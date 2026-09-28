Informes de la Inteligencia del Ejército han identificado a 72 militares marroquíes como coordinadores de los invasores en el interior de Ceuta

La sospecha empezó el 30 de julio de 2026, el día que al menos 80.000 personas cruzaron ilegalmente desde Marruecos hasta Ceuta. Los primeros en notarlo fueron los agentes del CENIF de la Policía Nacional, que los describieron como "efectivos policiales y de Fuerzas de Seguridad" de Rabat que "ordenaban" y "dinamizaban" a los inmigrantes durante el trayecto.

De forma interna, desde entonces, las fuerzas del Estado español han investigado activamente. "Ellos nunca salieron de España. Al contrario: tenemos confirmado que hay 72 militares marroquíes en Ceuta y no sabemos si podría haber más", asegura un alto cargo del Ejército a este periódico.

EL ESPAÑOL ha tenido conocimiento de que se han elaborado al menos tres informes por parte del Ejército. En estos, se detalla que de la cifra antes mencionada, 22 forman parte de la inteligencia marroquí y 50 son militares infiltrados en diferentes zonas de Ceuta.

"Los mismos inmigrantes, en el primer día de la invasión, relataron que los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva sino que les daban indicaciones para que pudiesen atravesar por el agua en la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos", expresa la fuente militar.

Una vez dentro de España, los militares extranjeros debían esperar a que pasaran los primeros días y que más de la mitad de inmigrantes retornara de forma voluntaria a Marruecos.

Uno de los puntos para identificarlos fue la edad. El primer día, según el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), cruzaban varones de 15 a 25 años con trajes de neopreno y elementos que ayudaban a su flotabilidad.

El segundo día, el perfil cambió a personas de hasta 40 años, grupos familiares completos y niños de corta edad. Estos iban vestidos con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento específico como neopreno o aletas.

Y durante la tercera oleada, el perfil volvió a ser de jóvenes de 15 a 25 años, con equipamiento para el cruce a nado.

"El factor común entre las personas que cruzaron es que no eran líderes, velaban por sí mismos y su subsistencia, y que la condición física no se destacaba por tener una musculatura bien desarrollada", explica la misma fuente.

Sin embargo, con el paso de los días, notaron un cambio en Ceuta: cada día, sobre las 8 de la mañana, había grupos distribuidos en zonas poco visibles que salían a hacer ejercicio.

"Entonces empezamos a ver algo atípico y una conducta propia de los militares. Un horario definido, cambio de rutas habituales y que ellos, que son personas de 30 a 45 años, tienen una musculatura muy bien definida, además de un prototipo físico bastante común en las fuerzas del Estado marroquí y no tienen ningún tatuaje o corte en sus brazos relacionado con alguna organización criminal", agrega.

Ese fue uno de los primeros informes emitidos, en los que se alertaba sobre la presencia de personal militar marroquí en terreno español.

Identificación

Conforme avanzaron las investigaciones, se dieron cuenta de que "la vestimenta no coincide con la de la mayoría de personas que ingresaron en Ceuta. Visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos", describe el Cenif.

A ello se suma las manifestaciones a EL ESPAÑOL de otro alto cargo militar, quien asegura que el patrón del comportamiento en los militares marroquíes infiltrados es que "siempre están atentos a su entorno".

Además, las labores de inteligencia realizadas por parte de España detallan que los militares marroquíes se alojan en pisos particulares, donde tienen los elementos básicos para la subsistencia.

Por otra parte, el grupo de 22 agentes de la inteligencia marroquí son los "cerebros" para decidir cuáles son los puntos vulnerables en los que atacarán y también quienes miden la capacidad de reacción de las fuerzas españolas.

"Se encargan de decidir, por ejemplo, las fechas falsas de otra supuesta invasión. Pero nada de eso es real. Si quieren volver a invadir, lo harán igual que en esta ocasión, pero no será algo que se sepa con un mes de antelación y existan seis días diferentes en los que pueden ingresar", comenta.

Pero su principal objetivo es, justamente, transmitir a los otros 50 militares cuáles son los puntos para atacar en la ciudad y generar temor entre los ceutíes.

"Centros de gravedad"

No hay una jerarquía concebida en esta estructura. Para esta ocasión, los informes apuntan a "centros de gravedad".

Los militares marroquíes son el centro y de ellos se desprenden distintos tipos de redes.

"Tenemos que, por ejemplo, alguien de inteligencia marroquí da una orden a uno de los 50 militares que están infiltrados en la calle. Entonces, este no va directamente al Trampolín y hace una reunión. Lo que sí hace es contactar con otros grupos, que suelen ser de los delincuentes que cruzaron y que ellos eligieron, para que acaten y ejecuten la orden", afirma.

Esa es la forma de ejecución, pero para que ello exista también necesitan una financiación.

Según este alto cargo militar, han visto una tendencia en personas que cruzan la frontera con maletines, van a un lugar específico de Ceuta, permanecen un corto periodo y posteriormente regresan a Marruecos.

"Más allá de la comida que se les suministra diariamente, hay muchos asentamientos donde vemos que llegan grupos de migrantes con más de 30 barras de pan, huevos, pollo, bebidas y alimentos diversos que entregan sin pedir nada a cambio. Y esto es algo que sucede a diario", expresa.

Una vez se tiene controlada la financiación, la alimentación y la elección de quienes ejecutan las órdenes que se dicten, se procede a la ejecución del plan.

"Los ataques a los militares no fueron actos al azar. El incendio en los montes no fue algo aislado. La invasión de ciertos pisos patera también fue ordenada. Las mafias que controlan las narcolanchas hacia la Península ahora tienen nuevos equipos y transportan hasta 20 personas en un viaje", sentencia el alto cargo militar.

A los 72 militares marroquíes infiltrados se les tiene identificados con hasta 50 fotografías en los informes. A estos se suman otros siete que son reservistas y que, por voluntad propia, se presentaron ante la Policía Nacional para identificarse.

En la investigación, el periodista y legionario de honor, Miguel Temprano, y EL ESPAÑOL accedieron a los documentos que así lo acreditan.

Por su parte, Temprano asegura que los estuvo investigando durante varios días y frecuentando los sitios en los que suelen estar. Como resultado, fotografió a varios de los presuntos infiltrados en las actividades sospechosas.

Finalmente, a ese "centro de gravedad" se le suma otra red, que son los propios infiltrados que se encargan de seguir y monitorear los movimientos de los militares españoles.

"Les hemos visto siguiéndonos, también grabando nuestras maniobras y movimientos. La forma en la que se patrulla. Pero esto es únicamente la superficie. Conforme se escarbe un poco más sobre la arena, habrá detalles más complejos de entender", señala.

De momento, los informes apuntan a que uno de los principales objetivos del grupo de militares marroquíes es "ordenar y generar el caos en Ceuta".

Frente a ello, el alto cargo militar, a título personal, asegura que: "Hay una tendencia clara. En 2021 hubo una prueba del algodón de qué sucedería si un grupo grande invadía Ceuta. No pasó nada. Ahora tenemos esto y tampoco ha pasado nada. ¿La próxima vez, entonces, cómo va a ser? ¿Se está haciendo algo para impedirlo? La respuesta es que no", finaliza.