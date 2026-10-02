Felipe VI ha hablado con Vivas e Imbroda para "normalizar" su visita a Ceuta y Melilla: el Rey afronta el viaje "con ilusión"

Felipe VI ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el de Melilla, Juan José Imbroda, para "normalizar" la visita que hará junto a la reina Letizia a las ciudades autónomas el 13 y 14 de octubre. Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Esta presencia, como informó la Casa Real, estaba planeada desde antes de los acontecimientos derivados de la reciente crisis migratoria.

Este periódico puede aseverar que Sus Majestades afrontan este viaje "con ilusión". Por su parte, Moncloa confirmó el jueves 1 de octubre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les acompañará.

El rey Felipe VI saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la inauguración, este jueves en O Grove (Pontevedra), de la VIII edición del Foro La Toja. Lavandeira Jr. EFE

Este diario corrobora que será Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, quien esté con los Reyes el martes 13 en Ceuta; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el miércoles 14 en Melilla.

El Ejecutivo resaltó la normalidad de que no sea Sánchez quien acompañe a los Reyes, ya que en España es el ministro de jornada correspondiente quien desempeña esa función institucional.

Una agenda por definir

Si bien ya hay confirmada una fecha para que los Reyes se desplacen a Ceuta y Melilla, todavía no hay una agenda programada de actos.

Por el momento, se opta por la discreción. Las actividades de Felipe VI y Letizia allí se conocerán en los próximos días.

El rey Felipe ha presidido este jueves la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. Lavandeira Jr. EFE

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, señaló el jueves que esta presencia refrendará un apoyo “inequívocamente claro” a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. Asimismo, añadió que Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos con “cariño y lealtad”.

En declaraciones a los medios en Sevilla, tras reunirse en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Vivas enfatizó el respaldo del monarca, quien le comunicó telefónicamente la visita.

Se trata de la quinta conversación telefónica entre el jefe del Estado y el presidente ceutí en el marco de esta crisis.

En cambio, Vivas ha asegurado que tenía el registro de todas las llamadas realizadas a Moncloa antes de la entrada masiva de migrantes y lamentó que Pedro Sánchez solo lo haya llamado en una ocasión desde entonces.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Europa Press

Ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga los hechos, Vivas sostuvo que se puso en contacto hasta en diez ocasiones con el Ejecutivo para alertar de la situación.

Asimismo, el presidente de la ciudad autónoma resaltó que el Rey mantiene una “postura clara” sobre el diagnóstico y la solución del conflicto, y subrayó que ninguna autoridad del Estado ha mostrado tanto interés por Ceuta en este momento “histórico”.

Según Vivas, esta es una visita “muy importante” que pondrá de manifiesto “sin ninguna duda” el respaldo de la Jefatura del Estado a la causa ceutí, la cual considera “la del conjunto del país”.

Un día después, el 14 de octubre, los monarcas visitarán Melilla. El presidente melillense, Juan José Imbroda, destacó este jueves que la presencia de don Felipe y doña Letizia aportará “confianza, certeza y certidumbre en el futuro” tras la crisis fronteriza que también afectó a la ciudad de forma leve.

Segundo viaje de la Monarquía en democracia

La última visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla tuvo lugar en noviembre de 2007. En aquella ocasión, el viaje de Juan Carlos I y la reina Sofía provocó una grave crisis diplomática con Marruecos, solo superada en las últimas décadas por el incidente del islote Perejil en 2002.

El rey Mohamed VI expresó entonces su “viva condena” ante lo que calificó como un viaje “lamentable” y un “acto nostálgico de una era sombría y decididamente superada”.

Exigió además a las autoridades españolas que asumieran sus responsabilidades por las consecuencias que podrían poner en riesgo el futuro de las relaciones bilaterales.

En aquel viaje, de hace ya 19 años, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco acompañó a los hoy reyes eméritos.

Los Reyes, en octubre

Octubre se presenta frenético para Sus Majestades. El próximo lunes, 5 de octubre, volarán de Madrid a Helsinki para iniciar un viaje de Estado en Finlandia que se prolongará hasta el miércoles 7.

Antes de la visita a las ciudades autónomas, los Reyes tienen que responder a otras responsabilidades institucionales.

Tan solo un día antes del 13 de octubre —fecha en la que pisarán tierras ceutíes— tendrá lugar el 12-O, una de las citas clave en la agenda de la Familia Real.

Durante el Día de la Fiesta Nacional se celebra un gran desfile militar aéreo y terrestre ante las máximas autoridades del Estado, que incluye el salto paracaidista, el izado de bandera y el homenaje a los caídos.

A continuación, los Reyes y la princesa Leonor, escoltados por el Escuadrón de Escolta Real, se trasladarán al Palacio Real de Madrid para la tradicional recepción institucional, donde recibirán a más de mil invitados de distintos ámbitos.

24 horas después, el jefe del Estado y la reina Letizia —ya sin la princesa de Asturias— se trasladarán a Ceuta y posteriormente a Melilla.

Cabe recordar que acaban de finalizar en España una visita de 48 horas en la que han recibido al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, la primera dama Brigitte Macron.