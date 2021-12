Las películas más esperadas de diciembre de 2021 (estrenos en Netflix, Apple TV+, Amazon, Disney+ y más)

Diciembre es un mes clave en la carrera al Oscar y eso se va a notar en los estrenos más potentes que llegan a las plataformas de streaming durante las próximas semanas. En SERIES & MÁS nos hemos quedado con ocho películas para todos los gustos que se estrenarán en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Filmin y Apple TV+. Apunta, que este mes venimos cargados de estrenos.

Si os interesa saber cuáles son las series más esperadas de diciembre de 2021 para la redacción de SERIES & MÁS, podéis consultarlas aquí.

'El poder del perro' (Netflix)

Tráiler de 'El poder del perro' (Netflix)

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Todos los festivales de cine lucharon por tener en su programación la primera película de Jane Campion en doce años. Son palabras mayores para una cineasta que hizo historia con El piano, la primera Palma de Oro para una mujer. Netflix ha posicionado la adaptación de la novela de Thomas Savage como su película estrella para esta temporada de premios. Desde su paso por la Biennale de Venecia, donde ganó el premio a la mejor dirección, quedó claro que sería una de las películas del año.

El ranchero Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) no sabe hacer otra cosa que transmitir miedo y asombro a quienes lo rodean. Cuando su hermano (Jesse Plemons) trae a casa a su nueva esposa (Kirsten Dunst) y su hijo (Kodi Smit-McPhee), Phil los atormentará hasta que verse irremediablemente expuesto a la posibilidad de enamorarse.

'Imperdonable' (Netflix)

Tráiler de 'Imperdonable' (Netflix)

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Tras salir de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater (Sandra Bullock, colaborando de nuevo con Netflix después de A ciegas, la película más popular de la plataforma en toda su historia) vuelve a pertenecer a una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención es encontrar a su hermana menor, a la que no ha vuelto a ver desde que se vio obligada a dejarla atrás. Viola Davis está también en el reparto de este drama de Nora Fingscheidt, la directora alemana que impactó al Festival de Berlín en 2019 con la película System Crasher.

'Fue la mano de Dios' (Netflix)

Tráiler de 'Fue la mano de Dios' (Netflix)

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Paolo Sorrentino (ganador del Oscar La gran belleza) se estrena en el género de la autoficción con Fue la mano de Dios, una película inspirada en su propia adolescencia, marcada por la impactante muerte de sus padres. El italiano regresa a su ciudad natal, Nápoles, para contar su historia más personal, un relato sobre el destino y la familia, el deporte y el cine, el amor y la pérdida.

La primera película del director de Il Divo y La juventud para Netflix ha transformado sus recuerdos en la historia de Fabietto Schisa, un niño que vive en la ciudad de Nápoles durante los años ochenta. Es una historia llena de alegrías inesperadas, como la llegada de la leyenda del fútbol Diego Maradona al país, y una tragedia igualmente inesperada. El destino juega su papel, la alegría y la tragedia se entrelazan, y el futuro de Fabietto se pone en marcha, prometiendo sorprender gratamente al público. Fue la mano de Dios gano el Gran Premio del Jurado de Venecia y representa a su país en los próximos Oscar.

'El canto del cisne' (Apple TV+)

Tráiler de 'El canto del cisne' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Mientras esperamos la llegada del Macbeth de Joel Coen, los usuarios de Apple TV+ pueden pasar las navidades con un drama distópico protagonizado por dos versiones de Mahershala Ali. El ganador de dos Oscar estará acompañado por Naomie Harris (con la que ya coincidió en Moonlight), Glenn Close, Awkwafina y Adam Beach. Benjamin Cleary se pasa al largometraje con una película que se pregunta hasta dónde podemos llegar, y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para hacer que la vida de las personas que amamos sea más feliz.

