10.000 inmigrantes en cuatro playas, parques, cerros..: "Estaremos en España hasta que nos den asilo"

Hind cayó sin fuerzas sobre la arena en la playa del Tarajal. Sus piernas todavía tenían la sensación de ingravidez del agua. Sus pies tampoco olvidaban el tacto de haber pisado a dos personas que estaban en el fondo del mar, tras el intento fallido de cruzar desde Marruecos a Ceuta.

Dio un par de pasos titubeantes sobre la playa hasta que los voluntarios de la Cruz Roja la acogieron con una manta térmica, le dieron agua y también algo para comer.

Se preocuparon al ver a la joven de 16 años sola tras haber nadado por más de seis horas.

—¿Qué harás? —preguntó uno de ellos.

La joven no podía hablar. Solo se encogió de hombros en señal de no saber qué le depararía la vida a partir de ese momento.

No hubo más remedio que, ante la desbordada entrada de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, la Cruz Roja la dejara ir.

Se quedó cerca del mar inicialmente, pero las playas ya empezaban a ser "propiedad" de otros que habían entrado antes.

Con el paso de los días y al ver que ya no podían entrar más personas en condición irregular, los asentamientos empezaron a surgir.

Cada rincón de Ceuta se convirtió en una "cama" al aire libre. Pero dentro de la ciudad no había espacio para todos y la población inmigrante se fragmentó y sectorizó.

Los subsaharianos debían quedarse lejos de los marroquíes y los argelinos. Y así con cada grupo de inmigrantes, según confirmaron fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Por ello, algunos empezaron a ir hacia la playa del Tarajal, que inicialmente fue el primer punto de acogida para quienes llegaban y necesitaban atención primaria.

En los alrededores de este sitio, Ahmed, uno de los líderes del barrio del Príncipe, encontró a Hind.

"A ella y a cientos de menores los llevamos a un campamento que montamos entre varios vecinos para proteger a las mujeres de que fuesen violentadas o violadas", asegura.

Campamentos en las playas

La mayor parte de los inmigrantes que llegaron a Ceuta regresaron voluntariamente en la primera semana. Los que quedaron, según cifras del gobierno autonómico, eran al menos 10.000 personas, entre las cuales había unos 2.000 menores.

La ciudad no estaba preparada para alojarlos. Los primeros cuatro centros de acogida anunciados por el Gobierno, a mediados de agosto, eran insuficientes: tenían una capacidad máxima para 2.000 personas.

En medio de ello, EL ESPAÑOL, en exclusiva, contó que la playa del Trampolín no era lo que mostraba el Gobierno, sino que allí, para ese momento, había al menos 2.000 personas en cientos de chabolas que no pudieron ser realojadas en ninguno de los cuatro centros.

La crisis, entonces, era inminente. Cada mañana las 2.000 personas eran desalojadas para que los servicios de limpieza pudiesen dejar el lugar en condiciones óptimas.

Pero cuando estos terminaban sus labores, los inmigrantes, que se refugiaban en las montañas, estaban atentos para volver a invadirlo.

Organizaron una huelga de hambre que duró tres días. Construyeron una mezquita con bricks. Y cada tarde, a las 17:00, llegaba la Cruz Roja con bebidas y comida.

"Jugamos al gato y al ratón. No había órdenes claras por parte del ministerio de Marlaska para que los policías pudieran actuar. Están con las manos atadas", asegura Javier Otero, portavoz de Jupol.

La situación, efectivamente, nunca se resolvió. Durante semanas, la playa del Trampolín se volvió el centro del conflicto: los vecinos se quejaron de la inseguridad, de las condiciones poco salubres y de los constantes problemas dentro de la zona.

"Alguien nos robó el verano. No pudimos hacer la feria de Ceuta por culpa de la situación. Nuestros niños tampoco pudieron ir a la playa por las condiciones. Nos han robado y nos han mentido en la cara", asegura Gema Molina, una hostelera de Ceuta.

Inacción

Ante las constantes reyertas y peleas entre los inmigrantes, muchos de ellos tomaron la decisión de irse a otras playas. Hasta finales de agosto estaban invadidas únicamente las playas del Trampolín y del Tarajal.

Pero los grupos avanzaron hacia las playas de Benítez y de Calamocarro, con lo que se completaron cuatro playas invadidas, en las que había más de 4.000 migrantes.

"No podemos continuar así. Esto tiene que tener una solución porque a Ceuta la abandonaron", asegura Molina

Una de las medidas, que ha generado controversia, es la apertura de dos campamentos en el Puerto de Ceuta, que alberga a 1.600 migrantes.

Pero el problema sigue vigente: cuando las personas fueron desalojadas de las cuatro playas y se dirigieron al puerto, únicamente pudieron ingresar los primeros que llegaron.

El resto, nuevamente, se devolvieron a las playas, donde actualmente hay al menos 2.000 personas.

Por su parte, Said, uno de los inmigrantes de la playa del Trampolín, dice que el plan de la mayoría es quedarse el tiempo que sea necesario hasta que les den asilo.

"Nadie va a volver a Marruecos. Nos escuchan en lo que pedimos o seguiremos en Ceuta. Lo que queremos es ir a la Península para vivir allí, no quedarnos en Ceuta", concluye.