Estos son los mejores estrenos de las plataformas si no sabes qué ver este fin de semana (7-13 agosto)

Como cada fin de semana, el algoritmo humano de la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL os recomienda los mejores estrenos series y películas que han traído las plataformas de streaming a lo largo de la semana del 7 al 13 de agosto. Una semana donde destacan la calidad y la cantidad de los contenidos de Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV+ y Movistar Plus+.

HBO Max trae la segunda temporada de Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers, su ficción deportiva que nos acerca con un estilo visual documental a una de las historias más apasionantes de la historia del deporte y los negocios. Hablando de negocios, en Movistar+ podremos ver la séptima y última temporada de Billions, la serie sobre el mundo de las altas finanzas. Aunque si te van más las investigaciones de crímenes que las de delitos financieros, en Disney+ podremos ver el estreno d la tercera temporada de la comedia de misterio Solo asesinatos en el edificio, que incorpora a Meryl Streep al reparto. Por su parte, Apple TV+ estrena la nueva serie de animación para adultos del creador de Rick y Morty. Se trata de Un mundo extraño, la adaptación de las famosas tiras cómicas de Nathan W. Pyle. Pero si lo que estáis buscando es una serie de misterio adolescente, vuestra opción perfecta se titula Cruel Summer.

Netflix viene con artillería pesada esta semana, así que si sois usuarios de la plataforma, estáis de enhorabuena, porque no os van a faltar novedades para ver este fin de semana. Empezamos con Agente Stone, su película del verano con Gal Gadot que le da un giro femenino a los thrillers de espías y las franquicias de acción. Si preferís maratonear una serie, tenemos la opción perfecta. Se trata de Medicina letal, la miniserie de 6 episodios que explora los orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Aunque si lo que queréis es daros un adictivo atracón, el reality Zombiverso en el que los concursantes tendrán que sobrevivir a un apocalipsis zombi, tiene todos los ingredientes para ser el entretenimiento veraniego definitivo.

' Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers ' (temporada 2)

La segunda temporada continúa explorando las vidas profesionales y personales del equipo de los años ochenta de Los Angeles Lakers. Esta nueva temporada, situada unos meses después de lo sucedido en la primera cuando el nuevo equipo ganó el campeonato de 1980, se centra en el periodo comprendido entre 1980 y 1984, justo después de las Finales, y culmina con la primera revancha profesional de las grandes estrellas de la época: Magic Johnson y Larry Bird. Muchos miembros del equipo están lidiando con problemas, como la tensa relación de Jerry Buss con su hija o la adicción al sexo de Magic Johnson. El equipo y el personal de los Lakers deberán resolver esos problemas si quieren enfrentarse a sus rivales históricos, los Boston Celtics. Adam McKay, director de La gran apuesta, El vicio del poder y No mires arriba, es el productor ejecutivo.

Estreno: 7 de agosto en HBO Max

' Solo asesinatos en el edificio ' (temporada 3)

La comedia de misterio y asesinatos protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez está de vuelta con su tercera temporada. Charles, Oliver y Mabel, que comparten una extraña pasión por los crímenes, investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo.

Estreno: 8 de agosto en Disney+

' Zombiverso ' (reality)

Zombiverso es una de las apuestas de Netflix para el verano. En este reality en el que Seúl se ha convertido en un universo zombi por culpa de un virus, un grupo de concursantes deberá trabajar en equipo para sobrevivir, encontrar comida, agua, transporte, medicación y refugio, además de evitar a toda costa ser mordido. El ambicioso formato de competición utiliza todos los tropos de series y películas de zombis, pero los sitúa en un entorno de competición. Además, ha buscado una imagen hiperrealista gracias a la colaboración del equipo artístico de Estamos muertos en el diseño de producción, y los coreógrafos de Kingdom en el entrenamiento de los extras que interpretan a los zombis.

Estreno: 8 de agosto en Netflix

' Un planeta extraño ' (temporada 1)

Basada en las tiras cómicas, y fenómeno en las redes sociales, Un planeta extraño es una mirada hilarante e ingeniosa a un mundo lejano pero no muy diferente del nuestro. Ambientada en un planeta de fantasía multicolor y azucarado, la serie está protagonizada por unos cercanos seres azules que exploran lo absurdo de las tradiciones humanas del día a día. La serie de animación está co-creada y producida por Dan Harmon (Rick y Morty) y el propio autor de las tiras, Nathan W. Pyle.

Estreno: 9 de agosto en Apple TV+

' Medicina letal ' (miniserie)

Basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, publicado en The New Yorker, la miniserie explora los orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. Una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados. Uzo Aduba, Matthew Broderick y Taylor Kitsch son algunas de las estrellas del reparto.

Estreno: 10 de agosto en Netflix

' Agente Stone ' (película)

Netflix estrena esta semana la que promete su gran película del verano. En ella, Gal Gadot interpreta a Rachel Stone, una aprente técnica inexperta en una unidad de élite del MI6 dirigida por el agente principal Parker (Jamie Dornan). Lo que su equipo del MI6 no sabe es que Stone trabaja en realidad para el Charter: una organización encubierta de mantenimiento de la paz, secreta incluso para otros espías, que utiliza tecnología punta para neutralizar amenazas globales. Rachel ha sido entrenada para ser la profesional consumada: una fenomenal agente de campo que se ciñe a la misión, sigue los números y no confía en nadie. Rachel Stone es la única agente de inteligencia que puede evitar que su organización internacional para la paz pierda su activo más valioso y peligroso, conocido por su nombre en clave de "El corazón". La película ha sido descrita como "un thriller original de espías que se esfuerza por darle un giro femenino a las franquicias de acción como Misión Imposible y James Bond".

Estreno: 11 de agosto en Netflix

' Cruel Summer ' (temporada 2)

La segunda temporada de la serie antológica Cruel Summer presenta un reparto y un misterio totalmente nuevos. Ambientada en un idílico pueblo costero del noroeste del Pacífico, la segunda temporada de Cruel Summer sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Abordando la historia desde tres líneas temporales distintas en torno al Y2K, esta temporada da giros y vueltas mientras sigue la amistad entre Megan, Isabella y Luke, el triángulo amoroso que floreció y el misterio que impactó todas sus vidas en el futuro.

Estreno: 11 de agosto en Amazon Prime Video

' Billions ' (temporada 7)

Billions llega a su final. En la séptima temporada, las alianzas se ponen patas arriba. Las viejas heridas se convierten en armas. Las lealtades se ponen a prueba. La traición adquiere proporciones épicas. Los enemigos se vuelven amigos cautelosos. Y, además, regresa Bobby Axelrod.

Estreno: 12 de agosto en Movistar Plus+

