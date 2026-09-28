Fardos de hachís intervenidos por la UDYCO de la Policía Nacional en 'Operación Bucos'. CNP

Cae la banda de 'Moreno': "Movía miles de kilos de hachís" y lava dinero con un empresario pareja de una exmiss

El empresario Juan Andrés González tenía dos caras. Para la que fue miss España 2005, la bellísima Verónica Hidalgo, era su pareja, el padre de su hija y el empresario fundador de Artecar Soluciones Gráficas. Para la UDYCO era ‘El Flako’ –supuesto- miembro de una organización de narcos que movía “miles de kilos” de hachís.

EL ESPAÑOL ha confirmado –por fuentes de la investigación- que la Audiencia Nacional tiene bajo secreto de sumario una macrocausa con 22 personas investigadas, por sus vínculos con una organización criminal que mueve hachís a gogó y blanquea el dinero a través de varias empresas, como Artecar -cuyo socio único es Juan Andrés-.

“A través de esta estructura organizada, van dando servicio a numerosos clientes, constituyéndose como una de los mayores distribuidoras de hachís en España, capaz de mover miles de kilos por semana de esta sustancia estupefaciente”.

El presunto cabecilla sería Juan Carlos T. V, alias ‘Moreno’, vinculado a empresas llamativas por su nombre, como “Nunca dejes de soñar S.L”. Dentro de esa pirámide estaría el empresario Juan Andrés González, conocido en el mundo del cuore por su relación con la exmiss España, modelo e influencer Verónica Hidalgo.

El empresario Juan Andrés González Santos, junto a su pareja, la modelo que fue miss España en 2005, Verónica Hidalgo. Redes Sociales

El origen de este gran golpe al mundo del narco está en la querella que la Fiscalía Especial Antidroga presentó ante el juzgado central de la Audiencia Nacional, a raíz de la meritoria investigación de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

“La actividad presuntamente ilícita de la organización criminal descrita se desarrolla en distintas provincias de la geografía española, al tener una infraestructura de barcos pesqueros para la recogida de la droga, narcolanchas, camiones, vehículos y naves guardería, en distintas provincias como Huelva, Cádiz, Almería, Alicante o Madrid”.

“Desde las ciudades de recogida, la droga es trasladada a Madrid desde donde se vende a distintos clientes”, tal y como expone la Fiscalía Especial Antidroga.

El germen de esta querella es la ‘Operación Caldo’, explotada por la UDYCO en septiembre de 2022, y que desarticuló “una red de la hawala siria, considerada como la mayor entidad financiera derivada del narcotráfico en Europa”.

Todo ello, a raíz de que las autoridades francesas pudieran acceder a plataformas de comunicación entre narcos que están encriptadas: EncroChat o Sky ECC.

Ese sistema de mensajería suponía entrar al Matrix del narco y leer conversaciones encriptadas entre bandas de distintos países, conocer planes para alijar fardos en playas, alertas sobre posibles filtraciones de ‘sapos’, negociaciones de compra de armas o droga, blanqueo de dinero, préstamos...

El 'narcochat' quedó al descubierto. Uno de los hilos de los que se tiró fue del hawaladar Mohamed M. A.: un corredor que presuntamente gestiona la hawala siria.

Así se conoce al sistema de transferencia de dinero en la sombra que funciona como el ‘banco’ de los narcos: una gigantesca estructura financiera que puede mover más de 32 millones de euros al año.

“El líder de la red, el ciudadano sirio Mohamed M. A., daba soporte financiero, préstamos y retorno de ganancias, a muchas organizaciones de narcotráfico que operaban en España".

"Entre ellas, a la de Juan Carlos T. V., quien es el líder de la organización criminal dedicada actualmente y desde hace años al tráfico de drogas que se describe a continuación", según la Fiscalía.

El contenido de las conversaciones encriptadas entre narcos en EncroChat y Sky ECC, se distribuyó a las Fuerzas de Seguridad de varios países de la Unión Europea. En uno de esos chats figuraba 'Moreno': el alias de Juan Carlos T. V. (1981), con un chalet de 800.000 euros en la Moraleja, una vivienda en Ibiza de 500.000 euros y capaz de hacer donativos a su pareja de 90.000 euros.

La Policía Nacional, Europol y Aduanas informaron de la desarticulación de “la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa, con 32 detenidos”, en el marco de la ‘Operación Caldo’. También intervinieron casi 3 millones de euros y se bloquearon 19 cuentas de criptomonedas.

