Los Duffer eligen Netflix tras 'Stranger Things': En marcha una serie de 'Death Note' y varios proyectos más

Los hermanos Duffer son la pareja creativa del momento en Hollywood. Tras el éxito de audiencia que ha amasado Stranger Things con su cuarta temporada, que va camino de superar las extraordinarias cifras de El juego del calamar, tenían todas las puertas abiertas, pero han elegido quedarse en Netflix con sus próximos proyectos.

Según informó en exclusiva Deadline, Matt y Ross Duffer han creado la productora Upside Down Pictures (nombre inspirado en su serie estrella) con la que seguirán desarrollando series y películas en la plataforma. Uno de los primeros proyectos será una serie de acción real del popular manga Death Note, escrito porTsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, en el que un adolescente descubre una misteriosa libreta negra que le da un poder sobrenatural sobre la vida y la muerte.

También pondrán en marcha una adaptación de la novela El talismán de Stephen King y Peter Straub, que producirán junto a Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Paramount Television. Esta serie estará a cargo de Curtis Gwinn (Stranger Things) y cuenta la historia de un joven que se mueve entre New Hampshire y un mundo alternativo llamado "Los Territorios" donde espera obtener un artefacto que puede salvar la vida de su madre.

El último proyecto de serie que han anunciado por ahora será lo nuevo de Jeffrey Addiss y Will Matthews, los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance, del que no han dado más detalles. En cuanto al universo expandido de Stranger Things, además del primer spin-off confirmado por el momento, también habrá una obra de teatro basada en la mitología de la serie. Estará producida por Sonia Friedman, Stephen Daldry y Netflix. Daldry, que tiene créditos en The Crown, Billy Elliot y El lector, será el director, y Kate Trefry se encargará del libreto.

Upside Down Pictures estará liderada por Hillary Leavit, ejecutiva que en BBC America, Hulu y MRC Studios ayudó a desarrollar series como Orphan Black, Ozark, The Great o Las luminosas. La filosofía de empresa de esta nueva productora, tal como han explicado los hermanos Duffer, será "crear el tipo de historias que nos inspiraron en nuestra infancia. Historias que se desarrollan en esa hermosa encrucijada en la que lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, donde el gran espectáculo coexiste con lo íntimo y donde el corazón le gana al cinismo".

