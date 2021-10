4 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin

Por fin llegó el fin de semana, y por fin el tiempo libre para dedicarlo a ver unas cuantas películas desde el sofá de casa en alguna de las plataformas disponibles. Para estos días de descanso entre el 16 y el 17 de octubre, os hemos hecho una selección de títulos que están disponibles en streaming y con los que no comerse la cabeza decidiendo qué ver.

Como siempre en SERIES & MÁS, os hemos elegido cuatro películas para que también vosotros podáis elegir. Una de estreno recién llegada a Netflix. Una joya que pasó desapercibida en salas y que cuesta que el algoritmo rescare, una española que gustará a todos y un clásico del cine que sigue siendo más actual que nunca. Estas son las cuatro películas que tienes que ver este fin de semana.

Si por el contrario prefieres una serie, aquí te dejamos las recomendaciones para este fin de semana.

El estreno que no te puedes perder: ‘Distancia de rescate’ (Netflix)

'Distancia de rescate'.

De qué va

Una mujer llamada Amanda pasa las vacaciones en un tranquilo pueblo argentino con su pequeña hija, Nina. Siempre preocupada por el bienestar de su hija, Amanda calcula constantemente la "distancia de rescate" necesaria para protegerla. Pronto descubre que las cosas que la rodean no son como parecen. Un chico de la zona llamado David interroga a Amanda, mientras ella se esfuerza por dar sentido a su entorno. La belleza de la bucólica campiña es el contrapunto de una historia espeluznante de fuerzas oscuras, emociones poderosas y peligros omnipresentes.

Por qué debes verla

Es una de las propuestas más personales y arriesgadas de Netflix en su línea de producción original en castellano. Una adaptación inteligente de una novela complicadísima de adaptar de Samanta Schweblin que la directora Claudia Llosa resuelve de forma notable apostando por un realismo mágico y un filme sensorial e hipnótico que apuesta por las sensaciones más que por una narrativa clásica.

Una española: 'La boda de Rosa' (Movistar+)

‘La boda de Rosa’.

De qué va

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. Casarse, aunque sea con ella misma, va a ser lo más difícil que haya hecho nunca.

Por qué debes verla

Icíar Bollaín triunfa ahora con Maixabel, su nuevo filme en cines, pero el año pasado nos regaló este cuento femenino y feminista donde la princesa es una mujer que decide casarse consigo misma. No necesita más. Necesita tiempo para ella. No quiere ser ni novia, ni hija, ni esposa. Un filme optimista que dibuja una sonrisa en el espectador y que cuenta con una maravillosa interpretación de Candela Peña, apoyada por unos no menos brillantes Sergi López y Nathalie Poza, que ganó el Goya a la Mejor actriz de reparto.

Una joya escondida: ‘The Florida Project’ (Amazon Prime y Movistar+)

Fotograma de The Florida project

De qué va

Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo más cerca que ha estado es el motel barato a las afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su madre Halley, de 22 años: el Magic Castle Motel. Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es Bobby, el gerente del motel, un hombre cauto y diligente que se burla de las payasadas de los niños. Halley ha perdido su trabajo, y otra niña de la misma edad que Moonee se acaba de mudar al motel de al lado. Promete ser un verano inolvidable.

Por qué debes verla

Sean Baker ha construido una carrera personal y muy interesante en unos pocos títulos. De momento, su mejor película es esta pequeña joya en la que vuelve a mirar a aquellos a los que el cine no suele mirar. A esa América Profunda abandonada por todos, desde las instituciones a los medios. Aquí cuenta la vida de una madre soltera y una niña que viven en los moteles de mala muerte que se sitúan a las afueras de Disneylandia, creando un contraste entre el mundo de fantasía donde reina el capitalismo, y el de la dura realidad donde esta familia malvive.

Un clásico imprescindible: ‘El gran carnaval’ (Filmin)

'El gran carnaval' (1951), de Billy Wilder

De qué va

Charles Tatum es un periodista sin escrúpulos que atraviesa una mala racha a causa de su adicción al alcohol, razón por la que se ha visto obligado a trabajar en un pequeño diario de Nuevo México. Cuando un minero indio queda atrapado en un túnel, Tatum ve la oportunidad de volver a triunfar en el mundo del periodismo. Entonces, en connivencia con el sheriff del pueblo, no solo convierte el caso en un espectáculo, sino que, además, retrasa cuanto puede el rescate.

Por qué debes verla

La obra maestra de Billy Wilder es una de las críticas más mordaces y bestiales que se ha hecho sobre los medios de comunicación y el sensacionalismo. Décadas después de su estreno sigue siendo tan actual que asusta. Kirk Douglas está maravilloso como un periodista sin escrúpulos capaz de todo por un titular y una exclusiva… vamos, como ahora.

También te puede interesar...

• Netflix vuelve a subir los precios en España: así quedan sus tarifas de suscripción

• Crítica: 'You', la tercera temporada se reinventa gracias a un matrimonio tóxico y fascinante

• 'El juego del calamar' ya es la serie más vista de la historia de Netflix

Sigue los temas que te interesan