La conductora que atropelló a Jesús (16 años) en la autovía de Bullas: "No hay día que no llore su muerte, ¿por qué fui yo?"

En las fiestas de Bullas en honor a Nuestra Señora del Rosario se cruzaron dos vidas que han terminado tocadas por la tragedia para siempre.

De un lado, Jesús, un adolescente murciano, de 16 años, que se desplazó a Bullas a disfrutar de una salida con un amigo. Y de otro, una conductora, de 21 años, que también estuvo en los festejos y que atropelló mortalmente a Jesús porque cruzó la Autovía del Noroeste cuando ella circulaba de camino a su casa en Mula.

"Desde que pasó lo que pasó no puedo ni dormir", subraya la conductora. "No hay día que no pare de estar calentándome la cabeza".

EL ESPAÑOL no desvela su nombre porque esta joven veinteañera subraya que está en "manos de psicólogos" desde que la madrugada del pasado sábado, al volante de su Seat Ibiza, se llevó por delante a un peatón en el punto kilométrico 40,500 de la Autovía del Noroeste (RM-15).

"¿Por qué tuve que ser yo?" "No hay día que no llore por su fallecimiento". "Yo no quería que pasara nada de todo esto". "Yo solo iba de camino a mi casa, tan tranquilamente, cuando de repente pasó lo que pasó", reflexiona desolada.

El Seat Ibiza implicado en el atropello mortal de Jesús, el pasado sábado, en la Autovía del Noroeste. Jorge García Badía

Esta conductora no sabía que había atropellado a un menor de edad hasta que los datos de Jesús trascendieron en los homenajes que le dedicaron en redes sociales. Tanto la comunidad educativa del Instituto Alfonso X El Sabio de Murcia donde cursaba primero de Bachiller, como sus compañeros en el equipo de fútbol juvenil EDMF Churra.

"No me apetece hablar con nadie de momento", concluye esta joven, cuyo Seat Ibiza está inmovilizado, a la espera de ser analizado por la Guardia Civil en el marco de una investigación que debe aclarar si cometió -o no- un delito de omisión del deber de socorro o de abandono del lugar del accidente.

Todo ello, debido a que esta conductora veinteañera no se detuvo tras el atropello de Jesús ni llamó al 112: continuó circulando hasta Mula para contarle lo sucedido a su madre. A continuación, acudió a dependencias policiales para confesar lo sucedido.

En total, supuestamente transcurrieron 17 minutos que pudieron ser mortales para Jesús, debido a que la Guardia Civil expone que el "siniestro vial" consta a las 4.50 horas de la madrugada del pasado sábado y hasta las 5.07 horas no se toma declaración a esta conductora en la Policía Local de Mula.

"A la altura de la gasolinera Repsol, he atropellado a una persona que iba andando por la autovía". Estas fueron las palabras que según fuentes de la investigación verbalizó esta joven, de 21 años, aquella madrugada del sábado 3 de octubre, en el cuartel de la Policía Local de Mula al que acudió acompañada de su madre.

"Iba sola en el coche". "Víctima del nerviosismo, no me he parado". "He llegado a mi casa y se lo he contado a mi madre".

Semejante confesión provocó que los agentes telefonearan a la Guardia Civil y a la Policía Local de Bullas para confirmar si se había producido algún atropello en la Autovía del Noroeste (RM-15). Por desgracia, esta chica estaba en lo cierto.

"Se comunicó que con casi total seguridad la víctima del atropello había fallecido y se pidió que la Policía Local retuviera a la conductora hasta la llegada del Equipo de Atestados de la Guardia Civil".

El cuartel de la Guardia Civil en Mula. Badía

Esta veinteañera dio negativo en el test de alcohol y drogas que se le practicó a las ocho de la mañana del sábado.

La primera inspección técnico-ocular de su Seat Ibiza apuntaba a que Jesús cruzó supuestamente la mitad de la autovía RM-15 porque el turismo tenía un fuerte impacto en el retrovisor izquierdo, el del lado del conductor, y también estaba roto el faro delantero izquierdo.

Esto supone que el Seat circulaba por el carril interior -o derecho- de la Autovía del Noroeste ( RM-15) y arrolló al menor de edad cuando estaba en medio de los dos carriles. El cuerpo de Jesús no se estampó contra el capó ni la luna delantera, solo recibió un golpe frontal con el lado izquierdo del coche.

Esta secuencia confirma el relato de la conductora de que circulaba en sentido Mula, hacia su casa, cuando Jesús "cruzó la calzada por zona no habilitada, desde el arcén derecho al arcén izquierdo", según sostiene la Guardia Civil.

