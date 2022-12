Así cobró vida Cosa: el actor detrás del famoso personaje de 'Miércoles'

Casi un mes después de su llegada a Netflix, los fans de Miércoles siguen obsesionados con ella y todo el universo de la Familia Addams, incluyendo a Cosa, considerada como una especie de mascota para los protagonistas y como uno de los personajes más entrañables de la serie.

Cosa es también una de las cosas que vuelve locos a los espectadores de la serie, que tras haber devorado todos los episodios, se preguntan cómo fue darle vida y aportarle ese carisma tan icónico desde que surgió en los cómics de los años 30.

[¿Habrá temporada 2 de 'Miércoles'? Lo que se sabe del regreso del fenómeno gótico a Netflix]

Una decisión de Tim Burton

Victor Dorobantu y Tim Burton tras las cámaras de 'Miércoles'. Netflix

Aunque podría haberse mostrado a Cosa a través del uso de los efectos especiales, Tim Burton tuvo claro que debía escogerse a un actor para interpretar al personaje, aunque fuera usando solo una de sus manos.

El elegido para el papel fue Victor Dorobantu, del que Tom Turnbull, supervisor de efectos especiales explicó que cumplía con lo que se buscaba del actor idóneo. "Tenía que ser alguien con unas manos bonitas, con dedos ágiles y que fuera capaz de hacer todos estos movimientos. Además, tenían que ser lo suficientemente jóvenes y flexibles para poder encajar en situaciones muy incómodas", comentó Turnbull.

Finalmente, la mejor opción fue Dorobantu, que comenzó su carrera como mago y cumplió la importante misión de dar vida a Cosa en su primera interpretación delante de las cámaras.

[Todos los guiños y referencias que hace 'Miércoles' al universo de la Familia Addams]

Dar vida a una mano

Victor Dorobantu da vida a Cosa en 'Miércoles'. Netflix

A la hora de rodar sus escenas, Victor contó que tuvo que pasar "tres horas preparándose" y que además debió ponerse un traje azul, que era necesario para cada vez que estaba frente a la cámara, para que el "equipo de efectos especiales pudiera editarlo en posproducción".

Además, Víctor también "tenía que colocar su cuerpo a menudo en lugares inusuales en el set con tal de obtener la postura correcta -por incómoda que fuera-: boca abajo, debajo del muebles, detrás de las paredes e incluso dentro de ellas".

"Fue bastante difícil de crear de principio a fin", recordó Dorobantu. "Incluso por la forma en que habla -aunque no tenga boca-, porque es bastante difícil encontrar movimientos que puedan expresar sentimientos".

Turnbull explicó que Jenna Ortega rápidamente se sintió cómoda hablando con una mano y que no fue complicado encontrar una dinámica entre los dos personajes. "Honestamente, no fue nada difícil", dijo la actriz. "Era más difícil si tenía que interactuar con él, y tenía que fingir que estaba allí y no sostener nada".

'Miércoles' está disponible en Netflix.

Sigue los temas que te interesan