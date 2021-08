Los mejores conos de nata del súper según el 'doctor' Samuel: Lidl, Mercadona, Alcampo, Dia, Carrefour...

Agosto es el mes donde la temperatura sube sin tregua en diversos puntos del país.Todo ello indica que vuelve la temporada alta de consumo de helados, ese dulce frío que le pirra a las personas más golosas. Si bien es cierto que la tradición heladera es italiana, no es menos cierto que en el Levante español, los maestros heladeros también son vanguardia por sus exitosas recetas. Esto hace que a los consumidores españoles les guste tanto el helado, ya que también hay cultura gastronómica de este dulce.

No obstante, el último Informe Anual del Consumo Alimentario de 2020 en España, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sostiene que el consumo de helado cayó un 40,8% en el primer año de la pandemia con respecto a 2019. En otras palabras, en 2020, cada ciudadano comió, de media, 0,67 kilos de helado mientras que el año anterior, el consumo per cápita se situaba en este país en 1,14 kilos de helados y granizados.

Evidentemente, la pandemia de la Covid-19 ha influido en que los españoles pasen más tiempo en casa, por lo que el consumo de los productos heladeros, muy relacionados con el exterior, ha decaído. Sin embargo, la vacunación para neutralizar los estragos del coronavirus SARS-CoV-2 ha traído consigo la esperanza de que, poco a poco, volveremos a la normalidad. Por ello y por el empuje vacacional, se espera que esta temporada veraniega vuelva a las cifras de años anteriores. Da igual de qué manera, pero los heladeros quieren vender sus dulces fríos de chocolate, vainilla, fresa o de cualquiera de los miles de sabores que existen.

Cata de cucuruchos de nata Jorge Barreno

Por ello, EL ESPAÑOL, a través de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), ha podido preguntar a un experto en helados acerca de los que se comercian en los supermercados. Pero como es difícil que el especialista pueda probarlos todos, este diario ha organizado una cata de los mejores helados de cono de nata que comercian los principales supermercados de España. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Todos ellos tienen “sabor a nata” y vienen con un cucurucho tradicional de barquillo, salvo uno, que puede estar a la altura a nivel crujiente —o no—.

“El cono de nata es uno de los helados más básicos que existen, por ello, se siguen comerciando tanto”, explica a este medio Samuel Serrano (Madrid, 1988), el repostero artesanal a cargo de la pastelería La Barra Dulce, situada en el número 22 de la calle del Mesón de Paredes, en el madrileño barrio de Lavapiés. Allí, el experto en helados recibe a este diario con el fin de degustar y desvelar cuál es, a su juicio, el mejor cono de nata de marca blanca de los supermercados.

Uno de los conos de nata que prueba el repostero Samuel durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La competición promete ser dura porque el pastelero Samuel, que lleva desde 2011 en la profesión, tiene un paladar fino que buscará los matices de cada helado. Esa experiencia, de hecho, le ha llevado a que, en 2019, el repostero se alzara con el título de Mejor Postre de la Comunidad de Madrid, entre otros galardones que tiene en su haber. Ahora, y tras pasar un año “complicado” por la pandemia en el que su negocio ha sobrevivido “gracias a los vecinos del barrio”, el profesional se enfrentará a esta particular cata.

—Samuel, ¿qué va a buscar y qué criterios va a emplear para valorar los helados?

—Observaré que el color del helado sea natural. Los industriales, en muchas ocasiones, usan colores vivos para llamar la atención, pero son artificiales. Un helado artesanal, por ejemplo, suele ser más pardo. Luego, al probar el helado, valoraré su mantecosidad, es decir, que sea como una crema y no contenga cristales de hielo, que sería algo propio de un granizado. Evidentemente, también valoraré su sabor y, por último, la estructura del helado, en la que debería ser masticable como una crema. Por último, probaré también la galleta del cucurucho, que debería ser crujiente.