“A raíz de aquella ‘Operación Caldo-Ramz’, Juan Carlos T. V. fue detenido por delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Actualmente, se encuentra en libertad con medidas cautelares, entre ellas una prohibición de salida del territorio nacional decretada por el Juzgado Central de Instrucción 1”.

Uno de los registros de la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa, cuya sede estaba en un restaurante del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, llevado a cabo en octubre de 2022. Ministerio del Interior

La UDYCO decidió seguir la pista a Juan Carlos T. V., cuyo alias en el chat de los narcos era ‘Moreno’, como “usuario de la red de hallawadares para financiar sus actividades de narcotráfico”, y confirmó que en apariencia no había dejado el negocio.

“Este Grupo de Investigación ha tenido conocimiento, mediante los canales de cooperación policial nacionales e internacionales, de que Juan Carlos T. V. continúa a día de hoy operando intensamente en el tráfico de drogas a gran escala”.

“Según esta inteligencia y las indagaciones que se han ido realizando durante los últimos años, Juan Carlos T. V. lideraría una estructura criminal organizada, dedicada principalmente al tráfico de hachís en grandes cantidades, procedente de Marruecos".

Proveedor: 'El Loco'

El supuesto proveedor de la droga es un narco conocido como ‘El Loco’: Houmad A. H, un ciudadano marroquí con nacionalidad española, y que figura como huido a Marruecos para evitar que se ejecute su ingreso en prisión dictado por la Audiencia Nacional.

Tales averiguaciones de la UDYCO llevaron a la Fiscalía Antidroga a presentar la querella de marras ante la Audiencia Nacional.

“Todas las personas contra las que se dirige esta querella son usuarios de la plataforma de comunicación encriptada SKY ECC, como se irá indicando en la querella, con la finalidad de evitar la interceptación de sus comunicaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad”.

“Del análisis policial de las conversaciones SKY ECC se ha podido acreditar que Juan Carlos T., usuario del perfil Sky ECC, como ‘Moreno’, es el líder de una estructura criminal perfectamente organizada que se dedica de manera habitual a importar grandes cantidades de hachís desde Marruecos [...]”.

“Juan Carlos T., asentado en Madrid, tiene su domicilio en Alcobendas, lidera la importación, recepción y distribución de la sustancia estupefaciente al extranjero, así como la gestión de las ganancias que esta actividad ilícita le genera. Es la persona que da las instrucciones precisas al resto de los miembros de la organización de cómo y dónde recoger la droga, cómo revenderla, etcétera”.

El sistema de mensajería encriptada entre narcos: EncroChat. Europol

La operativa piramidal de esta organización trasnacional asigna roles a cada uno de sus miembros. Unos están dedicados “a la reventa de la droga a la cartera de clientes”, mientras que otros se encargan de “la recepción de grandes partidas de hachís y su distribución”.

También hay guardeses responsables “de la custodia de la sustancia estupefaciente en una guardería”. La lista sigue con personas responsables de blanquear dinero y transportistas.

Valga como ejemplo: “Jorge G. F. es transportista de la organización. Dispone de varios camiones preparados con caletas para el transporte de la droga desde el lugar de recogida hasta las guarderías”.

La 'banda de Moreno' dispone de pisos en Madrid y Andalucía que ejercen de 'guarderías', como se define en el argot del narco a los inmuebles donde se almacena la droga y que están equipados con 'caletas': habitáculos donde ocultar los fardos de hachís.

¿Mercantiles fantasma?

Hay investigados que en apariencia actúan como empresarios de paja, a los que no les constaba actividad laboral alguna, sin embargo, figuraban al frente de sociedades fantasma de servicios auxiliares, de placas solares... Tales empresas se dedicaban supuestamente a blanquear dinero.

La logística incluía la colaboración de una conocida tienda con productos para espías y detectives, ubicada en Madrid, y que según la UDYCO le suministraba a la trama: “Teléfonos encriptados, armas y localizadores de radiofrecuencia, para la logística de la organización y prevenir la acción policial”.

Otro de los investigados es un administrador de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos de lujo que “facilita a la organización”. Un buen botón de muestra de los cochazos que identifica la UDYCO son un Audi RS6, un Mercedes Benz AMG A35...

Un Mercedes AMG de alta gama. Europa Press

Esta ardua investigación de la que ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, arrancó en marzo de 2025 y a fecha de septiembre de este año aún sigue abierta.

