'Ultrasecretos', la nueva joya de la animación que ha estrenado Netflix y pide a gritos ser vista

Ultrasecretos se estrenó a hurtadillas en Netflix hace apenas unas semanas, llamando la atención de los verdaderos fans de la animación que esperaban lo nuevo de los creadores de Gravity Falls, pero también pasando desapercibida entre la gran cantidad de contenido que estrena habitualmente la plataforma.

Son muchas las teorías de la conspiración que pululan entre carcajadas cuando hablamos sobre ellas, y Ultrasecretos ha venido para reírse de todo, planteando la posibilidad de que nuestra realidad no sea lo que nosotros creemos. En esta serie de animación para adultos nada es lo que parece y el control del planeta Tierra está en manos de "seis locos".

Los creadores de Gravity Falls desembarcan en Netflix para contarnos la historia de Reagan Riley, una científica y genio a la que le cuesta mantener relaciones sociales. Os contamos todos los detalles sobre la serie de animación para adultos Ultrasecretos, desvelando cuáles son las razones por las que os estáis perdiendo una joya oculta que, como su protagonista, también merece una oportunidad.

Los protagonistas de la serie

Los protagonistas de 'Ultrasecretos'. Netflix

Entre los miembros de Cognito Inc. destaca Reagan Ridley, una científica y genio que parece ser la más normal del grupo. Sin embargo, la protagonista no tiene habilidades sociales y pese a su gran capacidad mental, vive ajena al mundo real y no conoce las referencias a la cultura popular.

Reagan trabaja para JR Scheimpough, el CEO de la empresa y un hombre muy ambicioso, capaz de hacer lo que sea con tal de ganar dinero y conservar su poder. Fue el fundador de Cognito Inc. junto al padre de Reagan, que quedó fuera del proyecto y acabó sumido en el alcohol y el egoísmo.

La protagonista trabaja en un apartado concreto de la compañía, formado por otros personajes que la ayudan a controlar el mundo. Uno de ellos es Glen, un soldado más mayor que ella que se se sometió a un experimento para ser mitad hombre y mitad delfín. Su ideología es más conservadora y radical y su trabajo se centra en el control del mundo militar.

Junto a él están Gigi y Andre, siendo la primera de ambos la especializada en las redes sociales y los medios de comunicación, y el segundo un científico alocado que siempre busca pasárselo bien y consume todo tipo de sustancias adictivas. Finalmente está Mic, un hongo con aspecto de alienígena que proviene de una civilización que vive en el centro de la Tierra y que tiene la habilidad especial de ser capaz de leer los sentimientos de los demás.

¿Las teorías de la conspiración son reales?

'Ultrasecretos' | Temporada 1 | Netflix

Ultrasecretos es una serie de animación para adultos que actualmente cuenta con una primera temporada de diez capítulos de 20 minutos de duración aproximadamente. La trama se centra en la existencia de un gobierno que actúa en las sombras, dedicándose a diseñar y difundir todo tipo de sociedades secretas, encubrimientos, orgías con máscaras, etc.

Aquí surge Cognito Inc., una empresa formada por una plantilla de empleados incompetentes que deberán lidiar con crisis de todo tipo y mantener bajo control a reptiles que cambian de aspecto, hongos que controlan la mente e incluso hombres-polilla. La organización controla el "mundo libre", dándonos a conocer que las teorías conspirativas que conocemos son reales y que la realidad es una mentira construida de manera premeditada.

Con los mejores ingredientes de la ficción animada

Fotograma de 'Ultrasecretos'. Netflix

Creada por Shion Takeuchi (Gravity Falls), Ultrasecretos ha llegado al catálogo de Netflix con mucha humildad, pero al mismo tiempo pasando a ser un título que merece la pena de verdad. Logrando que sus espectadores se planteen el verdadero funcionamiento del mundo, la serie se ríe de la mentalidad actual y permite a su audiencia evadirse por un momento.

Combina los mejores ingredientes de otras series de animación, dirigiéndose a un público adulto de una forma amena y entretenida que al mismo tiempo se ríe de todos los estereotipos posibles. Además, a diferencia de otro tipo de ficciones, la protagonista no es una parodia de sí misma, y consigue que dudemos sobre quién es el verdadero "bicho raro" en su mundo.

Una sátira del mundo real bien ejecutada

Reagan sostiene una bola del mundo en una escena de 'Ultrasecretos'. Netflix

Ultrasecretos utiliza la comedia para reírse de las teorías conspirativas, ridiculizándolas hasta tal punto que deja de tomar en serio la existencia de algunas de ellas. Una de sus características más favorables es la manera tan divertida que tiene de hacer referencia en forma de sátira al mundo real, dando protagonismo a personas famosas o haciendo mención a otras películas o series.

Por si fuera poco, el ritmo de la narración es cómodo de seguir, permitiendo a sus personajes crecer a medida que avanzan los episodios y acercándolos a la audiencia, dejando que éstos les conozcan a fondo de forma progresiva.

Sincera con su público y sorprendente hasta el último minuto

Secuencia de la serie. Netflix

Esta serie de animación ha llegado a Netflix sin hacer mucho ruido, pero llamando la atención de todos aquellos que estén dispuestos a darle una oportunidad. Sincerándose con nosotros a través de sus personajes, Ultrasecretos no deja de sorprender con sus historias, dejando con ganas de ver más sobre su universo animado.

Preparando el terreno para profundizar en una posible segunda temporada, la serie de animación también incluye un giro final inesperado y sorprendente. Se trata de una serie que puede verse de una sentada y que se ha ganado el hueco que ocupa en el catálogo.

Una nueva incorporación a Cognito Inc.

Bred, el recién llegado a Cognito Inc. Netflix

El trabajo de Reagan es realmente complicado y decide buscar un líder que mantenga el control en su espacio laboral. Dando por hecho que sería ella la elegida para ocupar el puesto, su jefe decide darle la espalda y no seleccionarla al no tener las habilidades sociales necesarias.

Además, JR Scheimpough decide incorporar a Bred en el equipo, un nuevo miembro que no tiene experiencia en ese terreno y que tampoco se parece en nada a Reagan. Los dos polos opuestos deberán hacer frente al conflicto de intereses y a sus chocantes formas de ser mientras intentan que el caos no domine la Tierra.

La primera parte de 'Ultrasecretos' ya está disponible en Netflix.

