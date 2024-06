¿Hace falta ver 'Gen V' antes del estreno de la temporada 4 de 'The Boys'?: su creador tiene la respuesta

El regreso de The Boys es inminente y aunque el estreno de la temporada 4 de la serie ha puesto la expectación por las nubes, también ha generado una duda entre los fans. Teniendo en cuenta que la serie ya forma parte de un universo en expansión, muchos se preguntan si es necesario ver antes de los nuevos episodios el spin-off Gen V.

Dirigida por Michele Fazekas y Tara Butters, Gen V cuenta también con Eric Kripke -creador de la serie original- como productor ejecutivo, y es el segundo spin-off de la serie original tras Diabolical, centrando la trama en esta ocasión en la Universidad de Godolkin, conocida como "la prestigiosa universidad exclusiva para superhéroes".

Ya se sabe lo que pasa cuando los supers se vuelven malos, pero lo cierto es que no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos. Más allá del típico caos vital de la época universitaria de la búsqueda de identidad, las relaciones y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas... literalmente.

Mientras los estudiantes compiten por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, este aire de conspiración los pone a prueba. En ese momento decisivo tendrán que decidir si serán los héroes o los villanos de sus historias.

Además, en esta serie derivada también ha habido tiempo para incluir el cameo de algunos personajes de la ficción original y su escena post-créditos puede también servir como adelanto de la temporada 4. Sin embargo, el mismo Eric Kripke ha dejado claro si es necesario o no ver Gen V antes de la temporada 4 de The Boys.

'The Boys', temporada 4

En una entrevista con Men's Health, Eric Kripke dijo que los espectadores no necesitarán haber visto Gen V para prepararse para la temporada 4 de The Boys, aunque sí que mencionó el hecho de que muchos hilos y puntos de la trama establecidos en el spin off influyen en lo que ocurrirá en el futuro de The Boys.

Aquellos que hayan visto Gen V, especialmente la escena postcréditos del final de la temporada 1, tendrán más contexto de la trama de la temporada 4 de The Boys, como el hecho de que Victoria Neuman tenga en su poder un virus "súper asesino", que Patriota pueda ser juzgado por el asesinato de un partidario de Starlight o que se vaya a investigar lo que hizo Carnicero.

Por otro lado, Eric Kripke también ha confirmado que la temporada 4 de The Boys se sitúa pocos días después de los eventos narrados en la temporada 1 de Gen V y dijo que no quería mandarles a los espectadores deberes de ningún tipo, por lo que depende totalmente del espectador si quieren ver Gen V sin haber visto antes The Boys o si quieren ver The Boys sin saber lo que ocurre en Gen V.