Prueba de ello es que el 24 de marzo de 2026, a las seis de la madrugada, se autorizó el registro del domicilio del conocido empresario Juan Andrés González. Aquel día, en su vivienda de Madrid se encontraba junto a su pareja, la exmiss España Verónica Hidalgo, así como su hija, víctimas colaterales de una macrocausa que está suscitando el interés de la prensa del corazón.

El registro de la Policía Nacional estaba autorizado por el juez porque sospechaba que la única actividad de Artecar Soluciones Gráficas, con un capital de 3.000 euros y cuyo único socio era Juan Andrés, consistía en lavar dinero procedente del narcotráfico.

Nóminas y facturas falsas

“Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] cuenta con diferentes formas de blanquear el dinero generado por el tráfico de drogas". "En este apartado son muy importantes las figuras de Juan Ángel C. M. a través de la concesión de créditos [...]".

“Juan Andrés González, alias ‘Flako’, este último, figura clave en el entramado de Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’], participando tanto en la recepción de partidas de hachís, como en el blanqueo del dinero generado por la organización mediante el pago de nóminas falsas, por ejemplo a Juan Carlos T. V.".

"Lleva falseándole nóminas con su empresa Artecar, desde al menos 2019; con la emisión de facturas falsas, por ejemplo a Javier L.R, y con la compra de propiedades. Por ejemplo, las dos viviendas en calle ‘X’ de Madrid donde viven David B. P. y Jesús B. T.". Estos dos últimos, supuestos miembros de la organización criminal investigada.

En el registro del domicilio madrileño del empresario y de la exmiss España, la UDYCO iba buscando de todo: "sustancias estupefacientes, sustancias de corte y preparación, instrumentos utilizados para ello como básculas de precisión"; "dinero en metálico, joyas y otros objetos de valor, documentación, dispositivos electrónicos"; "criptomonedas"; "no pudiendo descartar la existencia o hallazgo de armas".

La imagen de una criptomoneda. EFE

De momento, una fuente de la Audiencia Nacional confirma a este diario que "hay 22 investigados" por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. "Catorce de ellos están en prisión provisional", recalca este portavoz.

Los otros 8 están en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de abandonar el país, la retirada del pasaporte o la obligación de acudir a los juzgados de forma periódica.

2 toneladas de hachís

"En un inmueble registrado en Madrid se intervinieron más de 2 toneladas de hachís", según detallan fuentes próximas a la instrucción, como muestra del músculo que tiene la 'banda de Moreno'. "Hay varias empresas investigadas y distintas incautaciones de droga en pisos usados como guarderías".

El empresario Juan Andrés González está interno en la cárcel de Estremera, después de haberle intervenido dinero y droga. Así lo refleja el auto que denegó su puesta en libertad el 16 de junio de 2026:

“Lo cierto es que en este momento existen indicios de que el recurrente, a través de la mercantil ARTECAR SOLUCIONES GRAFICAS SL, habría estado pagando nóminas fraudulentas".

"A través de esa misma mercantil habría adquirido una vivienda con dinero procedente de la ilícita actividad investigada, amén de habérsele encontrado en su poderla cantidad de 1.390 gramos de hachís, que estarían destinados al tráfico”.

Unos agentes de la UDYCO durante un registro en una imagen de archivo. CNP

Esta macrocausa reúne a algunos de los primeros espadas de la abogacía de Madrid.

Juan de Pablos, letrado del empresario que es pareja de la exmiss España, sostiene que Juan Andrés "no es el protagonista del entramado". "Es un empresario dedicado al tema del marketing y la publicidad: siempre ha tenido su empresa en regla".

"El dinero que le intervinieron obedece a lo que puede tener cualquier empresario para gastos diarios de la actividad y cobro de servicios en metálico". "Podrá demostrar que no blanqueaba dinero porque tiene documentada su contabilidad, los contratos de los servicios cobrados y todas las transferencias que ha realizado", según concluye este penalista con 23 años de experiencia.

La abogada Sylvia Córdoba, doctora en derecho penal, es otra de las representantes legales de los detenidos de esta trama, pero rechaza pronunciarse porque "las actuaciones están secretas y hablamos de una macrocausa con 5.000 acontecimientos".

De hecho, la investigación sigue abierta porque el secreto de sumario se ha prorrogado un mes más. Una fuente policial avanza el motivo: "No se descarta una segunda oleada de detenciones".