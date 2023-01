6 de 10

• Escrito por: Neil Druckman

• Editorial: Planeta de Agostini

• Nº de Páginas: 112

• Género: Novela gráfica

• Sinopsis: Una aventura llena de acción, una historia esencial que tiene lugar en el mundo del videojuego superventas The Last of Us.

Hace diecinueve años, un brote de parásitos fúngicos mató a la mayoría de la población del planeta. Ellie, de trece años, que vive en una de las pocas zonas que permanecen en cuarentena, comienza una nueva vida en un internado militar, donde su amistad con otra de las estudiantes, Riley, la lleva a salir por primera vez al mundo exterior.

La serie se estrena el 16 de enero en HBO Max