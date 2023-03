Así está el incierto futuro de 'Star Wars' en cines: cancelaciones, pausas y nuevos proyectos.

Entre 2018 y 2019 todo cambió para el futuro de Star Wars en cines. El 25 de mayo de 2018 estrenaba Han Solo: una historia de Star Wars, la esperada película dedicada al personaje de Han Solo, uno de los más queridos por los fans. El 20 de diciembre de 2019, Disney estrenaba Star Wars: El ascenso de Skywalker, el cierre de la trilogía que había creado tras comprar la franquicia a George Lucas y que ponía punto final a la famosa familia protagonista de La guerra de las galaxias.

Ambas se llevaron sonoros batacazos, tanto por parte de la crítica como por parte del público, que no acudió en masa a los cines, como se esperaba. Han Solo protagonizó el primer fracaso en taquilla de la saga Star Wars costó 275 millones de dólares -a segunda película más cara de la franquicia- y su recaudación no llegó a los 400. En el caso de El ascenso de Skywalker, aunque llegó a los 1.000 millones -un exitazo para cualquier película-, cosechó la mitad que la primera parte de su trilogía y 300 millones menos que la segunda.

A partir de ahí, le empezó a temblar el pulso tanto a la compañía de Mickey Mouse como a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm y máxima responsable de la franquicia. Y ambos han podido ir viendo durante estos años cómo se han ido cayendo los diversos proyectos que ponían en marcha por diferentes motivos.

Fotograma de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

De hecho, a finales del año pasado saltó el rumor de que el puesto de la veterana productora de películas como E.T. el Extraterrestre o Jurassic Park, y encargada de Lucasfilm desde que Disney se la compró a George Lucas, corría serio peligro.

Tras su regreso, el CEO de Disney Bob Iger estaría pensando en prescindir de sus servicios por considerar que el Universo de Star Wars necesita un cambio de rumbo urgentemente, con tantos cambios drásticos en sus producciones. Pero aún no se ha producido ningún movimiento en este sentido, aunque su contrato actual concluye en 2025.

Por el camino han nacido y han caído diferentes grandes proyectos y que generaron mucho entusiasmo con Benioff y Weiss (creadores de Juego de tronos), Patty Jenkins (directora de Wonder Woman), Kevin Feige (arquitecto del Universo Marvel) o Rian Johnson (director de El último Jedi).

Vamos a repasar todos los proyectos que se han anunciado en los últimos años y los dos próximos estrenos que están previstos ahora mismo para 2025 y 2027, aunque de momento no sabemos demasiado sobre ellos ni si se llegarán a caer también por el camino o los llegaremos a ver en pantalla grande.

De 'Juego de tronos' a 'Star Wars'

David Benioff y D.B. Weiss.

Febrero de 2018. Disney anunciaba victoriosa que tenía a David Benioff y D.B. Weiss para dar el siguiente paso en el universo de Star Wars. El dúo responsable de Juego de tronos era la sensación audiovisual del momento (la serie estaba en su máximo apogeo tras emitir la séptima temporada) y medio Hollywood se los disputaba.

Se encargarían de la siguiente trilogía de Star Wars una vez concluyera la de las secuelas en 2019 con El ascenso de Skywalker. Esta nueva era, desmarcada ya de la saga familiar, tenía que marcar una nueva frontera para la franquicia y sentar las bases más allá de su creador, George Lucas.

La versión oficial es que todo se rompió cuando los creadores alcanzaron un acuerdo histórico con Netflix por valor de 250 millones de dólares, con el que producirían, dirigirían y escribirían series y películas para el Gigante Rojo. Por lo que no tendrían tiempo para encargarse de esta ardua tarea.

Aunque los rumores apuntaron rápidamente a que Disney se habría desinteresado tras las malas críticas que recibió el final de Juego de tronos y los comentarios negativos de los warsies sobre la idoneidad de los creadores para hacerse frente de Star Wars tras lo visto en la serie.

Pero en realidad, según publicó Variety más tarde, todo se debió a diferencias creativas con las altas esferas de Disney y Lucasfilm. Benioff y Weiss pensaron que tendrían absoluta libertad creativa con su proyecto y creyeron que tenían que apostar por algo nuevo, nunca antes visto ni explorado. Estaban decididos a que su historia era el origen de los Jedi, alejándose por completo de los Skywalker.

