‘La casa del dragón’ 1x04: La omisión de una violación de ‘Fuego y sangre’ y otras diferencias respecto al libro

Fuego y sangre, el libro en el que se basa La casa del dragón, , es una crónica de la dinastía Targaryen escrita en los tiempos de Juego de tronos por un maestre que recopila diferentes versiones de los hechos provenientes de fuentes no siempre fiables, lo que le da libertad a los creadores de la serie para elegir la versión que prefieran o elaborar una nueva.

Así lo hemos estado viendo en los primeros episodios de la serie, en los que se incluye una relación cercana entre Alicent y Rhaenyra, que aquí tienen edades similares y crecieron juntas. También en la batalla en Peldaños de piedra, que en la serie se convierte en una batalla espectacular que sirve de clímax del tercer episodio, y en el libro se limita a una frase: "En el 108 d.C., cuando al fin se vio la cara con Craghas, Daemon lo mato en singular combate y le cercenó la testa con Hermana Oscura".

Ryan Condal y Miguel Sapochnik han jugado con el paso del tiempo en la adaptación, haciendo uso de largas elipsis temporales cuando lo han considerado necesario y dilatando otros momentos con potencial de los que han creído que podían extraer material para definir a sus personajes, sin ceñirse por completo a los relatos que allí se narran. El cuarto episodio es buena muestra de lo segundo.

La relación entre Daemon y Rhaenyra en 'Fuego y Sangre'

Según el libro de George R.R. Martin, cuando Daemon volvió coronado como rey del Mar Angosto, se quedó en Desembarco del Rey casi medio año. Durante este tiempo, pasó mucho tiempo con su sobrina, a quien le contaba sus aventuras, le hacía regalos, le recitaba poemas y volaban juntos a diario haciendo carreras con sus dragones de ida y vuelta a Rocadragón.

Las fuentes divergen sobre cuáles son las razones de la partida de Daemon al finalizar este período. Algunos dicen que fue por petición de Alicent a Viserys, pero otros coinciden en que tuvo que ver con Rhaenyra, quien según algunos afirmó estar enamorada de su tío y dijo que quería casarse con él. De estas fuentes, el relato "más depravado", tal como señala el libro, es el de Champiñón. Es también el más extenso.

Según él, Rhaenyra quería conquistar a Criston Cole y Daemon le dijo que el guardia solo la veía como la chiquilla que era cuando la conoció, pero "puedo enseñarte a hacer que te vea como una mujer". A partir de ahí se suceden frases como que le enseñó a su sobrina "cómo tocar mejor a un hombre para darle placer" o "le succionaba las tetas para hacerlas más grandes y sensibles", que afortunadamente no hemos llegado a ver en pantalla.

Las lecciones incluyeron varias escapadas a las casas de placer para que Rhaenyra pudiera observar y "aprender las artes femeninas de las meretrices de Desembarco del Rey. A pesar de todas estas prácticas, las fuentes aseguran que Rhaenyra conservó su virginidad. Los rumores llegaron a oídos de Viserys y Daemon no lo negó. En cualquier caso, Rhaenyra y Criston Cole nunca llegaron a consumar, según unos, porque fue ella quien lo rechazó cuando le propuso matrimonio porque era reina con sangre de dragón y él un plebeyo. Según otros, porque él la rechazó horrorizado.

La violación que omite la serie

Tal como cuenta Champiñón en su relato, después del rechazo de Cole, Rhaenyra huyó de la Torre de la Espada Blanca, volvió a ponerse la capa y salió corriendo hacia la oscuridad, donde se topó con Harwin Strong, que regresaba de una noche de bacanal.

El hijo mayor de Lord Lyonel Strong era conocido como Quebrantahuesos, y Champiñón afirma que deseaba desde hace tiempo a la princesa, por lo que "fue él quien se hizo con la inocencia de Rhaenyra y vertió la sangre de su doncellez con la espada de su hombría".

Así como Juego de tronos fue criticada por incluir violaciones que ni siquiera estaban en los libros, los responsables de La casa del dragón han optado por no incluir esta porque no lo han considerado necesario para definir al personaje. A cambio, han utilizado a Alicent como espejo y contraste en un montaje paralelo para retratar su ausencia de libertad, de manifestación de su deseo y la ausencia de placer sexual al estar al servicio de los deseos de Viserys pues acudir a su habitación cuando él lo requiera y engrendar hijos es su única obligación. Esto no se menciona en Fuego y sangre.

Desde 2014 no había una directora en la franquicia

Ira Parker, guionista de Better Things, firma este episodio que está dirigido por Clare Kilner, la primera mujer que se pone detrás de la cámara de esta franquicia en ocho años, desde que Michelle McLaren dirigiera el 4x05 de Juego de tronos. Y se nota.

