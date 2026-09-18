La ruta donde murió Isak Andic fue buscada por sus precipicios: Jonathan se interesó por una terapia con caída "simulada"

El origen de la ruta de Montserrat en la que murió Isak Andic el 14 de diciembre de 2024 adquiere ahora una nueva dimensión. El sendero de Les Feixades no había sido localizado inicialmente como una simple excursión de montaña.

Una colaboradora de la terapeuta de la familia había recibido días antes el encargo de buscar un recorrido que tuviera precipicios para poner en práctica una controvertida técnica terapéutica con otro paciente.

Jonathan Andic conoció posteriormente aquel mismo camino y, según el testimonio prestado por la mujer ante los Mossos d'Esquadra, llegó a mostrarse muy interesado por aquella terapia e incluso se ofreció a presenciarla.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, camina por el centro de Barcelona. Crónica Global.

La nueva información, adelantada este viernes por La Vanguardia y confirmada por fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, añade un elemento hasta ahora desconocido a una de las cuestiones que los investigadores llevan meses tratando de reconstruir: cómo llegó Jonathan hasta el sendero en el que, apenas unos días después, moriría su padre.

La testigo, identificada como Johanna y que colaboraba puntualmente con la terapeuta Maria Julia Lüderwaldt, ha declarado voluntariamente en dos ocasiones ante los Mossos.

Sus comparecencias se prolongaron durante unas cinco horas y en ellas explicó tanto el origen de la ruta como las conversaciones que mantuvo con Lüderwaldt antes y después de la muerte del empresario.

Los precipicios

Según su relato, la terapia no había sido ideada originalmente para Jonathan Andic. Estaba dirigida a otro paciente de Lüderwaldt, identificado como Salvador, que sufría esquizofrenia y que, según explicó la testigo, proyectaba un fuerte rechazo hacia su madre.

La técnica consistía en llevar al paciente a la montaña y representar allí una situación extrema. Lüderwaldt asumiría el papel de la madre y se situaría junto a un precipicio. El paciente sería entonces invitado a empujarla.

La finalidad, según la explicación que recibió Johanna, era confrontarle con esa posibilidad y demostrarle que sería incapaz de llevarla a cabo. Para preparar el ejercicio, la terapeuta pidió a su colaboradora que buscara entre los senderos de Montserrat que conocía por su afición a caminar alguno que tuviera precipicios.

Julia Luderwaldt, la psicoterapeuta de la familia Andic, a la salida del juzgado tras declarar esta mañana ante la jueza del juzgado de Martorell EFE/ Quique Garcia.

El 1 de diciembre de 2024, ambas recorrieron el Camí de les Feixades. Era exactamente el camino en el que Isak Andic perdería la vida trece días más tarde. Durante aquella salida, Lüderwaldt mantuvo inicialmente que la localización sería utilizada con Salvador.

Al finalizar el recorrido, sin embargo, comentó a Johanna que el camino también podría resultar adecuado para Jonathan Andic, del que le habría explicado únicamente que tenía problemas relacionados con la "gestión del dinero", siempre según la declaración de la testigo revelada por La Vanguardia.

Jonathan tuvo posteriormente conocimiento de la técnica. Johanna aseguró ante los Mossos que el hijo del fundador de Mango se mostró "muy interesado" y se ofreció incluso a acompañar al grupo para contemplar el ejercicio.

En aquella hipotética sesión participarían Salvador, la terapeuta, un enfermero como medida de precaución y Jonathan como observador. Este extremo resulta especialmente relevante porque conecta por primera vez la selección del sendero, la búsqueda expresa de precipicios y el interés de Jonathan por aquel tratamiento.

No significa, sin embargo, que la terapia de arrojar simbólicamente a un familiar estuviera concebida para él. De acuerdo con el relato conocido hasta ahora, el ejercicio estaba diseñado para el otro paciente.

La investigación deberá determinar qué alcance tiene el interés mostrado por Jonathan y qué relación, si alguna, guarda con los acontecimientos posteriores.

Antes de Isak

La cronología de los días siguientes es uno de los elementos que los Mossos y la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell han examinado con mayor detenimiento.

Johanna mostró personalmente el recorrido a Jonathan el 7 de diciembre, una semana antes de la muerte de Isak. Durante aquella excursión, según declaró la mujer, el empresario no le dijo que tuviera previsto regresar con su padre. La explicación que recibió fue que estaba buscando una excursión para realizarla con una sobrina.

Los investigadores han situado además el vehículo de Jonathan en el entorno de Montserrat durante los días inmediatamente anteriores a la muerte.

La instrucción llegó a considerar acreditadas tres visitas los días 7, 8 y 10 de diciembre, aunque la defensa ha discutido esa reconstrucción y sostiene que acudió dos veces antes del 14: el día 7 y el día 10, cuando habría desistido de caminar debido al mal tiempo.

Cuatro días después de esa última fecha, Jonathan regresó a Les Feixades acompañado por su padre. Isak Andic murió al precipitarse por un desnivel mientras ambos recorrían el sendero. Y Jonathan era el único testigo directo de la caída.

Cartel con consejos de seguridad puesto en el sendero de Montserrat tras la muerte de Isak Andic. E. E.

La selección de la ruta ha formado parte desde hace meses de las pesquisas. Jonathan había explicado a los investigadores que conocía previamente el recorrido y que había acudido a prepararlo antes de realizar la excursión con su padre.

Los nuevos testimonios permiten ahora remontarse un paso más atrás: antes de que Jonathan conociera Les Feixades, el sendero había sido buscado y recorrido por dos mujeres vinculadas a su terapia con una característica concreta en mente: que hubiera precipicios.

La declaración de Johanna incorpora además otro elemento que los investigadores han considerado de interés. Tras enterarse de la muerte de Isak, la profesora preguntó a Lüderwaldt qué había sucedido.

Según los mensajes que posteriormente entregó a los Mossos, la terapeuta respondió que prefería no saberlo por si ella podía ser "la próxima".

La testigo facilitó su teléfono a los investigadores para que pudieran analizar las conversaciones mantenidas con Lüderwaldt y, hasta el momento, únicamente ha prestado declaración en dependencias policiales.

Su aparición en la causa se produjo meses después de la muerte de Isak y ha abierto una nueva línea para reconstruir los días inmediatamente anteriores a la excursión.

Jonathan Andic continúa investigado por la muerte de su padre. La defensa, encabezada por Cristóbal Martell, niega la hipótesis homicida, defiende que Isak sufrió una caída accidental y ha cuestionado varios de los indicios utilizados por los Mossos y por la instructora.

La investigación, entretanto, trata ahora de resolver una pregunta que comienza mucho antes de la caída: por qué aquel camino de Montserrat acabó convertido en el escenario de la última excursión de Isak Andic con su hijo.