Una actriz de ‘Stranger Things’ se dedicará a Twitch después de que un productor la acose

La actriz Grace Van Dien, conocida por interpretar a Chrissy en Stranger Things, ha desvelado que intentará ser más selectiva a partir de ahora con sus próximos proyectos audiovisuales.

En una retransmisión de Twitch el pasado martes, Van Dien reveló que ha rechazado hasta cuatro papeles en películas en las últimas dos semanas y que dedicará más tiempo al streaming en plataformas como esta. También contó que un productor de cine la acosó sexualmente en el set.

"He visto que algunas personas están molestas conmigo por rechazar proyectos de actuación y por haber decidido streamear más, pero lo cierto es que en los últimos proyectos en los que he trabajado no he tenido las mejores experiencias con algunas de las personas con las que he trabajado", dijo.

[Los Duffer eligen Netflix tras 'Stranger Things': En marcha una serie de 'Death Note' y varios proyectos más]

"En una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió que… Contratara a una chica con la que se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos", dijo Van Dien.

"Ese era mi jefe. No lo hice, lloré y se molestó mucho. Cuando la gente dice: '¿de qué manera es mejor el streaming para tu salud mental?' Pues así: puedo quedarme dentro de mi casa y jugar videojuegos y mi jefe no me pide que tenga sexo con él".

Los creadores de ‘Stranger Things’ adelantan cómo será el final: "Hizo llorar a los productores"

Van Dien agregó que, aunque por ahora se dedicará a Twitch a la transmisión, espera volver pronto al mundo de la interpretación, aunque siguiendo sus propias condiciones. "Estoy feliz aquí y estoy desarrollando mis propios proyectos", dijo. "Espero que alguien decida financiarlos porque entonces podré tener el control de mi propio set, y no voy a pedirles a mis actores que se acuesten conmigo".

Además de Stranger Things, Van Dien también apareció en V de Vendetta y en la selección del Festival de Cine de Toronto What Comes Around.

Así será el final

Los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de Stranger Things, revelaron algunos detalles sobre la quinta y última temporada de la serie de Netflix, que se estrenará previsiblemente en 2024.

"Tenemos un poco más que contar, tan importante como sobrenatural y también a muchos personajes ahora, de los cuales, la mayoría siguen vivos. Y es importante cerrar esos arcos", contó Ross Duffer en un evento de Los Ángeles.

[‘Stranger Things 4’: ¿Está desaprovechando Netflix su serie estrella estrenándola en modo maratón?]

"Muchos de estos personajes han ido creciendo desde la primera temporada y debemos equilibrar y darles tiempo para completar sus arcos narrativos también atar cabos sueltos y revelar los últimos detalles", continuó.

Por su parte, Matt Duffer dijo que pocas personas saben cómo terminará y que presentaron la idea de la temporada completa a Netflix en una reunión que duró dos horas. "Hicimos llorar a nuestros productores y esto lo sentí como una buena señal. Las únicas veces que los he visto llorar fue cuando hubo reuniones sobre presupuestos", contó.

Sigue los temas que te interesan