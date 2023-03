Muere Robert Blake, actor de la serie ‘Baretta’ juzgado por asesinar a su esposa, a los 89 años

Robert Blake, un actor con un legado largo y complejo, ha fallecido a los 89 años. Comenzó su carrera como actor infantil y era conocido por interpretar al policía encubierto en la popular serie de televisión y ganadora del Emmy en los 70 Baretta, además de por ser juzgado por asesinar a su esposa en 2001.

Según ha informado Associated Press, Blake murió de una enfermedad cardíaca el pasado jueves en su casa en Los Ángeles.

Blake fue absuelto del cargo de asesinato en su juicio penal en 2005, pero en un juicio civil celebrado más tarde ese año, fue declarado responsable de la muerte de su esposa Bonny Lee Bakley y se le ordenó pagar a su familia 30 millones de dólares, una suma de dinero que luego un tribunal de apelaciones redujo a la mitad.

Robert Blake en 'Baretta'.

Tras la noticia del posible asesinato de Bakley a manos de su marido, muchos comentaron la "inquietante" similitud con el papel cinematográfico más famoso del actor, en la adaptación de 1967 de Richard Brooks de la novela de Truman Capote A sangre fría, en la que Blake y Scott Wilson interpretaban a los jóvenes asesinos de toda una familia de Kansas.

Hablando en una entrevista de 2011 con Tavis Smiley, Blake reconoció: "Si no estuviera tan enfermo y con tantos problemas, es posible que no hubiera sido actor".

El creador de Baretta Stephen J. Cannell señaló una vez que Blake era tan brillante como Baretta pero que "el diablo se mete en él", dando lugar a la intensa interpretación que se ve en pantalla. "Creo que lo usa para su la actuación", dijo Cannell.

Baretta apareció en su vida cuando Blake ya había alcanzado la cima de su carrera. Esta serie se basaba en las experiencias de la vida real de un policía encubierto poco convencional y estaba protagonizada por Tony Musante.

Según Cannell, Musante se negó a continuar después de la primera temporada y la cadena estaba en busca de un programa similar. Sin embargo, no se llegaron a discutir otras opciones de reparto.

El productor Roy Huggins confirmó la intensa participación de Blake en la producción de la serie. "Ningún actor había estado tan involucrado", dijo, señalando también que Blake siempre tuvo una visión que quería incluir. La serie se desarrolló entre 1975 y 1978 y le valió a Blake un Emmy por actor principal destacado en una serie dramática en 1975 y otra nominación en 1977.

El debut cinematográfico de Blake fue en Suite nupcial (1939), protagonizada por Robert Young y la actriz francesa Annabella. Después de participar en varios cortomertajes, en 1940, tuvo un pequeño papel en la película de Myrna Loy-William Powell I Love You Again.

Durante la década de los 40, pasó de papeles secundarios a protagonistas, como el del drama Mokey (1942) y apareció en un pequeño papel pero importante en The Treasure of the Sierra Madre (1948) de John Huston.

En los años 50, Blake hizo la transición a papeles más adultos en películas de acción y westerns como Apache War Smoke (1952), Screaming Eagles (1956) y The Tijuana Story (1957). También apareció en series como Fireside Theatre, Zane Gray Theatre, The Roy Rogers Show, The Cisco Kid, Adventures of Wild Bill Hickok y Torbellinos.

En la década de 1960, asumió papeles más importantes, como en PT 109 (1963), protagonizada por Cliff Robertson y Robert Culp, y en la epopeya de 1965 La historia más grande jamás contada. También continuó trabajando de manera constante en la televisión, apareciendo en series como Wagon Train, Ben Casey y Rawhide.

'A sangre fría'

Su papel más memorable -y también más escalofriante- llegó con A sangre fría (1967), donde interpretó al asesino de vagabundos Perry Smith. Se dice que Anthony Hopkins vio la actuación de Blake varias veces para preparar su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos (1991).

Ebert escribió en 1968: "Los actores, Robert Blake (Smith) y Scott Wilson (Hickock), son tan buenos que van más allá de las actuaciones y casi llegan a cobrar vida". La película se reevaluó tras el juicio por asesinato de Blake en 2002 y Ebert dijo: "Robert Blake, en persona y en muchos de sus personajes, parece haber nacido para ser una víctima empujada por otros, descartada por su baja estatura, cargada de viejos agravios y heridas. La infancia infeliz de Blake parece encontrar un espejo en la infancia torturada de Perry Smith".

Blake continuó haciendo más películas como la de Abraham Polonsky Tell Them Willie Boy Is Here (1969), donde interpretó a un nativo americano que huye después de matar a alguien en defensa propia; y Electra Glide in Blue (1973), en la que hizo de policía en el desierto de Arizona.

En 1975, el actor comenzó a interpretar al personaje principal de Baretta, un policía encubierto y astuto que vivía con una cacatúa llamada Fred. El programa llegó al top 10 de lo más visto durante la temporada de 1976-77 y antes de su cancelación en 1978.

La década de 1970 le trajo más éxito profesional, pero también problemas de adicción. El propio Blake recononoció: "Estuve drogado con heroína durante dos años, robé, estrellé motocicletas contra árboles, bebí, tomé pastillas a puñados... ¿Autodestrucción? Podría escribir un libro".

Después de Baretta, Blake trabajó en una serie de películas que incluían una adaptación de Of Mice and Men (1981) de Steinbeck. Fue nominado al Emmy por su interpretación compleja y carismática de Jimmy Hoffa en Blood Feud (1983), dirigida por Mike Newell.

'Judgment Day: The John List Story'

Su breve regreso a la televisión llegó en 1985 con Hell Town de NBC, sobre un sacerdote del centro de la ciudad que lucha contra el crimen. Después, el actor dejó de ser el centro de atención durante casi una década y regresó en la película de 1993 Judgment Day: The John List Story, por la que también fue nominado al Emmy.

Las últimas apariciones de Blake fueron en la película Money Train (1995) y en Lost Highway (1997) de David Lynch. En mayo de 2001, el actor volvió a ser el centro de atención cuando Bakley fue asesinada en el auto de Blake. Fue arrestado por el crimen en 2002 y fue absuelto.

El caso puso fin a su carrera como actor y Blake mantuvo un perfil bajo en los años siguientes. En julio de 2012 apareció en el programa de Piers Morgan para promocionar su autobiografía, pero perdió los papeles cuando Morgan cuestionó si el actor estaba diciendo la verdad sobre el caso.

