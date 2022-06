4 películas recomendadas para ver el fin de semana con historias de superhéroes más allá de Marvel y DC

Noticias relacionadas Qué películas ver este fin de semana en streaming: 4 ganadoras de la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Este viernes se ha estrenado la esperada tercera temporada de The Boys, la salvaje serie de Amazon Prime Video que pone a prueba los límites del género de superhéroes con las sangrientas y políticamente incorrectas aventuras de Patriota, el “Carnicero” y compañía.

Para celebrarlo y, de paso, calmar las ansias de nuevos episodios que creen que tres nuevas entregas para empezar no son suficientes, este fin de semana os recomendamos cuatro películas que también rompieron con las reglas del género, que no tienen nada que ver con la supremacía de Marvel y DC y que están disponibles en HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y Disney+.

'El protegido' (Disney+)

'El protegido' rompió las reglas del juego sin avisar.

De qué va

Tras un accidente de tren, todos los pasajeros resultan muertos, excepto David Dunn (Bruce Willis). Elijah Price (Samuel L. Jackson), un misterioso desconocido, le plantea una extraña hipótesis que explicaría por qué David ha salido indemne del accidente, pero esta explicación, de ser cierta, podría cambiar para siempre la vida de David y la de su familia.

Por qué debes verla

Nadie esperaba que el primer paso de M. Night Shyamalan después de arrasar con la terrorífica El sexto sentido fuera deconstruir un género, los relatos de superhéroes, que todavía estaba dando sus primeros pasos en la gran pantalla. Incomprendida en su momento por muchos, El protegido contaba la fascinante historia de orígenes de un superhéroe con el código audiovisual de un drama intimista y una puesta en escena que nos remitía directamente a las páginas de los cómics.

El protegido fue el inesperado inicio de una trilogía completada por Múltiple y Glass. Para gustos los colores, pero nosotros nos quedamos con el bucólico viaje del superviviente de un accidente de tren que no entiende por qué ha sido el único en escapar con vida de una tragedia que ha dejado cientos de muertos. Con el paso de los años y la repetición de lugares comunes del género, la película de Shyamalan y Willis se reivindica en cada visionado como un hallazgo tan sorprendente como emocionante y que -como pasaba ya con su anterior película- brilla más allá del artificio de su impactante giro final.

'Darkman' (Filmin)

'Darkman' fue la primera película de superhéroes de Sam Raimi.

De qué va

Un científico (Liam Neeson)que ha encontrado la fórmula para la fabricación de piel humana sintética es víctima de un atentado. Aunque todo el mundo lo da por muerto, consigue sobrevivir y rehace su rostro horriblemente desfigurado gracias a su descubrimiento. La nueva técnica, cuyos efectos sólo duran cien minutos, le permite adquirir las facciones de quien desee y vengarse así de los que destrozaron su vida.

Por qué debes verla

Antes de marcar el camino a seguir para el cine de superhéroes del siglo XXI, Sam Rami experimentó con el género en la mucho más oscura, libre y caótica Darkman. A partir de una idea original del propio Raimi y un atípico reparto liderado por Liam Neeson y Frances McDormand, el visionario director creó un festín de serie B que Rolling Stone definió como un cruce del cine de los hermanos Marx y El fantasma de la ópera.

El tono de tragicomedia, el siempre arriesgado montaje del director y la mezcla de aventura clásica y toques de terror hacen de Darkman (continuada por dos secuelas en la que ni el actor ni Raimi estuvieron involucrados) una rareza que merece ser descubierta.

'Super' (Movistar Plus+)

James Gunn dirigió 'Super' antes de pasarse a Marvel y DC.

De qué va

Al ver cómo su mujer (Liv Tyler) cae bajo la influencia de un traficante de drogas (Kevin Bacon), un hombre normal (Rainn Wilson) decide transformarse en Crimson Bolt, un superhéroe con las mejores intenciones, pero sin ninguna habilidad especial.

Por qué debes verla

Antes de que James Gunn creara dos familias disfuncionales icónicas en Guardianes de la Galaxia (Marvel) y Escuadrón Suicida (DC), el guionista y director se soltó la melena con la mucho más salvaje, violenta e irregular Super. Algunos críticos definieron su primera incursión en el género como una broma alargada. Por suerte, la broma era una broma graciosa que se beneficiaba de un entregado Rainn Wilson que todavía estaba vinculado al fenómeno de The Office.

La crítica tuvo reacciones polarizadas ante una película desvergonzada que, estamos seguros, hoy sería recibida con mucha más benevolencia que en 2010. Algunos fans de los cómics criticaron a Gunn porque coincidiera ese mismo año con Kick-Ass, otra historia de un superhéroe amateur que se ve atrapado en una sangrienta situación que le queda muy grande. Citamos al director al respecto: “Por un lado es una mierda, pero por otro… ¿a quién le importa una mierda? Hay 4.000 películas de atracos a bancos. Podemos tener cinco películas de superhéroes sin poderes”.

'Watchmen' (Amazon Prime Video y HBO Max)

'Watchmen' es una de las mejores películas de Zack Snyder.

De qué va

Estados Unidos, años 80. La Guerra Fría está en su apogeo, y los superhéroes, que antes habían sido admirados, ahora son perseguidos por la ley. Un día aparece muerto uno de ellos, "El Comediante", que trabajaba para la CIA. Su amigo Rorschach, el único héroe enmascarado en activo, emprenderá la investigación de su muerte, tras la que se oculta algo muy importante.

Por qué debes verla

Zack Snyder salió airoso de la imposible tarea de llevar al cine Watchmen, el celebrado cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. La película, tan exigente como la audiencia como fiel con el material de partida, era una experiencia abrumadora, fascinante e irregular que rara vez aparece ya en el cine comercial de los grandes estudios. A pesar de estar incomprendida por muchos, la adaptación era un virtuoso ejercicio de puesta en escena, sonido y música.

Si después de ver Watchmen quieres seguir explorando el vasto universo inspirado por Moore (famoso, entre otras cosas, por odiar todas las adaptaciones de sus obras), os recomendamos ver la extraordinaria serie que Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) hizo para HBO. Esta libre e inspirada secuela voló aún más alto que la película de Snyder.