Lidl

La caja de conos de nata de Gelatelli, la marca blanca de Lidl. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Una vez explicado los criterios de evaluación, el experto Samuel empieza a coger del congelador las distintas cajas de helados para ir probándolos uno a uno. Lo hace totalmente al azar y el primer cono de nota que pasará por el paladar del repostero será el de Gelatelli, la marca blanca de los helados de Lidl (1,45 euros la caja de seis unidades).

Al abrir el envase dorado, “el típico de cartón de toda la vida”, Samuel comienza a observar el helado antes de hincarle el diente. “El color es un blanco natural y, a primera vista, parece que tiene una textura mantecosa, pues no se ven cristales de hielo. Esos se pueden generar cuando se rompe la cadena de frío, que no es el caso”, evalúa de manera positiva el profesional hostelero.

Samuel Serrano prueba la crema de helado de nata de cada cono. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras ello, Samuel prueba el helado de nata y explica que tiene una “textura muy cremosa” y que realmente “sabe a nata”, pero tiene un regusto de “nata vegetal”. Aún así el sabor del cono le cautiva al especialista, que añade que “las almendras que contiene están crujientes, lo cual provoca que conjuguen bien con la nata”.

—Y el cono, ¿qué le parece?

—Está crujiente y está muy bien. No se ha humedecido, que suele ser el problema principal que sufren los cucuruchos. Además, está bastante relleno de chocolate, que no parece de mala calidad.

Tras probar los cinco conos de nata de marca blanca de los supermercados, Samuel diría que el de Lidl es el que le parece “el mejor de todos”.

Dia

La caja de conos de nata de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El siguiente cono de nata que valora Samuel corresponde a los de marca blanca del supermercado Dia. En este caso, la caja de seis conos con 68 gramos la unidad nos cuesta 1,48 euros. Nuevamente, el paquete de cada cono es el tradicional de cartón, pero este caso es de color azul.

Con habilidad, el repostero abre el envoltorio para observar con detención el helado de nada. “Este se ve que contiene cristales de hielo; que tiene agua cristalizada. Es decir, en este caso se ha dañado la cadena de frío en algún momento. O, también, podría indicarnos que la calidad de la nata es peor porque, si tiene menos cantidad de grasa, se forman mejor los cristales de hielos”, valora Samuel.

El cono, por su parte, parece que tampoco se salva a primera vista porque el especialista lo califica como “blanducho y correoso”. “La humedad se ha comido al barquillo, que no está crujiente”, describe. De hecho, en este punto Samuel le da la vuelta al helado para ver si su estructura se mantiene en el cucurucho, algo que no sucede y que sería una nota negativa, en opinión del experto.

El repostero Samuel gira cada helado para valorar si se mantiene o no gracias a su buena o mala estructura. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor del cono de nata de Dia?

—No es tan cremoso como el de antes y como dije nada más verlo, tiene cristales de hielo que se aprecian al probarlo. En cuanto al sabor, la nata me sabe más industrial, como a vegetal procesada. Además, el helado contiene menos almendra y la galleta del cono no está crujiente. Se hace bola en la boca.

Por estas valoraciones menos positivas, el repostero Samuel, al final de cata, clasificaría en cuarto lugar al cono de nata de Dia en el ranking sobre los mejores conos de los supermercados.

Alcampo

La caja de conos de nata de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“A primera vista este cono me da mejor impresión que el anterior”, dice el experto Samuel nada más abrir el envoltorio de los conos de nata de Auchan, la marca blanca de Alcampo (1,39 euros la caja de seis unidades). “El color de la nata de este helado es más natural”, continúa el repostero.

Tras explicar sus primeras impresiones, Samuel procede a analizar el cono, que según esgrime, “es crujiente, lo cual es muy positivo”. También, destaca que el helado tiene una buena cantidad de almendras. Y, como en los casos anteriores, le da la vuelta para ver si la estructura del helado está bien y el helado no se sale del cono. Y no se sale del cucurucho, algo que es positivo.

