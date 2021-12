3 series recomendadas para ver este fin de semana (en Netflix, Disney+ y HBO Max)

Los últimos fines de semana del año son ideales para ponerse al día con esas series destacadas que se nos han podido escapar y que deberíamos ver antes de hacer las listas de lo mejor del año. Para estos días del 17 al 19 de diciembre, os proponemos tres series que podéis encontrar en las plataformas de streaming: un estreno de HBO Max que ha causado sensación a pesar de su tardío estreno, un fenómeno de la ficción francesa en Netflix que ha llegado hasta los Globos de Oro y una de las comedias primerizas más interesantes del año, disponible en Disney+.

Una de estreno: 'Estación Once' (HBO Max)

De qué va

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes ni Internet, ni siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad. Los problemas no se han terminado todavía. Este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento profeta. "Ese momento extraño y terrible fue el más feliz de mi vida”, proclama uno de los protagonistas en el primer avance de una historia que pretende buscar la esperanza después de la desolación.

Por qué debes verla

No podemos juzgarte si eres de esos que no quieren acercarse todavía a ningún producto audiovisual que explore la vida durante y después de la pandemia, aunque la nueva propuesta de HBO Max está a punto de ponerte las cosas difíciles. Estación Once podría ser la última gran sorpresa de 2021 seriéfilo, tal y como han adelantado la inclusión de este relato postapocalíptico comparado con The Leftovers en algunos de los rankings más selectos de las mejores series del año.

La materia prima ya era de excelente: la novela de Emily St. John Mandel ganó el premio Arthur C. Clarke, destinado a reconocer la mejor novela de ciencia ficción del Reino Unido, y fue el libro favorito en 2014 del mismísimo George R.R. Martin, el autor que inspiró Juego de tronos. Las expectativas están por las nubes y todo apunta a que Patrick Sommerville (el creador de la extraña y magnética Maniac) ha salido airoso del desafío de llevar el libro a la pequeña pantalla. Su coral elenco, liderado por Gael García Bernal, Mackenzie Davis e Himesh Patel, tampoco hace año.

Una para maratonear: 'Lupin' (Netflix)

'Lupin' | Tráiler | Parte 2 | Netflix

De qué va

Assane Diop es un escurridizo ladrón de guante blanco y aficionado a las aventuras de Arsène Lupin que busca vengar la muerte de su padre por culpa del poderoso patriarca de una rica familia. Años después de una trágica injusticia, Assane se propone ajustar cuentas pendientes robando un collar de diamantes, pero las cosas no salen según lo previsto. Un juego del gato y el ratón que empezó 25 años atrás debe acabar.

Por qué debes verla

Lupin acaba de hacer historia en los Globos de Oro junto a su compañera de plataforma, El juego del calamar. Las series francesa y surcoreana, respectivamente, son las primeras series de televisión rodadas en un idioma ajeno al inglés que consiguen entrar en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera. La actualización contemporánea del popular ladrón creado por Maurice Leblanc es una muestra ejemplar de que todavía es posible recurrir a personajes y propiedades intelectuales adaptadas una y otra vez y hacer algo diferente y refrescante.

Los diez primeros episodios de Lupin (la tercera parte se está preparando en estos momentos) son diez de las horas más entretenidas que deja la televisión en 2021. La culpa la tienen una juguetona puesta en escena, una sucesión de giros tan increíbles como verosímiles dentro del mundo creado por el showrunner George McKay y la estupenda interpretación de Omar Sy como el justiciero Assane Diop. El actor, lanzado a la fama hace una década con Intocable, es un espectáculo de carisma y humanidad que justifica por sí mismo el visionado de la ficción francesa. Por suerte, todo lo demás está a la altura en uno de los grandes divertimentos de Netflix este año.

Una para recuperar: 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

'Solo asesinatos en el edificio' | Tráiler | Disney+

De qué va

Tres completos desconocidos comparten una extraña pasión por los crímenes y que de repente se ven envueltos en un asesinato de verdad. Cuando se produce una escalofriante muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea sus profundos conocimientos sobre crímenes para averiguar la verdad. Los tres graban un pódcast para documentar el caso donde desentrañan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Pero lo que podría ser aún más explosivo son las mentiras que se cuentan unos a otros. Este trío en peligro no tardará en darse cuenta de que un asesino podría estar viviendo entre ellos así que deberán apresurarse en descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.

Por qué debes verla

Al igual que ha pasado con Lupin, los Globos de Oro han consagrado a Solo asesinatos en el edificio como lo que es: una de las mejores comedias y uno de los estrenos más originales de 2021. La serie de Hulu, disponible en España a través de Star en Disney+, es un irresistible cóctel que es capaz de reírse de la obsesión contemporánea por el true crime mientras explora la soledad de melancólico triángulo protagonista, un giro de guion más sorprendente que cualquiera de los que aparecen en el (eficaz pero no particularmente memorable) misterio alrededor del que giran los personajes y las tramas de Solo asesinatos en el edificio.

El verdadero truco de la comedia es su extraordinario reparto liderado por dos viejos amigos, Martin Short y Steve Martin, que vuelven a compartir escena después de décadas de separación. Los veteranos cómicos recuerdan por qué son realeza del humor en Estados Unidos, con Short como autor de las mejores frases del año que se acaba y Martin haciendo un desternillante guiño a El lobo de Wall Street en el último episodio de la serie. Selena Gomez no se deja intimidar y completa el triángulo de una comedia estupenda que incluso se atreve a jugar con el formato en un episodio que está contando desde el punto de vista de un personaje sordo. Y esa es solo una de las sorpresas que se reserva esta imprescindible comedia de Disney+.

