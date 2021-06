SundanceTV, el canal donde descubrir series y películas que no verás en ningún otro sitio

En 1978, Robert Redford apoya un festival prácticamente desconocido que tuvo lugar en un pueblo nevado y lleno de encanto de Utah. La idea era mostrar el mejor cine independiente americano. Pero con independiente no se refería a rarezas inaccesibles, sino en dar voz a nuevos directores con grandes historias que contar y a los que los grandes festivales no daban su apoyo por no tener un gran nombre o un padrino detrás. Aquel certamen que todavía no había terminado de definir ni su nombre terminaría siendo el Festival de Sundance, que coge su nombre de uno de los personajes más emblemáticos de Robert Redford, espíritu y gran promotor del festival.



Desde entonces por allí han pasado los grandes realizadores que luego han triunfado en todo el mundo. Antes de que Christopher Nolan dejara a todos sin palabras presentó allí Memento, su segunda película. Pasó lo mismo con Darren Aronofsky, que despuntó allí con Pi para después deslumbrar con Cisne negro. O Ryan Johnson, que terminó dirigiendo la mejor entrega de la nueva trilogía de Star Wars y que tuvo su puesta de largo en Sundance con Brick. Historias que sin Sundance no hubieran llegado, y directores que de no ser por esa defensa de lo "independiente" no serían maestros en la actualidad, porque no les hubieran dado otra oportunidad.

Con ese mismo espíritu llegó hace diez años SundanceTV, un canal de televisión disponible en Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Grupo Euskaltel y cable local donde ver esas historias que no se cuentan en otros sitios. Donde descubrir los orígenes de tus directores favoritos, series que triunfan en otros países o el cine más autoral y diferente. Cine de festivales que muchas veces no llega a las salas y a las que sólo hay que darle una oportunidad. Realizadores de todos los rincones del mundo, que cuentan historias diversas y emocionantes. Porque en esta época de gran saturación de contenidos, SundanceTV aporta narrativas originales que traspasan fronteras, un referente para aquellos que buscan algo más.

10 años celebrando el buen cine, con su sello de calidad y diversidad



10 joyas Sundance

Para celebrar este aniversario tan especial, el canal ha preparado para el mes de junio especiales de programación que rinden homenaje a aquellos directores que han cambiado la historia del cine, como los franceses de la Nouvelle Vague, que revolucionaron la forma de contar historias. Películas de los 60 que a día de hoy siguen siendo modernas y revolucionarias como El rayo verde, de Éric Rohmer; La bahía de los ángeles, de Jacques Demy; Arresto preventivo, de Claude Miller; Inspector Bellamy, de Claude Chabrol; o Sin techo ni ley, de la gran directora y pionera Agnès Varda.



Pero no sólo directores franceses, también los mejores realizadores en activo tendrán su hueco para festejar esta década. Los sábados, en SundanceTV, hay una doble cita con los nombres propios que han marcado y marcan la historia del cine actualmente, desde el británico Ken Loach con Pan y rosas al coreano Park Chan-wook del que se podrá ver su emblemática Oldboy, o los imprescindibles Roman Polanski, Terrence Malick o Woody Allen. Y por supuesto nombres españoles, con una selección que incluye las primeras producciones de Alejandro Amenábar (Tesis) e Icíar Bollaín (Hola, ¿estás sola?) y la gran producción internacional de Nacho Vigalondo, Colossal.

Las mejores series que no has visto están en Sundance TV

'Habitación 301' | Promo | Sundance TV

Pero en la actualidad no todo es cine, también las series se han hecho un hueco fundamental en nuestro ocio y cultura. Pero, como ocurre con las películas, no todas las ficciones son iguales. Hay miradas diferentes, atrevidas, originales y que merecen ser descubiertas. Para ello está también SundanceTV, que celebra su décimo aniversario con una apuesta de altura, como el estreno de la esperada Habitación 301, un thriller nórdico que muestra la potencia de Finlandia en la producción de series. Cuenta la historia de la familia Kurttis que en 2007, durante sus vacaciones anuales en una cabaña, se enfrenta a una desgracia cuando Tommi, su hijo de tan solo dos años, muere por un disparo. Doce años más tarde, en el verano de 2019, el abuelo de la familia recibe una carta amenazante que despierta sospechas sobre la misteriosa muerte de Tommi. En el resort griego donde la familia está disfrutando de sus tradicionales vacaciones estivales, encuentran a un hombre que se parece a Elías, alojado en la habitación 301.

Esta efeméride también traerá series como Eran diez, un remake francés de la conocida obra de Agatha Christie Diez negritos, pero que cambia su clásica ubicación por una isla tropical e introduce toques de terror mientras los espectadores se divierten intentando descubrir al asesino.

Por si esto no fuera suficiente, también incluyen en su catálogo grandes series de todo el mundo que nos permiten descubrir narrativas que palpitan a un ritmo distinto; una ventana a otros mundos que demuestra que no existen historias pequeñas, porque todas importan. Así los espectadores podrán descubrir obras como la serie danesa Pasión rival, donde una pareja pasa una noche mágica antes de darse cuenta de que han dormido con el enemigo: ella es miembro de un partido socialista y él milita en un partido ultra capitalista.

O el drama transfronterizo Floodland, una producción de Bélgica y Países Bajos sobre un misterioso crimen que obliga a investigadores de ambos países a unir fuerzas en un paisaje extremo y pantanoso. Un viaje que les llevará a las profundidades de una zona donde la población mantiene su forma de vida desde hace siglos.

Historias para todos, pero siempre historias que no encontrarás en ningún otro sitio que no sea SundanceTV.

SundanceTV celebra su décimo aniversario

SundanceTV | 10º aniversario

Con motivo de su décimo aniversario el canal ha producido una pieza original protagonizada por los cineastas Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo, Juana Macías y Fernando León de Aranoa que reflexionan sobre el espíritu del canal, un vídeo que ya se puede disfrutar online.