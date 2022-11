'Big Little Lies' no volverá a HBO por una tercera temporada, palabra de Zoe Kravitz

'Big Little Lies' no volverá a HBO por una tercera temporada, lo confirma Zoe Kravitz

Big Little Lies no tendrá una tercera temporada. Así lo ha confirmado oficialmente Zoe Kravitz, dejando claro que no tiene sentido el regreso de la brillante serie de HBO sin su creador David E. Kelley, que falleció el pasado año.

Ambientada al norte de California, Big Little Lies contaba la oscura y misteriosa historia de tres madres cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven interrumpidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. El reparto contaba con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y la propia Kravitz, a las que se unió Meryl Streep en la segunda temporada.

La ficción debutó en la plataforma en 2017 y fue aclamada por la crítica, además de arrasar ese año en la temporada de premios con hasta ocho galardones en los Emmy.

De las mejores series de los últimos años

Las protagonistas de 'Big Little Lies'. HBO Max

La primera temporada de este título, que había sido concebido como una miniserie, es una de las mejores de este siglo y uno de esos extraños casos en los que la serie supera al libro en el que se basa.

La adaptación de la obra homónima de Lianne Moriarty estuvo a cargo de David E. Kelley, pero gran parte del mérito de lo que aparece en pantalla se debe, además de a un impresionante elenco, al trabajo de Vallée, que simplificó situaciones y añadió complejidad a los personajes con un uso magistral del punto de vista y su manera de traducir el diálogo con imágenes.

El apartado técnico es sublime no solo en la dirección, también en el montaje y el uso de la música, tres labores a cargo del cineasta canadiense.

Una razón triste por la que no regresará

"No creo que vuelva", explicó Zoe Kravitz en respuesta a un fan en una entrevista de GQ y señalando el reciente fallecimiento de Jean-Marc Vallée como la razón principal. "Hablamos mucho sobre hacer una tercera temporada. Por desgracia, Jean-Marc Vallée, nuestro increíble director, falleció el año pasado y no puedo imaginar continuar en esto sin él. Era un visionario para esta serie, así que, desafortunadamente, se ha acabado".

HBO no ha dado su versión oficial sobre el futuro de Big Little Lies, pero otros miembros del equipo de la serie fueron optimistas con respecto a la posible tercera temporada.

David E. Kelley, guionista de la serie, dijo que reunir al reparto sería "una pesadilla" pero que no se cerraban a nada. Nicole Kidman también había dicho que Kelley y la escritora del libro Liane Moriarty ya tenían "una gran idea" para los nuevos episodios.

Sin embargo, antes del estreno de la segunda temporada en 2019, Casey Bloys, por aquel entonces presidente de HBO, confirmó que reunir a todo el reparto una tercera vez "no era realista" y después de oír el testimonio de una de las actrices, queda claro que la serie está finalizada.