La idea no encajaba en los planes de Lucasfilm, maltrecha por los fracasos de Han Solo y Los últimos Jedi, por lo que ambas partes pensaron un año y medio más tarde que lo mejor era separar sus caminos. Su trilogía, anunciada para estrenar la primera entrega en 2022, jamás se pudo ver. Y todos nos quedaremos añorando para siempre lo que pudo haber sido Star Wars en manos de los creadores de Juego de tronos, y nunca fue.

Y de Marvel a Star Wars

Kevin Feige en la presentación de la película 'Capitana Marvel'.

Septiembre de 2019. Sin llegar a cumplirse el mes de la triste despedida de Benioff y Weiss de la franquicia, Disney consiguió dar un golpe de efecto anunciando que nada más y nada menos que Kevin Feige, el jefe de Marvel Studios, arquitecto del Universo Marvel y uno de los productores más importantes actualmente en Hollywood, estaba al frente d la producción de una película de Star Wars para Lucasfilm. Según adelantó Variety hace unos días, el proyecto ha dejado de estar en desarrollo.

Según pudimos saber en mayo del pasado año, el proyecto seguía vivo. Michael Waldron, guionista de Doctor Strange en el multiverso de la locura comentó que había empezado a trabajar en el guion de la película de Kevin Feige para Star Wars. "Estoy disfrutando tener la libertad de hacer algo que no es necesariamente una secuela ni nada", llegó a comentar.

Unos meses más tarde, Feige contrató a Waldron para hacer el guion de Avengers: Secret Wars, uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo Marvel Studios en desarrollo ya que pondrá el broche final a la Fase 6 y a la saga actual del Multiverso.

Parece que el motivo de que este proyecto haya sido archivado, que no cancelado, es que parece inasumible que Kevin Feige pudiera asumir esta responsabilidad, ya que estaría tremendamente ocupado durante la próxima década con las Fases 5 y 6 de Marvel, y los 20 títulos anunciados en total para estrenar en cines y Disney+.

La vuelta de Rian Johnson

Rian Johnson junto a Carrie Fisher junto en 'Los últimos Jedi'.

Retrocedamos a noviembre de 2017. Un mes antes del estreno de Los últimos Jedi Disney anunciaba que Lucasfilm estaba desarrollando una trilogía con Rian Johnson que contaría con un nuevo arco argumental apartado de los Skywalker.

En cuanto al proyecto, Johnson declaraba: "quiero empezar de cero. No quiero estar preocupado por 'estoy copiando esto, estoy copiando eso, si lo saco de ahí, si lo saco de allí'. Quiero crear una nueva historia, eso es lo que me emociona, así que voy a empezar desde ahí".

Desde entonces, el proyecto ha estado en el aire. Hasta tal punto que el director expreso el pasado diciembre que "No sería el fin del mundo para nadie, pero estaría triste. Amo a los fans de Star Wars. Amo la pasión de cómo se involucran, no hay nada como contar una historia en este mundo y luego experimentar con las personas que realmente se conectan con ella y te lo hacen saber. Es extraordinario".

Con las dudas sembradas por parte del director, parece que el proyecto está actualmente en pausa, aunque tanto Johnson como Kennedy quieren aún que salga adelante. El problema parece ser que se ha ido retrasando tanto porque tiene "otros proyectos en marcha a los que ha tenido que dedicar su tiempo.

Rian Johnson se ha convertido en uno de los directores más exitosos y codiciados de Hollywood tras Los últimos Jedi -una de las mejores películas de Star Wars-, la saga Puñales por la espalda y la serie Poker Face, que aún no hemos podido ver en España.

Y su éxito estaría siendo su condena para involucrarse en la titánica tarea de levantar una nueva franquicia dentro del universo de Star Wars. Por lo que, de momento, nos toca esperar a que Johnson decida darle prioridad a este proyecto, ya que no parece que a corto plazo vayan a decaer las ofertas.

Una mujer directora

Patty Jenkins en el rodaje de 'Wonder Woman'.

Diciembre de 2020. Tras 11 películas de Star Wars estrenadas, y ninguna de ellas dirigida por una mujer, Lucasfilm anunciaba que Patty Jenkins se encargaría de Rogue Squadron.