Ambientada en un futuro cercano, El Canto del Cisne es un viaje intenso y emocional contado a través de los ojos de Cameron, amante esposo y padre de familia al que diagnostican una enfermedad terminal, y a quien su médico ofrece una solución alternativa que podría evitarle a su familia el dolor del duelo. Mientras Cam decide sobre si debe alterar o no el destino de su familia, aprenderá más sobre la vida y el amor de lo que jamás hubiera imaginado.

'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video)

Avance de 'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 21 de diciembre

Amazon Prime Video tampoco quiere perderse los Oscar este año. Después de entrar en la categoría de mejor película con Manchester frente al mar y Sound of Metal, la plataforma de streaming volverá a intentarlo con un drama que nos llevara detrás de las cámaras del legendario matrimonio formado por Lucille Ball y Desi Arnaz. Being the Ricardos contará lo que pasaba entre bambalinas de la relación profesional y sentimental famosa por la legendaria sitcom I Love Lucy. Nicole Kidman y Javier Bardem serán los grandes reclamos de la nueva película de Aaron Sorkin.

El autor de El ala oeste de la Casa Blanca y The Newsroom promete ofrecer una mirada reveladora a la compleja relación de Ball y Arnaz. El espectador podrá colarse en la sala de guionistas y el plató de una serie mítica de la televisión que fue homenajeada este mismo año por Bruja Escarlata y Visión. La cinta está ambientada en una semana crítica para el matrimonio en la que serán víctimas de acusaciones personales, desprestigio político y las consecuencias de tabúes culturales.

'No mires arriba' (Netflix)

Tráiler español de 'No mires arriba' (Netflix) Fecha de estreno: 24 de diciembre Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mata planetas del tamaño del Everest resulta incómodo. Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de un programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry). Solo quedan seis meses para el impacto del cometa y salvar el mundo se convierte en una misión contra reloj.

Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley completan el elenco de la nueva película de Adam McKay (La gran apuesta, El vicio del poder), una apuesta casi segura para la próxima temporada de premios. Las primeras cítricas han hablado de ella como una versión moderna de Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, el clásico de Stanley Kubrick.

'Hierve' (Filmin)

Avance de 'Hierve' (Filmin)

Fecha de estreno: 29 de diciembre

En la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda en Londres, el carismático jefe de cocina Andy Jones se pasea por el hilo de la navaja tratando de no sucumbir ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado. La inesperada visita de un inspector de sanidad y seguridad alimenticia aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes. Andy abronca y engatusa a su equipo indistintamente, haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores, mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes.

Filmin despedirá el año con el estreno de una de las grandes joyas del cine independiente británico en 2021. A través de un plano secuencia de una hora, Hierve, de Philip Barantini, sigue a los trabajadores y a los clientes de un lujoso restaurante de Londres durante el servicio más complicado en el día más concurrido del año. Stephen Graham (Condena) iidera su reparto.

'Rescate en las profundidades' (Disney+)

Fecha de estreno: 31 de diciembre

En el verano de 2018, una pequeña excursión después de un entrenamiento de fútbol se convirtió en una odisea de supervivencia de dos semanas y en una historia que atrajo la atención del mundo entero. Las lluvias monzónicas habían atrapado a doce niños y a su entrenador en una cueva laberíntica en el norte de Tailandia, y en pocos días miles de personas se desplazaron a la zona para intentar ayudar. Pero nadie sabía si los chicos seguían vivos. La incertidumbre y la angustia flotaban en el aire hasta que los encontraron, atrapados en una cavidad oscura de la cueva a dos kilómetros de profundidad. La pregunta estaba clara: ¿cómo iban a sacarlos de ahí?

Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar por el documental de escalada Free Solo, se enfrentan al mayor desafío de sus carreras con Rescate en las profundidades. A partir de unas recreaciones asombrosas, la pareja de directores pone imágenes a una hazaña física imposible que se acabó convirtiendo en uno de los rescates más peligrosos y extraordinarios de los últimos tiempos.

