La Fiscalía mexicana ordena detener a Paco 'El Trompas' por el asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte

El principal sospechoso del crimen de Claudia Tacoronte, en una tienda de Cuautla (izquierda) y con la bicicleta cuyo robo fue denunciado en redes sociales (derecha). Cedidas. El Español.

La Fiscalía de Morelos ha obtenido una orden de detención contra Francisco Javier M., el hombre al que las autoridades mexicanas sitúan como principal sospechoso del asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte, apuñalada el pasado sábado en el municipio mexicano de Cuautla.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha confirmado este miércoles que la Fiscalía especializada en Feminicidios solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra el sospechoso por el feminicidio de la joven.

"Ayer obtuvimos de un juez especializado una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera contra un masculino que responde al nombre de Francisco Javier M.", ha explicado Blumenkron ante los medios.

Claudia Tacoronte, antes de que México se convirtiera en el último destino de una vida marcada por los estudios, los viajes y la curiosidad. El Español.

La identificación se ha producido después de que los investigadores analizaran diferentes grabaciones de cámaras de seguridad situadas en los alrededores del lugar del crimen y cruzaran esas imágenes con la información facilitada durante los últimos días por vecinos y ciudadanos.