

En Guía para el hombre casado (1967), dirigida por Gene Kelly, interpretó a una seductora divorciada que tiene una cita en una habitación de motel con Paul Manning, interpretado por Walter Matthau, que no sale como ella esperaba.

A lo largo de los años, Devry apareció como estrella invitada en todo tipo de series, desde Bourbon Street Beat, Bachelor Father, Perry Mason, Death Valley Days, 77 Sunset Strip y Hawaiian Eye hasta Bonanza, I Dream of Jeannie, My Three Sons, Family Affair, Marcus Welby, M.D. y Cannon, antes de dejar la actuación a finales de los años setenta.

Stanley Adams, Elaine Devry y Mickey Rooney en 'The Atomic Kid'

Thelma Elaine Mahnken nació el 10 de enero de 1930 en Compton, California. Trabajó como modelo mientras estudiaba en el Compton High School y en el Compton Community College, y después se trasladó a Butte, Montana, donde se casó en 1948 con Dan Ducich, un destacado jugador de baloncesto que había sido su amor en el instituto.

Un año después, Ducich fue declarado culpable de robo a mano armada y condenado a libertad condicional, y la pareja se divorció en 1952. En junio de 1954, murió de una aparente herida de bala autoinfligida en una habitación del Sahara de Las Vegas. Tenía 28 años.

Devry regresó a California y conoció a Rooney en un campo de prácticas de Woodland Hills. Ya había estado casado con la actriz Ava Gardner, la cantante Betty Jane Phillips y la actriz Martha Vickers.

Mientras estaba separado de Devry, Rooney conoció a la actriz Barbara Ann Thomason y comenzó un romance con ella. Se divorció de Devry en México en diciembre de 1958 -el final de su matrimonio no se hizo público hasta pasados varios meses- y su ruptura resultaría bastante polémica.

Rooney se casó con Thomason, que fue asesinada por su amante, Milos Milos, en su casa de Brentwood en 1966. Tras la muerte de Thomason, se casó con la escritora Marge Lane, la secretaria Carolyn Hockett y la actriz y cantante Jan Chamberlin, antes de morir en abril de 2014. Devry fue la cuarta de las ocho esposas que tuvo Rooney.

Devry también apareció en películas como China Doll (1958), Trampa para hombres (1961), La última vez que vi a Archie (1961), Diario de un loco (1963), El club social Cheyenne (1970), Benditos sean las bestias y los niños (1971), El niño que gritaba hombre lobo (1973) y Herbie cabalga de nuevo (1974).

En 1975, Delvry se casó con el actor Will J. White. Se conocieron en 1961 en el programa de la NBC The Dick Powell Theater; su episodio, en el que Powell interpretaba al millonario investigador Amos Burke, sirvió de piloto para la serie de la ABC La ley de Burke. Rooney también participó en el episodio. White murió en 1992.