Samuel también observa y valora la cantidad y calidad de las almendras de los conos de nata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Le gusta el sabor del cono de nata de Alcampo?

—A nivel de textura, el helado de nata está bien porque es mantecoso y no presenta cristales de hielo. Sin embargo, no sabe a nata, sino que tiene un sabor neutro y dulce. Le falta el sabor láctico que le otorga la nata. Las almendras, por su parte, están crujientes y el barquillo del cono también está crujiente.

Ya ven, una de cal y una de arena. Por ello, el especialista Samuel, al final de la cata, clasifica al cono de nata de Alcampo en la tercera posición.

Mercadona

La caja de conos de nata de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La cata avanzaba y el siguiente cono de nata en ser examinado, al azar, es el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (1,50 euros la caja de seis unidades). “Debería ser bueno porque este supermercado es valenciano”, bromea el experto catador antes de abrir el envoltorio del cucurucho.

Cuando lo hace, Samuel cuenta que “el color de la nata está bien, se ve natural y no contiene cristales de hielo”. También destaca la “buena cantidad de almendras” y que “el cono se ve crujiente”. Nuevamente, le da la vuelta y el helado se mantiene dentro del cucurucho gracias a su “buena estructura”.

El helado de nata de Mercadona se mantiene en el cono por su buena estructura. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor del cono de nata de Mercadona?

—A nivel de textura, me gusta. La crema de helado está bien emulsionada y no contiene cristales de hielo. Por ello, ha permanecido dentro del cono cuando le he dado la vuelta. Y, en cuanto al sabor, se aprecian las notas lácticas de la nata, que tiene un sabor bastante natural. Me gusta.

Por todas estas razones, Samuel le colgaría la medalla de plata al cono de nata de Hacendado, tras probarlos y confeccionar su ranking particular.

Carrefour

La caja de conos de nata de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Cerraría la prueba de los mejores conos de nata de los supermercados el de Carrefour (1,65 euros la caja de ocho unidades). Pero, en este caso, el helado presenta una variación respecto al resto de sus competidores porque tanto el cono, como los trocitos que hay sobre el helado, son de galleta tipo Oreo. El supermercado francés, en este sentido, “no vende el normal”, explica a este diario un vendedor cuando buscábamos el tradicional.

“Es destacable, a priori, que este helado es algo más pequeño que los demás probados”, describe Samuel nada más abrirlo. “Me llama la atención que usen galleta tipo Oreo”, dice el experto al observar el cono, que es más oscuro que el de los demás conos de nata de la cata. Aun así, dice que “es difícil juzgar bien el color de la nata porque contiene pequeñas trazas de galleta tipo Oreo, pero se ve bastante blanco”. Llega el momento de probarlo y Samuel se queda dubitativo. Pensando.

Samuel, analizando el cono de nata de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Le gusta el cono de nata de Carrefour?

—Aunque a nivel estructural está bien, no sabe ni a nata ni a Oreo. Es un trampantojo. La galleta, además, está húmeda, lo que hace que el cono esté poco crujiente. Era el más ilusionante de todos, pero es el que menos me ha gustado.

La decepción que le ha provocado el cono de nata de Carrefour a Samuel le llevaría a ocupar la última posición del ranking que ha elaborado el repostero para este periódico.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al repostero profesional Samuel Serrano, pastelero de La Barra Dulce, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores conos con helado de nata de los supermercados. Y la conclusión del experto heladero no deja lugar a dudas.

Los cinco conos de nata de los supermercados testados durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“El mejor ha sido el de Lidl por el sabor de la nata; después, el de Mercadona, cuyo cono está muy crujiente y; en tercer lugar, el de Alcampo”, indica. El cono de nata de Dia, para el catador, sería el cuarto clasificado, ya que el de Carrefour —quinto— ha sido, en líneas generales, “decepcionante”.