La directora conocida por Wonder Woman y Monster se ponía al frente de esta historia que nos llevaría a una era futura de la galaxia y que estaría ambientada en el Escuadrón Pícaro, fundado por el mismísimo Luke Skywalker para destruir la primera Estrella de la Muerte.

Pero en septiembre de 2022 Disney decidió retirar el título de su calendario de lanzamientos, previsto para diciembre de 2023. La propia directora lanzó un comunicado en su cuenta de Twitter a mediados de diciembre para comunicar que: "Dejé Rogue Squadron después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no se iba a hacer lo suficientemente pronto". "No quería retrasar Wonder Woman 3 durante más tiempo. "Lucasfilm me pidió que volviera a Rogue Squadron tras Wonder Woman 3, me sentí halagada y estuve de acuerdo". Hay que tener en cuenta que Wonder Woman 3 fue cancelada por DC.

Si en ese mismo comunicado aclaraba que desconocía el futuro de la película: "El proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. Desconozco si se hará o no, nunca lo sabemos hasta que el proceso de desarrollo se completa", fuentes cercanas a la producción han comunicado que el proyecto ha dejado de estar en desarrollo activo dentro de Lucasfilm. No sabemos si metida en un cajón por el momento o cancelada para siempre.

¿Y ahora qué?

Taika Waititi posando junto a su Oscar por 'Jojo Rabbit'.

El futuro inmediato de Star Wars en los cines pasa actualmente por otros dos grandes nombres que levantan mucha expectación entre los fans: el de Taika Waititi y el de Daemon Lindelof.

Mayo de 2022. Kathleen Kennedy adelantaba a Vanity Fair que tenían un proyecto junto a Taika Waititi con Krysty Wilson-Cairns (1917) como coguionista. Lucasfilm confiaba en Waititi tras dirigir el final de la primera temporada de The Mandalorian e interpretar al droide IG-11 en varios episodios de la serie.

En palabras de la propia Kennedy "La aproximación de Taika a Star Wars será fresca, inesperada y... única. Su enorme talento y su sentido del humor harán que el público se encuentre con un viaje inolvidable".

Apenas se conocen otros detalles, más allá de que Waititi continúa trabajando en la película, en la que lo más probable es que tenga un papel, y que su intención es la de expandir el universo creado por Lucas no cayendo la misma fórmula.

Damon Lindelof en la Comic Con de San Diego en 2017.

Octubre de 2022. The Hollywood Reporter anunciaba que Daemon Lindelof, conocido por Perdidos, The Leftovers y Watchmen llevaba unos meses trabajando en secreto junto a una mesa de guionistas en el desarrollo de una película aún sin título (aunque bien podría llamarse De Perdidos al río).

La película se situaría después de los eventos narrados en El ascenso de Skywalker y, aunque no sería una continuación de la saga Skywalker -recordemos que la parte IX fue el cierre definitivo-, sí que podría incluir algunos personajes de la última trilogía.

En el proyecto también están involucrados los guionistas Justin Britt-Gibson (Counterpart), Patrick Somerville (creador de Estación Once), Rayna McClendon (guionista de la serie de Willow) y Andy Greenwal (creador de Briarpatch). Sharmeen Obaid-Chinoy, una documentalista dos veces ganadora del Oscar y que dio el salto a la ficción en la serie de Ms. Marvel, será la directora.

Las fuentes también revelaron que, al contrario de lo que ha hecho anteriormente Lucasfilm, la película estaría pensada como independiente y, en caso de tener un gran éxito, llegarían a plantearse continuar la historia con más películas.

Aunque parece que estos dos últimos proyectos sí que saldrán por fin adelante (crucemos los dedos), por el momento se desconoce cuál será el que ocupará la plaza para estrenarse en diciembre de 2025 y cuál en 2027. Aunque los expertos sitúan al de Lindelof como mejor colocado para ser la siguiente película de Star Wars que veamos. Si es que esas plazas no las ocupan otras que desconozcamos por el momento.

Fuentes cercanas al estudio piden paciencia, ya que pronto comenzarán a revelar sus planes para el futuro de Star Wars. Esperemos que así sea, ya que la franquicia anda alicaída en la gran pantalla y ha visto en los últimos años como la televisión le ha adelantado por la derecha.

