Así es 'Estación Once', la miniserie de HBO Max que explorará la vida después de una pandemia letal

HBO Max explorará la vida después de la pandemia en Estación Once, pero aquellos que que quieran huir del COVID-19 en la ficción pueden estar tranquilos. La miniserie de Patrick Somerville adapta una novela publicada en 2014 por Emily St. John (editada en España por Kallas). Entre los fans de la historia general destacan George R. R. Martin (el autor de Juego de tronos declaró que era su novela favorita del año) y los premios Arthur C. Clarke, destinados a reconocer la mejor novela de ciencia ficción del Reino Unido.Estación Once llegará a HBO Max el 16 de diciembre.

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes ni Internet, ni siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad. Los problemas no se han terminado todaviá. Este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento profeta.

"Ese momento extraño y terrible fue el más feliz de mi vida”, proclama uno de los protagonistas en el primer avance de una historia que pretende buscar la esperanza después de la desolación. Estación Once estará ambientada en varias líneas temporales, aunque el como serán presentadas al espectador sigue siendo un misterio incluso después de ver sus primeras imágenes.

Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Himesh Patel (Yesterday), Danielle Deadwyler (P-Valley), Matilda Lawler (Evil) y David Wilmot (Barskins) son algunos de los actores que participarán en la nueva serie de Patrick Somerville, el creador de Maniac para Netflix y Made for Love para HBO Max. Más interesante para el desarrollo de Estación Once es su participación en The Leftovers, un clásico de HBO que ya lidiaba con la vida después de una tragedia.

'Estación Once' se estrena en HBO Max el 16 de diciembre.