Todo ocurre en el punto kilométrico 40,500 de la RM-15, en un tramo recto, con iluminación nocturna, y que discurre paralelo al término municipal de Bullas. Parece ser que Jesús se marchó de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario, caminando por la avenida de Murcia hacia una gasolinera Repsol que está junto a la autovía y que era el supuesto punto de encuentro con su padre.

"En el instituto, los amigos de Jesús cuentan que se había ido a Bullas para salir en las fiestas y quedarse a dormir en casa de un amigo, pero se pelearon y llamó a su padre para que lo recogiera de vuelta a Murcia", tal y como resume un docente del IES Alfonso X El Sabio. "Tuvo mucha mala suerte porque dicen que su padre le iba a recoger en la gasolinera y el pobre acabó caminando por la autovía".

Una vista aérea de la avenida de Murcia por la que Jesús salió de Bullas y llegó a la Autovía del Noroeste. Google Maps Google Maps

"Parece que el menor pasa de largo la gasolinera y en algún momento se mete por la autovía", según explican fuentes próximas a la investigación.

En este punto de esta historia tan terrible es donde entra en juego la importancia del informe definitivo de la autopsia. El forense debe esclarecer si este menor de edad, se metió en la autovía porque iba bajo la influencia del alcohol.

También debe determinar la hora de la muerte de este adolescente, para aclarar si el tiempo que tardó la conductora en presentarse en la Policía Local de Mula, en vez de detenerse en el lugar del atropello y llamar al 112 para pedir una ambulancia, pudo restar posibilidades de supervivencia a Jesús, con solo 16 años.

"El chico estaba en parada cardiorrespiratoria cuando llegó la ambulancia", según indican fuentes sanitarias a EL ESPAÑOL. "La autopsia deberá aclarar si murió en el acto o estuvo agonizando en el asfalto".

"Irrupción en la calzada"

Cada segundo y cada minuto transcurrido aquella madrugada de sábado, puede marcar el devenir penal de la conductora, a pesar de que la Guardia Civil investiga el deceso con la premisa de que el "atropello" de Jesús se produce por "irrupción del peatón en la calzada".

La Agrupación de Tráfico debe corroborar el relato de la conductora del Seat Ibiza. Es decir, confirmar que ella era iba al volante y viajaba sola en el coche, para descartar la posibilidad de que encubriera a un conductor bebido y por eso no detuviera el turismo en la Autovía del Noroeste. Para ello, se puede recurrir a pesquisas tecnológicas como visualización de cámaras, cuadrar antenas de telefonía...

Los datos de la autopsia definitiva deberán despejar la duda del tiempo. Esos 17 minutos que transcurren desde que la Guardia Civil anota el siniestro vial, a las 4.50 horas, y la toma de declaración de la conductora en las dependencias de la Policía Local de Mula, a las 5.07 horas.

"Como Bullas estaba en fiestas había un servicio sanitario preventivo adicional, junto a la ambulancia de urgencias del Centro de Salud. En caso de haber recibido una llamada al 112 habría tardado 5 o 6 minutos en llegar a la zona del atropello", según remarcan fuentes sanitarias.

Imágenes de los compañeros del difunto Jesús para rendirle un sentido homenaje al joven futbolista. EDMF Churra

De momento, la Agrupación de Tráfico mantiene abiertas las pesquisas y el juzgado de Mula deberá decidir si archiva el atropello mortal de Jesús o abre diligencias contra la conductora, por omisión del deber de socorro o abandono del lugar del accidente, a pesar de la negligencia que protagonizó este menor de edad al invadir una autovía: un espacio prohibido para los peatones.

"Las causas están pendientes de investigación". "El vehículo queda depositado en el depósito municipal de la Policía Local de Mula", subraya una fuente del Instituto Armado. El Seat Ibiza tiene que ser inspeccionado para establecer la dinámica del atropello.

"La clave de una posible imputación judicial estará en los tiempos de la muerte del menor y su asistencia sanitaria".

"Ataque de pánico"

La conductora está desolada porque se dirigía a casa cuando la fatalidad se cruzó en su camino. "Le dio un ataque de pánico tras el atropello", tal y como explica un allegado de la joven. "Nadie espera encontrarse a una persona en mitad de una autovía".

"Ella estuvo en las Fiestas de Bullas con su hermana y volvía a casa de su madre. Es una persona que ni bebe ni se droga", recalca este allegado de la conductora del Seat Ibiza. "El atropello se produjo porque no lo vio en la carretera. Ella no se detuvo por miedo, llamó a su madre y fue a su casa donde la estaba esperando para ir a la Policía Local a contar lo sucedido".

"Ella no sabía que había atropellado a un crío". "Está destrozada, no sale de su habitación".