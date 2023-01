Lisa Loring, la Miércoles original de la serie 'La familia Addams', muere a los 64 años

Lisa Loring, la actriz que interpretó a la joven Miércoles Addams en la serie La familia Addams y que también apareció en As the World Turns, ha fallecido a los 64 años. Así lo confirmó su hija Vanessa Foumberg, que notificó que había muerto por un derrame cerebral.

"Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano”, dijo Foumberg en un comunicado. Su amiga Laurie Jacobson también comunicó lo ocurrido en Facebook, expresando que "siempre estuvo en nuestros corazones como Miércoles Addams".

Por su parte, Butch Patrick, que interpretó a Eddie Munster en The Munsters, también la recordó en la misma red social, escribiendo "lamento mucho el fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve con ella hace apenas unas semanas. Buena suerte, amiga mía".

'La familia Addams'

Loring nació en las islas Marshall y después de vivir en Hawái, se mudó a Los Ángeles con su madre. Comenzó en el mundo del modelaje a los 3 años y luego participó en un episodio de Dr. Kildare. Después, fue escogida para el emblemático personaje de Miércoles Addams en la serie de La familia Addams, emitida por dos temporadas entre 1964 y 1966.

Su personaje era dulce y sombrío a la vez, le encantaba coleccionar mascotas espeluznantes, incluyendo un lagarto llamado Lucifer, una viuda negra llamada Homer y una muñeca sin cabeza. Loring repitió su papel en la película para televisión de 1977 Halloween with the New Addams Family.

Este papel se volvió incluso más popular gracias a la interpretación de Christina Ricci en las películas de los años 90 y recientemente, el personaje ha protagonizado su propia serie en Netflix, siendo interpretado por Jenna Ortega.

[Todos los guiños y referencias que hace 'Miércoles' al universo de la Familia Addams]

También participó en The Pruitts of Southampton, The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island y Barnaby Jones, y tras ellas se aseguró un papel recurrente como Cricket Montgomery en As the World Turns, entre 1980 y 1983.

Más tarde, en la década de los 80, participó en películas de género como Savage Harbor y Blood Frenzy.

Sobre el que fue el papel de su vida, Loring expresó que "era como una verdadera familia: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo. Carolyn Jones, John Astin, Gómez y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales". Con el fallecimiento de Loring, Astin es ahora el último miembro superviviente del elenco original de La familia Addams.

Su último crédito como actriz fue en la película Doctor Spine (2015).

Sigue los temas que te interesan