La Fiscalía mexicana ordena detener a Paco 'El Trompas' por el asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte
La búsqueda del sospechoso, que ha sido identificado gracias a las cámaras de seguridad y a testimonios, se extiende ya fuera del estado de Morelos
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La Fiscalía de Morelos ha obtenido una orden de detención contra Francisco Javier M., el hombre al que las autoridades mexicanas sitúan como principal sospechoso del asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte, apuñalada el pasado sábado en el municipio mexicano de Cuautla.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha confirmado este miércoles que la Fiscalía especializada en Feminicidios solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra el sospechoso por el feminicidio de la joven.
"Ayer obtuvimos de un juez especializado una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera contra un masculino que responde al nombre de Francisco Javier M.", ha explicado Blumenkron ante los medios.
La identificación se ha producido después de que los investigadores analizaran diferentes grabaciones de cámaras de seguridad situadas en los alrededores del lugar del crimen y cruzaran esas imágenes con la información facilitada durante los últimos días por vecinos y ciudadanos.
Esos indicios, sin embargo, todavía deben ser respaldados por pruebas técnicas capaces de sostener una acusación ante un tribunal. El propio fiscal ha insistido en que las imágenes y los testimonios recogidos hasta ahora no serían suficientes por sí solos.
"La sociedad nos ha aportado indicios que deben robustecerse con pruebas técnicas, como lo estamos haciendo, para que la identidad del presunto responsable sea certera", ha señalado Blumenkron.
Búsqueda nacional
La orden supone un nuevo paso en una investigación que se ha concentrado durante las últimas horas en localizar al sospechoso. Según ha explicado la Fiscalía, la búsqueda ya no se limita al estado de Morelos y se ha extendido a otros puntos de México.
Medios mexicanos han identificado al investigado como Francisco Javier Meléndez, conocido como Paco El Trompas, un hombre al que se atribuyen antecedentes o vinculaciones con delitos de robo y asalto. Por el momento, la Fiscalía únicamente ha confirmado oficialmente su identidad como Francisco Javier M.
Las autoridades investigan ahora también qué ocurrió durante los minutos anteriores al ataque y si existió algún contacto previo entre Claudia y el sospechoso.
Blumenkron ha evitado confirmar que ambos se conocieran o que hubieran mantenido encuentros anteriores. "No tenemos ninguna otra información de que haya tenido reuniones anteriores con ella. Simplemente es lo que estamos investigando en estos momentos", ha explicado.
Claudia Tacoronte, estudiante canaria de la Universidad de Granada que se encontraba de intercambio en México, murió después de ser atacada con un arma blanca el pasado sábado.
La Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación para reconstruir las circunstancias del crimen y reunir las pruebas necesarias contra el hombre al que ahora busca como presunto autor.